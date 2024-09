Dynamo gegen Hansa live: Von der Polizei gestoppt! Darum sind die Rostocker Ultras erst jetzt im Stadion

Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock im Liveticker: Von der Polizei gestoppt! Darum sind die Rostocker Ultras erst jetzt im Stadion.

Von Tina Hofmann

Dresden - Zwei Jahre lang gingen sich Dynamo Dresden und Hansa Rostock aus dem Weg, an diesem Samstag ist es nun so weit: Der Ost-Kracher der 3. Liga steigt im Rudolf-Harbig-Stadion.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Dynamo mischt oben in der Tabelle mit, der Kogge steht das sportliche Wasser nach nur fünf Spieltagen im Keller des Klassements bis zum Hals. In einem Derby ist das aber alles nur Schall und Rauch. Spielstand: Dynamo Dresden - Hansa Rostock: 1:0 1:0 Christoph Daferner (8. Minute) Wir berichten für Euch vor, während und nach der Partie über alles Wichtige in unserem Liveticker.

66. Minute: Jetzt mal Eckball für Hansa. Schuster bringt den Ball in den Sechzehner, dort kann Menzel klären.

64. Minute: Dreifachwechsel bei Hansa: Harenbrock, Haugen und Ruschke sind jetzt für Fröling, Schumacher und Lebeau.

62. Minute: Und der nächste Kopfball. Dieses Mal darf Menzel ran, er bekommt aber keinen richtigen Druck hinter den Ball, leichte Beute für Tormann Uphoff.

61. Minute: Das gibt es doch nicht! Dynamo findet seinen absoluten Meister in Uphoff. Jetzt entschärft er einen Kopfball von Casar.

60. Minute: Zweimal kommt Kutschke gut an den Ball im Sechzehner, wird aber zweimal von Rossipal gestoppt, der die Schüsse blockt.

58. Minute: Wieder ein ganz gefährlicher Freistoß von Batista Meier. Aber erneut findet er seinen Meister in Keeper Uphoff, der seit seinem Fehler beim Gegentor ein überragendes Spiel macht.

57. Minute: Immer wieder sagt Stadionsprecher Peter Hauskeller, dass die Fans das Trinken nicht vergessen sollen. Vor allem der K-Block ist in der prallen Sonne, einige Anhänger stehen oberkörperfrei im Block.

56. Minute: Kurzes Scharmützel an der Eckfahne von Hansa. Menzel im Zweikampf mit Fröling, Schiedsrichter Gerach entscheidet auf Freistoß für Hansa.

53. Minute: Wieder grätscht Dafner in einen Ball, er ist heute richtig heiß.

52. Minute: Bünning spielt eine geniale Flanke über 30 Meter auf Lemmer, der den Ball annimmt, zum Tor zieht und schießt, Uphoff kann gerade noch so zur Ecke klären.

49. Minute: Batista Meier setzt sich auf links durch, passt fast perfekt auf Kutschke, der am rechten Pfosten den Ball zurückköpft, doch vor dem Hansa-Tor findet die Vorlage keinen Abnehmer.

47. Minute: Die Hansa-Fans machen jetzt richtig Stimmung. Der Zugang zum Block ist immer noch randvoll.

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

15.04 Uhr: Hansa nimmt einen Wechsel vor. Der gebürtige Bautzner und Ex-Dynamo-Spieler sowie Kapitän der Kogge, Franz Pfanne, kommt ins Spiel. Dafür bleibt Gürleyen draußen.

15.03 Uhr: Die Hansa-Spieler sind als Erstes wieder auf dem Rasen, Dynamo kommt kurze Zeit später.

14.57 Uhr: Einige Hansa-Fans wurden von der Polizei gestoppt

Rund 150 Hansa-Fans wurden vor der Partie von der Dresdner Polizei gestoppt. Wie Sprecher Marko Laske (50) TAG24 bestätigte, lief eine Maßnahme auf einem Parkplatz, bei der die Identitäten festgestellt wurden. Die lief im Zuge der Gefahrenabwehr, weil es im Vorfeld der Partie wohl Hinweise auf mögliche Auseinandersetzungen gab. "Gegen 9 Uhr, in den frühen Morgenstunden, haben wir zahlreiche offensichtliche Rostocker Fans im Bereich des Großen Garten ausgemacht. Diese Personen sind von der Polizei umschlossen und im Zuge der Gefahrenabwehr zum Parkplatz des Dynamo-Stadions gebracht worden. Es bestand der Verdacht, dass diese Personen eine mögliche Auseinandersetzung mit Dynamo-Fans suchen", so Laske zu TAG24. Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit kamen die Anhänger offenbar im Stadion an.

14.49 Uhr: Jetzt ist Halbzeit! Nun scheint die aktive Fanszene von Hansa im Stadion zu sein.

14.48 Uhr: Unterdessen tummeln sich etliche Hansa-Fans am Eingang zum Gästeblock, es werden Banner entrollt.

45. Minute: Eine Minute wird nachgespielt in der ersten Hälfte.

44. Minute: Gelb für Niklas Hauptmann. Im Zweikampf kommt Rossipal zu Fall, Schiedsrichter Timo Gerach pfeift den Angriff ab und zeigt den Karton.

40. Minute: Jetzt hat Hansa einige gute Aktionen nacheinander. Am Strafraum kommt der gebürtige Dresdner Naderi an den Ball, doch Schreiber im Dynamo-Tor hat den Ball sicher.

39. Minute: Jetzt heißt es mal "Hansa Rostock" aus dem Block. Bis jetzt war nach dem Gegentreffer absolute Stille.

38. Minute: Weiterhin gibt Dynamo hier spielerisch den Ton an. Jetzt bringt aber Fröling den Schuss ganz gefährlich in Tor-Nähe, setzt den Ball knapp neben den rechen Pfosten. Die beste Hansa-Chance bis dahin.

34. Minute: Aus einem Freistoß entsteht eine gefährliche Situation, Roßbach kommt an den Ball, Casar rettet und klärt zur Ecke. Auch die kann die SGD überstehen, weil Gürleyen den Kopfball über den Kasten setzt.

33. Minute: Gelbe Karte für Bünning. Er streckt das Bein zum Ball, Naderi geht zu Boden.

30. Minute: Casar probiert es jetzt mal aus der Distanz. Doch erneut ist Uphoff im Hansa-Tor zur Stelle.

29. Minute: Aus dem Hansa-Block kommt keinerlei Unterstützung mehr. Die Fans singen weder etwas, noch zeigen sie sonst irgendeine Form des Supports.

27. Minute: Daferner vergibt Riesenchance auf das 2:0. Nach einer Flanke von links kommt er artistisch an den Ball, aber Uphoff rettet in höchster Not. Nach der Ecke kommt Bünning mit dem Kopf an den Ball, doch Uphoff packt die nächste Parade aus.

20. Minute: Nach 20 Minuten ist Dynamo hier die tonangebende Mannschaft. Hansa hatte ein, zwei gute Anfangsminuten, doch spätestens seit dem Führungstreffer spielt vorrangig die SGD.

17. Minute: Bastista Meier nimmt es selbst in die Hand, ein Hansa-Spieler hat einen Kopf dran, die dabei herausspringende Ecke bringt nichts ein.

15. Minute: Dynamo nimmt auf jeden Fall den Kampf an, ist spritzig in den Zweikämpfen, bringt Tempo ins Spiel. Immer wieder wird Bastista Meier gesucht, der jetzt den ersten Freistoß herausholt.

14. Minute: Der Spielverlauf spielt jetzt natürlich Dynamo in die Karten. Hansa ist in dieser Saison nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga noch sieglos, die Verunsicherung groß.

Christoph Daferner bringt Dynamo nacht nur acht Minuten in Führung

8. Minute: Da ist das 1:0 für Dynamo! Im Mittelfeld dreht Batista Meier auf, sieht auf der linken Seite Kutschke, der den Ball direkt aufs Tor bringt. Uphoff im Hansa-Tor macht bei der Abwehr keine gute Figur, denn sie landet direkt vor den Füßen von Daferner, der dankend von rechts einnetzt: 1:0 für die Hausherren und der Hansa-Block verstummt.

Christoph Daferner bringt die SGD mit 1:0 in Führung. © Robert Michael/dpa/ZB

8. Minute: Tooooooor für Dynamo!

5. Minute: Glück gehabt! Dynamos Kammerknecht verschätzt sich bei einem Ball, Naderi kommt an die Kugel, doch der Verteidiger bügelt seinen eigenen Fauxpas gleich wieder selbst aus.

4. Minute: Beide Fanlager sind laut, aber die Lautstärke aus dem K-Block auf jeden Fall mächtiger. Alle Fans im Block singen und springen.

3. Minute: Hansa versteckt sich nicht, versucht sich in den gegnerischen Strafraum zu kombinieren, doch der letzte Pass von Naderi findet keinen Abnehmer.

1. Minute: Gleich die erste gute Gelegenheit für Dynamo. Lemmer steckt auf Kutschke durch, der schließt ab, der Ball geht nur knapp am linken Pfosten vorbei.

14.03 Uhr: Der Ball rollt, es geht los!

14.01 Uhr: Dynamo-Fans mit Choreo und Feuerwerk

Die Dynamo-Fans haben vor dem Anpiff eine Jagd-Choreografie enthüllt und ein minutenlanges Feuerwerk anschließend abgefackelt.

Die Dynamo-Fans entrollten diese Choreografie vor dem Spiel und zündeten zudem Feuerwerk. © Robert Michael/dpa/ZB

13.56 Uhr: Nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff

Die Aufstellung von Dynamo wurde soeben verlesen. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Der "12. Mann" läuft. Aufgrund der Übertragung beim MDR wird die Partie nicht exakt 14 Uhr, sondern wenige Minuten später angepfiffen.

13.50 Uhr: Bei Hansa Rostock steht ein gebürtiger Dresdner in der Startelf

Bei Hansa Rostock gibt ein Spieler sein Startelf-Debüt in der 3. Liga, der in Dresden geboren und fußballerisch bei Dynamo groß geworden ist. Ryan Don Naderi (21) startete wie so viele Dresdner bei "Soccer for Kids", kam 2015 in den Nachwuchs der Schwarz-Gelben und kickte dort bis 2021 in der U17 und der U19. Anschließend ging es zu Borussia Mönchengladbach, wo er sich bei den Amateuren in der Regionalliga etablierte. In diesem Sommer kaufte in Hansa Rostock, er erhielt einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2028.

Ryan Don Naderi (21, r.) kickt jetzt bei Hansa, ist gebürtiger Dresdner. © IMAGO / PaetzelPress

13.37 Uhr: Der Hansa-Block füllt sich

Der Hansa-Block füllt sich immer mehr. Die Anhänger sind vorrangig in weißer Kleidung angereist.

13.32 Uhr: Ex-Dynamo- und Hansa-Kicker Tobias Jänicke: "Es brennt nicht nur auf dem Platz."

Tobias Jänicke hat für Dynamo und für Hansa gespielt und ließ in der Woche einige markige Sprüche vor dem Derby ab. "So ein Ostderby hat schon nochmal einen anderen Charakter. Du siehst sämtliche Mittelfinger auf dem Weg zum Stadion, kriegst schon diese gewisse Vorfreude, aber auch Anspannung zu spüren", sagte er im "4zu3"-Podcast von MagentaSport. Er fügte hinzu: "Es brennt nicht nur auf dem Platz. Du gehst ins Stadion, guckst dir den Platz an, da ist schon ein Pfeifkonzert, weil das Stadion schon rappelvoll ist. Es ist einfach was Besonderes, es liegt einfach etwas in der Luft."

Tobias Jänicke spielte für Dynamo und Hansa. © IMAGO / Fotostand

13.29 Uhr: Hansa-Team wärmt sich ebenfalls auf

Das Hansa-Team wärmt sich ebenfalls auf, ist nur wenige Minuten nach Dynamo auf den Rasen gekommen.

13.24 Uhr: Dynamo-Mannschaft als Erstes auf dem Rasen

Um 13.24 Uhr hat das Team von Dynamo den Rasen als Erstes betreten. Während der K-Block bereits rappelvoll ist, weist der Hansa-Block noch einige Lücken auf.

13.02 Uhr: Überraschung in der Dynamo-Aufstellung

Überraschende Aufstellung bei Dynamo! Erstmals agiert die SGD im Derby gegen Hansa mit Stefan Kutschke und Christoph Daferner, die gemeinsam stürmen. Robin Meißner muss weichen und sitzt auf der Bank. Ansonsten rückt Claudio Kammerknecht wieder die die Startelf, dafür muss Boeder auf die Bank. Zickler ist nicht im Kader. Sapina sitzt auf der Bank.

12.45 Uhr: Der Mannschaftsbus von Hansa Rostock ist da

Eine Viertelstunde nach dem Heim-Team ist auch die Gastmannschaft am Stadion eingetroffen. Nur eine Stunde und 15 Minuten vor dem Anpfiff fährt der Hansa-Bus vor.

Der zweite Mannschaftsbus ist am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen. © privat

Die Gäste aus Rostock erreichten soeben das Stadion. © privat

12.40 Uhr: Hansa-Fans mit Shuttles zum Stadion gebracht

Lange trafen kaum Fans von Hansa Rostock am Stadion ein, jetzt sind die ersten Shuttlebusse mit den Auswärtsfahrern eingetroffen. Nur die Gastmannschaft lässt noch auf sich warten.

Mehrere Shuttlebusse mit Fans von Hansa Rostock haben das Stadion erreicht. © privat

12.35 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden sind eingetroffen

Rund eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff fährt der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden vor dem Rudolf-Harbig-Stadion vor. Von Hansa Rostock ist bisher noch nichts zu sehen.

Rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff fuhren die Dynamo-Profis vor. © privat

Die Gastgeber sind in ihrem Wohnzimmer angekommen. © privat

12.20 Uhr: Hass-Botschaft gegen Hansa Rostock aufgetaucht

Die Feindschaft zwischen den Fanlagern von Dynamo Dresden und Hansa Rostock kennt keine Grenzen: Auf einem Schaukasten in der Nähe des Stadions wurde die Botschaft "Hansa töten" auf einen Schaukasten gesprüht. Am gestrigen Freitag war bereits ein Drohbrief von mutmaßlichen Hansa-Fans in Dresden aufgetaucht.

In der Nähe des Stadions wurde diese Hass-Botschaft auf einen Schaukasten gesprüht. © privat

Der Schaukasten mit der Aufforderung "Hansa töten" befindet auf der Seite des Gästeblocks des Rudolf-Harbig-Stadions. © privat

12.05 Uhr: Über dem Stadion zieht ein Polizei-Hubschrauber seine Kreise

Um das Stadion herum sind nicht nur zahlreiche Polizeiautos postiert, auch ein Hubschrauber zieht seine Kreise über der Spielstätte. Was es damit auf sich hat, lest Ihr im TAG24-Artikel: "Polizei-Hubschrauber kreist über Dresden: Was ist da los?"