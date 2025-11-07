Dynamo gegen Nürnberg live: SGD lässt Janisch völlig blank, der macht das 1:2
Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.
Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:2
Torschützen: 0:1 Rafael Lubach, 1:1 Dominik Kother (45.+1), 1:2 Tim Janisch (50. Minute)
Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.
57. Minute: Im achten Spiel in Serie kassiert Dynamo übrigens zwei Gegentore. Das gab es für die SGD in der zweiten Liga noch nie.
57. Minute: Jakob Lemmer macht sich bereit an der Seitenlinie, er wird gleich kommen.
55. Minute: Und er Nächste tankt sich durch die SGD-Defensive und zieht ab, der Schuss von Markhiyev streift knapp über den Dresdner Kasten.
54. Minute: Im Gegenzug ist Dynamo hinten schon wieder bedrohlich offen, Lubach schließt ab, doch Grill ist zur Stelle.
53. Minute: Die SGD erkämpft sich über Kother den Ball in der eigenen Hälfte, er passt auf Vermeij, doch der kann den Ball nichts mehr aufs Tor bringen.
Tim Janisch ist völlig blank und macht das 2:1 für Nürnberg
50. Minute: Bitter! Dynamo lässt auf der eigenen rechten Seite Tim Janisch völlig blank, der rauscht mit Tempo an dringt in den Sechzehner ein und hämmert die Kugel unhaltbar für Grill links oben in die Maschen.
49. Minute: Dynamo verliert den Ball im Spielaufbau, Nürnberg versucht es schnell zu machen, doch auch der 1. FCN kann aus diesem Ballgewinn nichts kreieren.
19.36 Uhr: Der Ball in der zweiten Hälfte rollt wieder. Die SGD spielt jetzt auf den K-Block zu.
19.30 Uhr: Der scheinbar verletzte Fan des 1. FC Nürnberg kann laufen und wird jetzt außerhalb des Gästeblocks von Sanitätern nach unten begleitet.
Nach Blitz-Schock durch Nürnberg macht Dominik Kother das wichtige 1:1 kurz vor der Halbzeit
19.20 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Es steht 1:1 zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg
45.+4: Jetzt sind auch Sanitäter im Block der Nürnberger, weshalb es dort aktuell komplett ruhig ist.
Dominik Kother macht das 1:1 kurz vor der Halbzeit
45.+1: Das ist emotional ganz wichtig für Dynamo! Dominik Kother macht das 1:1 vor der Pause. Fröling lässt den Ball abtropfen, Daferner schnappt sich das Leder auf rechts, passt in den Sechzehner und dort steht Kother goldrichtig, schießt einfach und trifft.
45.+1: TOR für Dynamo!
45. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es im ersten Durchgang.
44. Minute: Jetzt gibt es Gelb für Christoph Daferner, der offenbar nur ein Zeichen setzen will und Janisch zu Boden stößt.
43. Minute: Riesige Aufregung. Klares Foul an Hauptmann, der zu Boden gerissen wird, doch Schiedsrichter Eric Weisbach lässt weiterlaufen und pfeift dann Foul an Nürnberg.
40. Minute: Dynamo bekommt eine Ecke und versucht es über die Variante mit Rossipal und Marx, der den Ball schließlich in den Sechzehner bringen will, doch das Leder fliegt zu weit und kann am Ende nicht mehr kontrolliert werden.
Medizinischer Einsatz auf der Dixie-Dörner-Tribüne
35. Minute: Auf der Dixie-Dörner-Tribüne gibt es einen medizinischen Einsatz. Hoffentlich kann dem betreffenden Besucher schnell geholfen werden.
Lennart Grill verhindert mit Riesenparade das 0:2
31. Minute: Riesenparade von Dynamo-Keeper Lennart Grill! Zoma setzt zum Seitfallzieher an, der kommt richtig gut in Richtung Lattendreieck, doch der Torwart kratzt den Ball noch raus.
29. Minute: Die Ecke von Rossipal kommt gut rein, Vermeij gelangt gerade so an Leder, kann dem Ball aber keine Richtung geben.
28. Minute: Dynamo kommt wieder über Amoako, Marx und Fröling. Der Neuzugang kommt nicht entscheidend an den Ball, arbeitet aber eine Ecke heraus.
24. Minute: Marx probiert es jetzt mal mit der Flanke von der rechten Seite, doch die fliegt durch den Sechzehner am Tor vorbei.
22. Minute: Amoako versucht es jetzt mal mit einem langen Ball auf Daferner, der rechts geht, doch genauso schnell, wie das Leder bei ihm landete, ist es auch wieder weg.
20. Minute: Daferner sprach davon, dass Dynamo die kleinen Dinge machen muss, doch jetzt ein leichter Ballverlust im Mittelfeld von Hauptmann. Nürnberg steht aktuell kompakt und stabil, die SGD tut sich schwer, da durchzukommen.
16. Minute: Nach einem Foul an Rossipal gibt es einen Freistoß, der auch auf dem Kopf von Bünning im Sechzehner landet, doch der Abwehrspieler kann den Ball nicht aufs Tor bringen.
15. Minute: Dynamo hat sich von dem schnellen Rückstand einigermaßen erholt, dennoch war das eine absolut kalte Dusche, die keiner braucht in der aktuellen Situation.
12. Minute: Jetzt geht es weiter.
18.40 Uhr: Die Partie ist seit einigen Minuten aufgrund des Nebels auf dem Spielfeld unterbrochen. Die Dynamo-Fans haben das eigene Stadion mit der mächtigen Pyro eingeraucht.
Zweitschnellstes Tor der Zweitliga-Geschichte vom 1. FC Nürnberg
8. Minute: Das Tor war das zweitschnellste Tor der Geschichte in der 2. Bundesliga. Nur Benjamin Siegert war im Oktober 2007 für den SV Wehen Wiesbaden gegen Greuther Fürth schneller.
4. Minute: Auf Kommando brennt es jetzt lichterloh im K-Block und den angrenzenden Blöcken.
1. FC Nürnberg geht nach 13 Sekunden in Führung
1. Minute: Das Spiel läuft keine 14 Sekunden, die Fans sammeln sich noch, da schlägt der Ball mit dem ersten Angriff der Nürnberger ein. Über die rechte Seite startet der Angriff, Stepanov flankt von rechts vors Tor und Lubach trifft zum schnellen 1:0 für den Club. Katastrophaler Start für Dynamo!
18.30 Uhr: Der Ball rollt!
Es geht los!
18.23 Uhr: Aktive Fanszene der Nürnberger eingetroffen
Jetzt ist die aktive Fanszene der Nürnberger im Block eingetroffen. In wenigen Minuten geht die Partie los. Die Spannung zwischen beiden Lagern der Anhänger ist spürbar.
18.05 Uhr: Das sagt Dynamo Dresdens Stürmer Christoph Daferner vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein
Stürmer Christoph Daferner von Dynamo Dresden hat vor der Partie gegen seinen Ex-Verein am Mikrofon von Sky gesagt: "Es liegt an kleinen Dingen. Wir schaffen es nicht, die kleinen Sachen auf unsere Seite zu ziehen. Es ist ein geiles Spiel, wir freuen uns und es ist an der Zeit, einen Heimsieg zu holen."
Bezogen auf die Stimmung von Trainer Thomas Stamm vor dem Spiel sagte er:"Sehr gut, entspannt, sehr klar."
Wie es mit dem Heimsieg klappen soll, fragte Ex-Dynamo Sören Gonther in Diensten von Sky ihn noch: "Es ist entscheidend, dass wir eine sehr, sehr gute Energie auf den Platz bekommen und die Fans sofort mitnehmen. Vorn die Dinger machen und hinten keins kriegen"
18 Uhr: Stress vor dem Stadion? Polizei hat Präsenz erhöht
Im Stadionumfeld soll es Stress gegeben haben aufgrund von vermummten Fans des 1. FC Nürnberg, die mit der S-Bahn bis zum Haltepunkt Strehlen gefahren sein sollen und sich von dort über die Wiener Straße auf dem Weg zum Stadion gemacht haben sollen.
Die Polizei hat die Präsenz rund ums Stadion extrem erhöht, auch auf der Lennéstraße. Es scheint im Stadion auch so, als sei die aktive Fanszene der "Clubberer" noch nicht im Block.
17.24 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm bläst zur Offensive! Novum bei der SGD
Zum ersten Mal in dieser Saison spielt Dynamo mit einer Doppelspitze. Christoph Daferner und Vincent Vermeij spielen beide gemeinsam im Sturm.
Zudem spielt Jan-Hendrik Marx von Beginn an, auch Dominik Kother darf in die Startelf. Taktisch sieht es stark nach einem 4-4-2 aus.
Erstmals im Kader steht zudem der 19 Jahre alte Defensivmann Friedrich Müller aus der U21. Nicht im Kader ist Vinko Sapina
17.03 Uhr: Auch der 1. FC Nürnberg trifft ein
Acht Minuten später sind dann auch die Kicker aus dem Frankenland da.
16.55 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden kommen in ihrem Wohnzimmer an
Das Team von Thomas Stamm kommt um 16.55 Uhr als Erstes am Rudolf-Harbig-Stadion an.
16.50 Uhr: Alter Bekannter heute in Dresden zu Gast
Die Sky-Konferenz der 2. Bundesliga wird am Freitagabend aus Dresden übertragen - mit Sören Gonther als Experte.
Der frühere Innenverteidiger spielte von 2017 bis 2019 an der Elbe und wechselte anschließend ausgerechnet zum Erzrivalen nach Aue, so er bis zu seinem Karriereende kickte.
Mit dabei sind auch Kommentator Thomas Wagner und Moderator Hartmut von Kameke, in der Einzeloption auf dem Pay-TV-Sender kommentiert zudem Oliver Seidler.
16.30 Uhr: Die ersten Fans von Dynamo Dresden stehen vor dem Rudolf-Harbig-Stadion
Vor dem K-Block stehen schon zwei Stunden vor dem Anpfiff die ersten SGD-Fans und warten auf den Einlass.
16.10 Uhr: So lange wartet Dynamo schon auf den Sieg
Diese Bilanz dürfte für den Dynamo-Fan nur schwer zu ertragen sein: Seit 76 Tagen wartet die SGD auf einen Sieg.
Der erste und bislang einzige Dreier nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang am 24. August bei Mit-Aufsteiger Arminia Bielefeld und dank des "Tor des Monats" von Luca Herrmann in der Nachspielzeit. Seitdem ist die SGD sieglos, kassierte zuletzt mit dem 1:2 daheim gegen den SC Paderborn und dem 0:2 bei Hertha BSC zwei Niederlagen in Serie.
Heute soll der Knoten endlich platzen, der erste Heimsieg seit dem 17. Mai mit dem 3:0-Erfolg in der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching gefeiert werden. Das ist nun auch schon 175 Tage her.
15.50 Uhr: Zum Mitglieder-Spieltag heute begrüßt Dynamo Dresden das 35.000 Mitglied
Zum Mitgliederspieltag heute begrüßt Dynamo Dresden heute das 35.000 Mitglied bei der Sportgemeinschaft. Nancy wurde in der Woche von Kapitän Stefan Kutschke selbst darüber informiert, dass sie das Jubiläumsmitglied ist, welches am heutigen Abend auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions geehrt wird.
Erst im Januar hatte die SGD die magische Zahl von 30.000 Mitgliedern geknackt.
15.30 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg heute übertragen
Wie üblich in der 2. Bundesliga wird die Partie heute zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen.
Das Spiel läuft auf dem Kanal Sky Sport 3. Wer die Stimmen nach Spielende hören will, muss die Konferenz zur 2. Bundesliga einschalten.
15.10 Uhr: Diese Spieler haben schon die Trikots beider Vereine getragen
Zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg herrschte in der Vergangenheit schon ein reger Transferaustausch. In jüngerer Geschichte trugen Christoph Daferner, Manuel Schäffler, Stefan Kutschke und Ondrej Petrak das Trikots beider Vereine.
Auch Robert Koch, Alexander Esswein, Joshua Kennedy, Maik Wagefeld, Sascha Licht und Uwe Rösler sowie Stefan Binke kickten für beide Seiten. Der erste Spieler, der aus Dresden nach Nürnberg wechselte war im Sommer 1986 Frank Lippmann.
Zudem gab es einige Kicker, die in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wechselten oder von da kamen, wie Dominic Baumann und Sinan Tekerci. Auch im Nachwuchs gab es mit Kilian Zimmer, Florian Kärger und Nicolas Meurer schon einen Austausch.
14.50 Uhr: Weiße Weste unter diesem Schiedsrichter! Er pfeift heute Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Der DFB schickt heute Schiedsrichter Eric Weisbach (28) aus Halle an der Saale nach Dresden. Bislang kam der Unparteiische in der laufenden Saison dreimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Unter anderem bei der 0:1-Niederlage des Clubs bei der SV Elversberg am ersten Spieltag.
Bislang hat der Schiri eine einzige Partie von Dynamo gepfiffen und zwar das 4:0 am 18. Mai 2024 gegen den MSV Duisburg. Davor war er aber schon einmal als Vierter Offizieller am Start, so zum Beispiel im August 2023 beim 2:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim.
14.30 Uhr: Diese Spieler fallen bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg heute aus
Sowohl Dynamo Dresden als auch der 1. FC Nürnberg müssen heute auf einige Spieler verzichten. Bei der SGD fehlen immer noch Stefan Kutschke (Rot-Sperre), Julian Pauli (Muskuläre Verletzung), Sascha Risch (Schulterverletzung), Tim Schreiber (Handverletzung) und Jakob Zickler (Schulterverletzung).
Der 1. FC Nürnberg von Chefcoach Miro Klose muss auf Luka Lochoshvili (5. Gelbe), Tarek Buchmann (muskuläre Probleme), Danilo Soares (Oberschenkelverletzung), Henri Koudossou (Sprunggelenksverletzung), Noah Maboulou (Syndesmoseband-Verletzung) und Levin Chiumento (Reha nach Operation) verzichten.
14.10 Uhr: Horrorbilanz von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Als Lieblingsgegner von Dynamo Dresden kann man den 1. FC Nürnberg nicht bezeichnen. Denn die Franken haben von insgesamt 16 Duellen satte neun Partien gewonnen und sechs Unentschieden erkämpft.
Der SGD gelang seit dem ersten Aufeinandertreffen 1991 ein einziger Sieg und der ist mit dem 29. Januar 2017 schon fast neun Jahre her. Damals siegte das Team des damaligen Coaches Uwe Neuhaus auswärts mit 2:1. Die Tore schossen Philip Heise und Erich Berko. Von der aktuellen Mannschaft waren damals Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke dabei.
Das vorerst letzte Aufeinandertreffen am 20. März 2022 in der 2. Bundesliga endete 1:1 beim Club, in der Hinrunde hatte die SGD daheim mit 0:1 verloren.
13.50 Uhr: So ist die Stimmungslage bei Dynamo Dresden vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg
Bei Dynamo Dresden hieß es nach der bitteren 0:2-Niederlage bei Hertha BSC in der Woche erst einmal Wunden lecken, viel Zeit blieb dafür aber nicht.
Die Mannschaft trainierte konzentriert und fokussiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seit Dienstag. Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel sprach Trainer Thomas Stamm eine Jobgarantie über das Nürnberg-Spiel hinweg aus.
Hier für Euch nochmal ein Überblick über die wichtigsten Themen der Woche:
- Dynamos Devise gegen Nürnberg: "Weiter kämpfen und den Bock umstoßen"
- Stamms Strategie für den ersten Dynamo-Heimsieg
- Darum hätte es laut Dynamo-Coach Stamm keinen Treueschwur gebraucht
- Dynamo liegt in (fast) allen Statistiken vorn, nur die Punkte fehlen: Woran liegt das?
- Hauptmann peitscht seine Dynamo-Kollegen an: "Brauchen Überzeugung und Mut"
- Sieben Gegentore in acht Minuten: Dynamo hat ein Pausen-Problem
In der Tabelle steht die SGD aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Sieben Zähler hat das Team aus elf Spielen geholt, punktgleich rangiert der 1. FC Magdeburg dahinter. Bis zu platz 14 (VfL Bochum) haben alle Teams zehn Punkte, nur Bochum (-4) dabei das bessere Torverhältnis als die SGD (-7). Schlechter von den Toren her sind Eintracht Braunschweig (-10) und die SpVgg Greuther Fürth (-13).
13.30 Uhr: Hochrisikospiel bei Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Nach nur einem Spieltag Pause gegen den SC Paderborn ist das Heimspiel in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wieder zum Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft worden.
Die Stadt Dresden hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen diverser Kleidung und das Mitführen gewisser Gegenstände verbietet. Dazu zählen Schutzwesten, Sturmhauben, Einwegoveralls, Protektorenhandschuhe, Messer, Pyrotechnik und Helme. Genaue Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Dresden.
Zudem empfiehlt Dynamo Dresden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Nutzen der P+R-Parkplätze. Für die Auswärtsfans wird der Parkplatz im Ostragehege empfohlen, von dort aus fahren Shuttle-Busse zum Stadion.
