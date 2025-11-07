 24.639

Dynamo gegen Nürnberg live: SGD lässt Janisch völlig blank, der macht das 1:2

Von Tina Hofmann

Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.

Spielstand:

Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1:2

Torschützen: 0:1 Rafael Lubach, 1:1 Dominik Kother (45.+1), 1:2 Tim Janisch (50. Minute)

Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.

57. Minute: Im achten Spiel in Serie kassiert Dynamo übrigens zwei Gegentore. Das gab es für die SGD in der zweiten Liga noch nie.

57. Minute: Jakob Lemmer macht sich bereit an der Seitenlinie, er wird gleich kommen.

55. Minute: Und er Nächste tankt sich durch die SGD-Defensive und zieht ab, der Schuss von Markhiyev streift knapp über den Dresdner Kasten.

54. Minute: Im Gegenzug ist Dynamo hinten schon wieder bedrohlich offen, Lubach schließt ab, doch Grill ist zur Stelle.

53. Minute: Die SGD erkämpft sich über Kother den Ball in der eigenen Hälfte, er passt auf Vermeij, doch der kann den Ball nichts mehr aufs Tor bringen.

Tim Janisch ist völlig blank und macht das 2:1 für Nürnberg

50. Minute: Bitter! Dynamo lässt auf der eigenen rechten Seite Tim Janisch völlig blank, der rauscht mit Tempo an dringt in den Sechzehner ein und hämmert die Kugel unhaltbar für Grill links oben in die Maschen.

49. Minute: Dynamo verliert den Ball im Spielaufbau, Nürnberg versucht es schnell zu machen, doch auch der 1. FCN kann aus diesem Ballgewinn nichts kreieren.

19.36 Uhr: Der Ball in der zweiten Hälfte rollt wieder. Die SGD spielt jetzt auf den K-Block zu.

19.30 Uhr: Der scheinbar verletzte Fan des 1. FC Nürnberg kann laufen und wird jetzt außerhalb des Gästeblocks von Sanitätern nach unten begleitet.

Nach Blitz-Schock durch Nürnberg macht Dominik Kother das wichtige 1:1 kurz vor der Halbzeit

19.20 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Es steht 1:1 zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg

45.+4: Jetzt sind auch Sanitäter im Block der Nürnberger, weshalb es dort aktuell komplett ruhig ist.

Dominik Kother macht das 1:1 kurz vor der Halbzeit

45.+1: Das ist emotional ganz wichtig für Dynamo! Dominik Kother macht das 1:1 vor der Pause. Fröling lässt den Ball abtropfen, Daferner schnappt sich das Leder auf rechts, passt in den Sechzehner und dort steht Kother goldrichtig, schießt einfach und trifft.

Dominik Kother macht kurz vor der Halbzeit das 1:1.
© Robert Michael/dpa

45.+1: TOR für Dynamo!

45. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit gibt es im ersten Durchgang.

44. Minute: Jetzt gibt es Gelb für Christoph Daferner, der offenbar nur ein Zeichen setzen will und Janisch zu Boden stößt.

43. Minute: Riesige Aufregung. Klares Foul an Hauptmann, der zu Boden gerissen wird, doch Schiedsrichter Eric Weisbach lässt weiterlaufen und pfeift dann Foul an Nürnberg.

40. Minute: Dynamo bekommt eine Ecke und versucht es über die Variante mit Rossipal und Marx, der den Ball schließlich in den Sechzehner bringen will, doch das Leder fliegt zu weit und kann am Ende nicht mehr kontrolliert werden.

Medizinischer Einsatz auf der Dixie-Dörner-Tribüne

35. Minute: Auf der Dixie-Dörner-Tribüne gibt es einen medizinischen Einsatz. Hoffentlich kann dem betreffenden Besucher schnell geholfen werden.

Medizinischer Einsatz auf der Dixie-Dörner-Tribüne.
© privat

Lennart Grill verhindert mit Riesenparade das 0:2

31. Minute: Riesenparade von Dynamo-Keeper Lennart Grill! Zoma setzt zum Seitfallzieher an, der kommt richtig gut in Richtung Lattendreieck, doch der Torwart kratzt den Ball noch raus.

29. Minute: Die Ecke von Rossipal kommt gut rein, Vermeij gelangt gerade so an Leder, kann dem Ball aber keine Richtung geben.

28. Minute: Dynamo kommt wieder über Amoako, Marx und Fröling. Der Neuzugang kommt nicht entscheidend an den Ball, arbeitet aber eine Ecke heraus.

24. Minute: Marx probiert es jetzt mal mit der Flanke von der rechten Seite, doch die fliegt durch den Sechzehner am Tor vorbei.

22. Minute: Amoako versucht es jetzt mal mit einem langen Ball auf Daferner, der rechts geht, doch genauso schnell, wie das Leder bei ihm landete, ist es auch wieder weg.

20. Minute: Daferner sprach davon, dass Dynamo die kleinen Dinge machen muss, doch jetzt ein leichter Ballverlust im Mittelfeld von Hauptmann. Nürnberg steht aktuell kompakt und stabil, die SGD tut sich schwer, da durchzukommen.

16. Minute: Nach einem Foul an Rossipal gibt es einen Freistoß, der auch auf dem Kopf von Bünning im Sechzehner landet, doch der Abwehrspieler kann den Ball nicht aufs Tor bringen.

15. Minute: Dynamo hat sich von dem schnellen Rückstand einigermaßen erholt, dennoch war das eine absolut kalte Dusche, die keiner braucht in der aktuellen Situation.

12. Minute: Jetzt geht es weiter.

18.40 Uhr: Die Partie ist seit einigen Minuten aufgrund des Nebels auf dem Spielfeld unterbrochen. Die Dynamo-Fans haben das eigene Stadion mit der mächtigen Pyro eingeraucht.

Zweitschnellstes Tor der Zweitliga-Geschichte vom 1. FC Nürnberg

8. Minute: Das Tor war das zweitschnellste Tor der Geschichte in der 2. Bundesliga. Nur Benjamin Siegert war im Oktober 2007 für den SV Wehen Wiesbaden gegen Greuther Fürth schneller.

4. Minute: Auf Kommando brennt es jetzt lichterloh im K-Block und den angrenzenden Blöcken.

Die Pyro im K-Block.
© privat

1. FC Nürnberg geht nach 13 Sekunden in Führung

1. Minute: Das Spiel läuft keine 14 Sekunden, die Fans sammeln sich noch, da schlägt der Ball mit dem ersten Angriff der Nürnberger ein. Über die rechte Seite startet der Angriff, Stepanov flankt von rechts vors Tor und Lubach trifft zum schnellen 1:0 für den Club. Katastrophaler Start für Dynamo!

Nach nur 13 Sekunden schlägt es bei der SGD das erste Mal ein.
© IMAGO / Zink

18.30 Uhr: Der Ball rollt!

Es geht los!

18.23 Uhr: Aktive Fanszene der Nürnberger eingetroffen

Jetzt ist die aktive Fanszene der Nürnberger im Block eingetroffen. In wenigen Minuten geht die Partie los. Die Spannung zwischen beiden Lagern der Anhänger ist spürbar.

18.05 Uhr: Das sagt Dynamo Dresdens Stürmer Christoph Daferner vor dem Spiel gegen seinen Ex-Verein

Stürmer Christoph Daferner von Dynamo Dresden hat vor der Partie gegen seinen Ex-Verein am Mikrofon von Sky gesagt: "Es liegt an kleinen Dingen. Wir schaffen es nicht, die kleinen Sachen auf unsere Seite zu ziehen. Es ist ein geiles Spiel, wir freuen uns und es ist an der Zeit, einen Heimsieg zu holen."

Bezogen auf die Stimmung von Trainer Thomas Stamm vor dem Spiel sagte er:"Sehr gut, entspannt, sehr klar."

Wie es mit dem Heimsieg klappen soll, fragte Ex-Dynamo Sören Gonther in Diensten von Sky ihn noch: "Es ist entscheidend, dass wir eine sehr, sehr gute Energie auf den Platz bekommen und die Fans sofort mitnehmen. Vorn die Dinger machen und hinten keins kriegen"

© Bildmontage: Robert Michael/dpa, privat

