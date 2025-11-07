Dynamo gegen Nürnberg live: SGD lässt Janisch völlig blank, der macht das 1:2

Fortsetzung des Artikels laden

18 Uhr: Stress vor dem Stadion? Polizei hat Präsenz erhöht

Im Stadionumfeld soll es Stress gegeben haben aufgrund von vermummten Fans des 1. FC Nürnberg, die mit der S-Bahn bis zum Haltepunkt Strehlen gefahren sein sollen und sich von dort über die Wiener Straße auf dem Weg zum Stadion gemacht haben sollen. Die Polizei hat die Präsenz rund ums Stadion extrem erhöht, auch auf der Lennéstraße. Es scheint im Stadion auch so, als sei die aktive Fanszene der "Clubberer" noch nicht im Block.

Die Polizei hat die Präsenz vor dem Spiel erhöht. © TAG24

17.24 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm bläst zur Offensive! Novum bei der SGD

Zum ersten Mal in dieser Saison spielt Dynamo mit einer Doppelspitze. Christoph Daferner und Vincent Vermeij spielen beide gemeinsam im Sturm. Zudem spielt Jan-Hendrik Marx von Beginn an, auch Dominik Kother darf in die Startelf. Taktisch sieht es stark nach einem 4-4-2 aus. Erstmals im Kader steht zudem der 19 Jahre alte Defensivmann Friedrich Müller aus der U21. Nicht im Kader ist Vinko Sapina

Mit diesen Aufstellungen gehen beide Teams ins Spiel. © TAG24

17.03 Uhr: Auch der 1. FC Nürnberg trifft ein

Acht Minuten später sind dann auch die Kicker aus dem Frankenland da.

Mit Begleitung der Polizei fuhr der FCN-Bus am Rudolf-Harbig-Stadion vor. © TAG24/Tina Hofmann

Anschließend bog der Bus von der Lennéstraße in die Arena ein. © TAG24/Tina Hofmann

16.55 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden kommen in ihrem Wohnzimmer an

Das Team von Thomas Stamm kommt um 16.55 Uhr als Erstes am Rudolf-Harbig-Stadion an.

Die SGD-Spieler sind da! © TAG24/Tina Hofmann

Der Mannschaftsbus von Dynamo fuhr gegen 16.55 Uhr am RHS ein. © TAG24/Tina Hofmann

16.50 Uhr: Alter Bekannter heute in Dresden zu Gast

Die Sky-Konferenz der 2. Bundesliga wird am Freitagabend aus Dresden übertragen - mit Sören Gonther als Experte. Der frühere Innenverteidiger spielte von 2017 bis 2019 an der Elbe und wechselte anschließend ausgerechnet zum Erzrivalen nach Aue, so er bis zu seinem Karriereende kickte. Mit dabei sind auch Kommentator Thomas Wagner und Moderator Hartmut von Kameke, in der Einzeloption auf dem Pay-TV-Sender kommentiert zudem Oliver Seidler.

Sören Gonther ist mittlerweile als Experte bei Sky im Einsatz. © IMAGO / Beautiful Sports

16.30 Uhr: Die ersten Fans von Dynamo Dresden stehen vor dem Rudolf-Harbig-Stadion

Vor dem K-Block stehen schon zwei Stunden vor dem Anpfiff die ersten SGD-Fans und warten auf den Einlass.

Bei bestem Herbst-Wetter haben sich die SGD-Anhänger vor dem Eingang zum K-Block versammelt. © TAG24/Tina Hofmann

16.10 Uhr: So lange wartet Dynamo schon auf den Sieg

Diese Bilanz dürfte für den Dynamo-Fan nur schwer zu ertragen sein: Seit 76 Tagen wartet die SGD auf einen Sieg. Der erste und bislang einzige Dreier nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang am 24. August bei Mit-Aufsteiger Arminia Bielefeld und dank des "Tor des Monats" von Luca Herrmann in der Nachspielzeit. Seitdem ist die SGD sieglos, kassierte zuletzt mit dem 1:2 daheim gegen den SC Paderborn und dem 0:2 bei Hertha BSC zwei Niederlagen in Serie. Heute soll der Knoten endlich platzen, der erste Heimsieg seit dem 17. Mai mit dem 3:0-Erfolg in der 3. Liga gegen die SpVgg Unterhaching gefeiert werden. Das ist nun auch schon 175 Tage her.

Luca Herrmann (2.v.r.) sorgte mit seinem "Tor des Monats" für den einzigen Saisonsieg von Dynamo. © IMAGO / Noah Wedel

Claudio Kammerknecht (l.) traf beim 3:0-Sieg im Mai gegen Unterhaching - dem letzten Dreier vor heimischen Fans. © Lutz Hentschel

15.50 Uhr: Zum Mitglieder-Spieltag heute begrüßt Dynamo Dresden das 35.000 Mitglied

Zum Mitgliederspieltag heute begrüßt Dynamo Dresden heute das 35.000 Mitglied bei der Sportgemeinschaft. Nancy wurde in der Woche von Kapitän Stefan Kutschke selbst darüber informiert, dass sie das Jubiläumsmitglied ist, welches am heutigen Abend auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions geehrt wird. Erst im Januar hatte die SGD die magische Zahl von 30.000 Mitgliedern geknackt.

15.30 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg heute übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga wird die Partie heute zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Das Spiel läuft auf dem Kanal Sky Sport 3. Wer die Stimmen nach Spielende hören will, muss die Konferenz zur 2. Bundesliga einschalten.

Das Spiel heute Abend wird nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW gezeigt. © Robert Michael/dpa

15.10 Uhr: Diese Spieler haben schon die Trikots beider Vereine getragen

Zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg herrschte in der Vergangenheit schon ein reger Transferaustausch. In jüngerer Geschichte trugen Christoph Daferner, Manuel Schäffler, Stefan Kutschke und Ondrej Petrak das Trikots beider Vereine. Auch Robert Koch, Alexander Esswein, Joshua Kennedy, Maik Wagefeld, Sascha Licht und Uwe Rösler sowie Stefan Binke kickten für beide Seiten. Der erste Spieler, der aus Dresden nach Nürnberg wechselte war im Sommer 1986 Frank Lippmann. Zudem gab es einige Kicker, die in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wechselten oder von da kamen, wie Dominic Baumann und Sinan Tekerci. Auch im Nachwuchs gab es mit Kilian Zimmer, Florian Kärger und Nicolas Meurer schon einen Austausch.

Der Australier Joshua Kennedy (43) wechselte 2004 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga vom 1. FC Köln II an die Elbe, schoss in 62 Spielen 16 Tore für die SGD und verließ die Sachsen nach dem Abstieg 2006 ablösefrei gen Nürnberg. Dort gewann er mit dem Team sofort den DFB-Pokal. © IMAGO / Bernd Müller

14.50 Uhr: Weiße Weste unter diesem Schiedsrichter! Er pfeift heute Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Der DFB schickt heute Schiedsrichter Eric Weisbach (28) aus Halle an der Saale nach Dresden. Bislang kam der Unparteiische in der laufenden Saison dreimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Unter anderem bei der 0:1-Niederlage des Clubs bei der SV Elversberg am ersten Spieltag. Bislang hat der Schiri eine einzige Partie von Dynamo gepfiffen und zwar das 4:0 am 18. Mai 2024 gegen den MSV Duisburg. Davor war er aber schon einmal als Vierter Offizieller am Start, so zum Beispiel im August 2023 beim 2:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim.

Im August 2023 agierte Eric Weisbach (r.) als Vierter Offizieller beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Diese Spieler fallen bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg heute aus

Sowohl Dynamo Dresden als auch der 1. FC Nürnberg müssen heute auf einige Spieler verzichten. Bei der SGD fehlen immer noch Stefan Kutschke (Rot-Sperre), Julian Pauli (Muskuläre Verletzung), Sascha Risch (Schulterverletzung), Tim Schreiber (Handverletzung) und Jakob Zickler (Schulterverletzung). Der 1. FC Nürnberg von Chefcoach Miro Klose muss auf Luka Lochoshvili (5. Gelbe), Tarek Buchmann (muskuläre Probleme), Danilo Soares (Oberschenkelverletzung), Henri Koudossou (Sprunggelenksverletzung), Noah Maboulou (Syndesmoseband-Verletzung) und Levin Chiumento (Reha nach Operation) verzichten.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (l.) muss immer noch auf den an der Hand verletzten Tim Schreiber (r.) verzichten. © Lutz Hentschel

14.10 Uhr: Horrorbilanz von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Als Lieblingsgegner von Dynamo Dresden kann man den 1. FC Nürnberg nicht bezeichnen. Denn die Franken haben von insgesamt 16 Duellen satte neun Partien gewonnen und sechs Unentschieden erkämpft. Der SGD gelang seit dem ersten Aufeinandertreffen 1991 ein einziger Sieg und der ist mit dem 29. Januar 2017 schon fast neun Jahre her. Damals siegte das Team des damaligen Coaches Uwe Neuhaus auswärts mit 2:1. Die Tore schossen Philip Heise und Erich Berko. Von der aktuellen Mannschaft waren damals Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke dabei. Das vorerst letzte Aufeinandertreffen am 20. März 2022 in der 2. Bundesliga endete 1:1 beim Club, in der Hinrunde hatte die SGD daheim mit 0:1 verloren.

Beim letzten Duell in Nürnberg am 20. März 2022 erkämpfte die SGD zumindest einen Punkt. © IMAGO / Passion2Press

13.50 Uhr: So ist die Stimmungslage bei Dynamo Dresden vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg

Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (r.) sprach Trainer Thomas Stamm (l.) über das Nürnberg-Spiel hinaus eine Job-Garantie aus. © Lutz Hentschel

13.30 Uhr: Hochrisikospiel bei Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Nach nur einem Spieltag Pause gegen den SC Paderborn ist das Heimspiel in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wieder zum Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft worden. Die Stadt Dresden hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen diverser Kleidung und das Mitführen gewisser Gegenstände verbietet. Dazu zählen Schutzwesten, Sturmhauben, Einwegoveralls, Protektorenhandschuhe, Messer, Pyrotechnik und Helme. Genaue Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Dresden. Zudem empfiehlt Dynamo Dresden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Nutzen der P+R-Parkplätze. Für die Auswärtsfans wird der Parkplatz im Ostragehege empfohlen, von dort aus fahren Shuttle-Busse zum Stadion.

Die Partie von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wurde als Hochrisikospiel eingestuft. © TAG24

13.10 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg. Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um die Begegnung, während des Spiels und nach dem Match.