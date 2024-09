Dynamo gegen Hansa live: Tobias Jänicke: "Es brennt nicht nur auf dem Rasen"

Dresden - Zwei Jahre lang gingen sich Dynamo Dresden und Hansa Rostock aus dem Weg, an diesem Samstag ist es nun so weit: Der Ost-Kracher der 3. Liga steigt im Rudolf-Harbig-Stadion.

Wir berichten für Euch vor, während und nach der Partie über alles Wichtige in unserem Liveticker.

In einem Derby ist das aber alles nur Schall und Rauch.

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Dynamo mischt oben in der Tabelle mit, der Kogge steht das sportliche Wasser nach nur fünf Spieltagen im Keller des Klassements bis zum Hals.

Der Hansa-Block füllt sich immer mehr. Die Anhänger sind vorrangig in weißer Kleidung angereist.

Tobias Jänicke hat für Dynamo und für Hansa gespielt und ließ in der Woche einige markige Sprüche vor dem Derby ab.

"So ein Ostderby hat schon nochmal einen anderen Charakter. Du siehst sämtliche Mittelfinger auf dem Weg zum Stadion, kriegst schon diese gewisse Vorfreude, aber auch Anspannung zu spüren", sagte er im "4zu3"-Podcast von MagentaSport.

Er fügte hinzu: "Es brennt nicht nur auf dem Platz. Du gehst ins Stadion, guckst dir den Platz an, da ist schon ein Pfeifkonzert, weil das Stadion schon rappelvoll ist. Es ist einfach was Besonderes, es liegt einfach etwas in der Luft."