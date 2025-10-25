Dynamo gegen Paderborn live: Er war der erste SGD-Torschütze der Geschichte gegen den SC

Dynamo Dresden gegen SC Paderborn im Liveticker: Er war der erste SGD-Torschütze der Geschichte gegen den SC.

Von Tina Hofmann

Dresden - Im nahezu schon frostigen Dresden will Dynamo am heutigen Samstag für warme Gefühle sorgen und den ersten Heimsieg in der 2. Bundesliga einfahren. Mit dem SC Paderborn hat das Team von Trainer Thomas Stamm dabei ab 13 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion einen ordentlichen Brocken vor der Brust.

9 Uhr: Thomas Neubert war der erste Torschütze für Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn

Zum ersten Mal trafen Dynamo Dresden und der SC Paderborn am 13. Oktober 2002 in der damaligen Regionalliga Nord aufeinander. Die Begegnung in Ostwestfalen konnte die SGD damals gewinnen, der Siegtorschütze war Thomas Neubert, der heute in einer Dresdner Immobilien-Firma tätig ist. Zur Dynamo-Elf gehörten damals SGD-Legenden wie Ignjac Kresic im Tor, Volker Oppitz in der Abwehr, Maik Wagefeld im Mittelfeld und Abdelaziz Ahanfouf. Auch das Rückspiel entschieden die Schwarz-Gelben dank des Tores von Ranisav Jovanovic für sich.

Thomas Neubert war der erste Torschütze für Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn. © IMAGO / pmk

8.40 Uhr: Sie spielten beide für Dynamo Dresden: Heute gibt es das Wiedersehen mit Markus Schubert und Mika Baur

Ihre Geschichten könnten unterschiedlicher nicht sein, beide liefen für Dynamo Dresden auf: Während Mika Baur erst in diesem Sommer mit der SGD den Aufstieg in die 2. Bundesliga realisierte und damit zu den "Aufstiegshelden" gehört, wird Markus Schubert wohl auf immer und ewig der verlorene SGD-Sohn bleiben, dessen Ende in Elbflorenz unrühmlich war. Baur war von Januar bis Juni an Dynamo ausgeliehen, trug seinen Anteil am Aufstieg bei und kehrte im Sommer zum SC Paderborn zurück. Unter dem neuen Trainer Ralf Kettemann, der den zum 1. FC Köln gewechselten Lukas Kwasniok ersetzte, blüht der Mittelfeldspieler noch einmal ganz anders auf. Ein Tor und drei Vorlagen stehen beim Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur bereits zu Buche. Dynamo-Coach Thomas Stamm würde sich freuen, wenn der 21-Jährige vom Bodensee heute einen nicht so außergewöhnlichen Tag erwischen würde. Auf der Ersatzbank findet sich mit dem gebürtigen Freiberger Markus Schubert ein Torhüter, der von 2011 an im Nachwuchs der SGD hielt, es bis zum Stamm-Keeper in der 2. Bundesliga schaffte und den Klub 2015 auf dramatische Art und Weise verließ. Denn sein Weggang war für den damaligen Sportboss Ralf Minge die größte persönliche Niederlage, wie er einst gestand. Der "Pate" hatte sich monatelang - trotz einer Burnout-Erkrankung - um die Verlängerung Schuberts bemüht, doch der wechselte seine Berater, die jede Menge Geld mit ihm machen wollten und so verließ er den Klub vor zehn Jahren ablösefrei in Richtung Schalke 04. Den damit erhofften Durchbruch schaffte er nie, dem Druck bei den Königsblauen hielt er nur schwer stand und wechselte anschließend zu Eintracht Frankfurt und Vitesse Arnheim, ehe er im vergangenen Sommer in Paderborn landete. Dort schaffte er es zwischenzeitlich auch zwischen die Stamm-Pfosten, doch nach einer öffentlichen Schelte von Kwasniok holte Paderborn Manuel Riemann aus Bochum. Im Sommer lieh der SCP zudem Dennis Seimen vom VfB Stuttgart aus, der steht nun zwischen den Pfosten. Bei den Schwaben soll er in der kommenden Saison sogar zum Stamm-Keeper in der ersten Liga befördert werden, wenn die Leihe von Alexander Nübel vom FC Bayern München endet.

Markus Schubert und Mika Baur kehren heute mit dem SC Paderborn zur SGD zurück. © Imago / Christian Schroedter

8.20 Uhr: "Love Dynamo - Hate Racism"! SGD heute mit Mottospieltag gegen den SC Paderborn

14 Jahre lang pflegt Dynamo Dresden bereits die "Love Dynamo - Hate Racism"-Tradition. Heute gegen den SC Paderborn ist es wieder so weit: Die Schwarz-Gelben werden mit einem Sondertrikot auflaufen. Zum 15. Sonderspieltag, der ein Zeichen gegen den Rassismus und jegliche Form der Diskriminierung setzen soll, wird zudem zum 13. Mal der SGD-Preis "Stark gegen Diskriminierung an eine Initiative vor dem Spiel auf dem Rasen übergeben, die sich für ein stärkeres gesellschaftliches Miteinander stark macht. Auch auf dem Rasen erscheinen wird ein syrischer Dynamo-Fan, der in den 1980er Jahren seinen Doktor in Dresden absolvierte und mit einigen Legenden wie Dixie Dörner, Reinhard Häfner und Jörg Stübner befreundet war. Von Stübner bekam er einst die DDR-Oberligameister-Medaille von 1989, die er am heutigen Tag in den Vereinsbesitz übergibt.

Mit diesem Sondertrikot, bei dem das sonst eingeprägte Zwiebelmuster der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen dieses Mal schwarz und deutlich sichtbar eingefärbt ist, wird die SGD heute auflaufen. Alle 530 Trikots, die es im Fanshop gab, waren nach kurzer Zeit ausverkauft. © SG Dynamo Dresden

8 Uhr: Noch nie in dieser Saison! Das ist beim Heimspiel von Dynamo Dresden heute anders als sonst

Ende Oktober gibt es bei Dynamo Dresden eine Premiere. Nach dem Beginn der 2. Bundesliga im August ist es heute das erste Mal, dass ein Heimspiel der SGD nicht als Hochrisikospiel eingestuft wurde. Das heißt, dass es keine Allgemeinverfügung der Stadt Dresden mit Verboten des Tragens bestimmter Kleidung oder des Mitführens gewisser Gegenstände gibt. Zudem führt es dazu, dass erstmals in dieser Saison die Sektorentrennung im Stadion aufgehoben ist und man sich frei zwischen den Heimblöcken bewegen kann. Die Partie ist ausverkauft, aus Paderborn werden 600 Fans erwartet.

Das erste Mal in dieser Saison hat Dynamo kein Hochrisiko-Heimspiel. © Bildmontage: Picture Point/ S. Sonntag, Stepmap/TAG24

