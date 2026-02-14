Dynamo gegen Elversberg live: Noch kein SGD-Sieg unter der Leitung des heutigen Schiris!

Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im TAG24-Liveticker: Robin Braun ist der heutige Schiedsrichter, unter seiner Leitung konnte die SGD noch nicht gewinnen.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Dresden - Hält die Serie? Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge will Dynamo Dresden im Topspiel der 2. Bundesliga unter Flutlicht am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen die SV Elversberg Nummer fünf nachlegen - bestenfalls mit einem Dreier.

Selbst beim bis dato Tabellenführer auf Schalke ließ sich die SGD vergangenes Wochenende trotz eines 0:2-Rückstands nicht bezwingen, jetzt kommt mit der SVE allerdings gleich der nächste Spitzenklub des Unterhauses ins Rudolf-Harbig-Stadion. Den starken Start in die Rückrunde hat Schwarz-Gelb aber auch bitter nötig, denn selbst die acht Punkte seit dem Jahreswechsel haben bislang noch nicht für den Sprung ans rettende Ufer gereicht. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Flutlichtkracher zwischen Dynamo und Elversberg versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie.

17.54 Uhr: Noch kein Sieg von Dynamo Dresden unter der Leitung von Robin Braun

Robin Braun aus Wuppertal wird das Topspiel heute Abend als Schiedsrichter leiten. Für beide Teams ist das nicht unbedingt ein gutes Omen: Sowohl Dynamo als auch Elversberg warten noch auf einen Sieg mit dem 30-Jährigen als Haupt-Referee. Für die SGD setzte es zwei Niederlagen und ein Unentschieden, zuletzt eine 1:3-Pleite im April 2024 gegen den 1. FC Saarbrücken. Elfer oder Platzverweise hat Braun jedoch noch keine gegen die Sportgemeinschaft ausgesprochen. Die SVE verlor und teilte die Zähler je einmal. Unterstützt wird der Unparteiische von seinen Assistenten Florian Heft (Neunkirchen) und Asmir Osmanagic (Stuttgart), Daniel Bartnitzki (Erfurt) agiert als Vierter Offizieller. Video-Schiri der Partie ist Nicolas Winter aus Hagenbach.

Robin Braun leitet das Spiel gegen Dynamo Dresden und die SV Elversberg. © Picture Point / Gabor Krieg

17.22 Uhr: Zwei Spieler von Dynamo Dresden müssen aufpassen

Robert Wagner und Stefan Kutschke droht mit je vier Gelben Karten der Ausfall am nächsten Wochenende gegen Hannover 96. Insbesondere für die Mittelfeld-Leihgabe wäre es ein bitterer Karton, denn der 22-Jährige hat gerade erst seine Gelb-Rot-Sperre aus der Partie gegen Arminia Bielefeld abgesessen - und sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Thomas Stamm gemausert. Auf der anderen Seite teilen Bambasé Conté und Lukas Petkov dasselbe Schicksal, beide stehen im Moment ebenfalls bei vier Verwarnungen.

Robert Wagner (M.) und Stefan Kutschke droht eine Gelbsperre. © Robert Michael/dpa

16.59 Uhr: Jason Ceka trifft auf seine alten Kollegen

Im Hinspiel stand SGD-Leihgabe Jason Ceka noch für den heutigen Gegner von Dynamo auf dem Rasen, der Flügeldribbler wurde in der 76. Minute eingewechselt. Es bleibt aber nicht das einzige Wiedersehen heute Abend im Rudolf-Harbig-Stadion. Für den Rechtsaußen war es übrigens einer von nur sieben Auftritten im Trikot der SVE, sein Vertrag im Saarland läuft aber noch bis 2028. Außerdem ist es das zweite Duell am Stück gegen einen seiner Ex-Klubs, der 26-Jährige stammt aus der Schalke-Jugend und kehrte schon vergangenes Wochenende dorthin zurück. Aufseiten der SVE kicken aktuell zwei ehemalige Dynamos: Tom Zimmerschied wechselte im Sommer 2024 aus Dresden nach Elversberg, avancierte dort zur Stammkraft und ist mit vier Assists zweitbester Vorlagengeber des Klubs. Meistens kommt der 27-Jährige auf der linken Seite zum Einsatz. Auf der Bank wird zudem Ersatzkeeper Tim Boss Platz nehmen, der von 2018 bis 2020 bei der SGD spielte, hier aber ebenfalls nur die zweite Geige. Seinen einzigen Auftritt bekam er praktisch zum Abschied am letzten Spieltag der Saison 2018/20 gegen den VfL Osnabrück (2:2).

Jason Ceka (r.) erzielte in der Hinrunde einen Treffer für die SVE, ehe er leihweise nach Dresden wechselte. © Harald Tittel/dpa

16.35 Uhr: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft heute im Free-TV

Fußballfans ohne kostenpflichtiges Abo schauen heute mal nicht in die Röhre: RTL Nitro überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV ab 20.15 Uhr. Daneben reicht zum Samstag auch ein Abonnement beim Streamingdienst des Senders, RTL+, wo die Partie zusätzlich im Livestream gezeigt wird. Wie immer können zahlende Kunden aber auch auf Sky oder das dazugehörige Streamingportal WOW zurückgreifen.

Auch Fußballfans ohne Abo können heute in den Genuss des Zweitliga-Topspiels kommen. © Fabian Fuchs/dpa

16.20 Uhr: Personalknall unter der Woche! Die Lage bei der SV Elversberg

Seit Jahren beeindrucken die Saarländer mit ihrem sportlichen Werdegang, vergangene Saison schrammte der Klub aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbei. Auch nach dem Abgang von Erfolgscoach Horst Steffen biss sich die Sportvereinigung diese Saison wieder im oberen Tabellendrittel fest und startete mit sieben Siegen aus den ersten neun Partien in die Spielzeit. Nach dem Winter-Abgang von Torjäger Ebnoutalib läuft es allerdings nicht mehr ganz so rund. In den letzten fünf Begegnungen sprang nur ein Erfolg bei zwei Remis sowie zwei Pleiten heraus. Vor einer Woche kassierte die SVE vor heimischer Kulisse gar eine 0:3-Abreibung gegen die Hertha. Personell kann Trainer Vincent Wagner fast aus dem Vollen schöpfen, nur Linksverteidiger Lasse Günther und Mittelfeldmann Patryk Dragon fallen aus. Dafür sorgte der bisherige Verwaltungsvorstand Dr. Marc Strauß unter der Woche für Wirbel. Nach Wechselgerüchten bezüglich eines Abgangs zum 1. FC Kaiserslautern wurde der 41-Jährige vom Verein freigestellt.

Am heutigen Abend könnte es gleich mehrere Gründe zum Feiern bei der SGD geben: Friedrich Müller wird nämlich 20 Jahre jung. Vielleicht schenkt Coach Stamm ihm wegen der drohenden Ausfälle von Pauli und Amoako etwas Einsatzzeit, zuletzt stand der gebürtige Ostsachse aber viermal nicht im Kader. In der Abwehr dürften auch Claudio Kammerknecht, Lars Bünnung und Lukas Boeder nach Minuten auf dem Rasen lechzen. Ein Dreier würde die Ehrentag-Party sicher versüßen - und wäre auch ein verfrühtes Geschenk an Luca Herrmann und Trainer Stamm. Der SGD-Coach wird am kommenden Donnerstag 43, einen Tag später feiert der Mittelfeldmann seinen 27. Geburtstag.

Dynamo-Youngster Friedrich Müller wird heute 20 Jahre alt. © Lutz Hentschel

15.40 Uhr: Die Personalsituation bei Dynamo Dresden

Thomas Stamm muss heute Abend eventuell seine Erfolgsformation der vergangenen Partien aufbrechen, denn es drohen zwei bittere Ausfälle. Innenverteidiger Julian Pauli konnte aufgrund einer Platzwunde am Kopf aus dem Schalke-Spiel bis Freitag noch nicht trainieren. Der 20-Jährige hatte bereits 2024 nach einer heftigen Gehirnerschütterung mehrere Monate pausieren müssen, die alte Narbe ging wieder auf. Daher ließ die Sportgemeinschaft in diesem Fall bislang auch besondere Vorsicht walten. Daneben schaffte es Kofi Amoako, der mit einer Fußgelenksverletzung aus dem Duell mit S04 gegangen war, unter der Woche ebenfalls nicht auf den Trainingsplatz. Sein Einsatz ist fraglich. Mit Luca Herrmann steht der passende Ersatz jedoch bereit, Robert Wagner kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Außerdem fällt der langzeitverletzte Stammtorwart Lennart Grill (Knieverletzung) weiter aus.

Julian Pauli (r.) und Kofi Amoako (2.v.l.) könnten der SGD heute Abend fehlen. © Lutz Hentschel

15.20 Uhr: So viele Fans werden heute Abend erwartet

Bleiben wir gleich bei den Anhängern: Dynamo rechnet zum Flutlichtkracher mit 29.000 Zuschauern, rund 500 Fans reisen aus Elversberg an. Komplett ausverkauft ist das RHS damit nicht, es gibt noch Resttickets.

15 Uhr: Anreise zum Topspiel könnte zum Problemfall werden

Dynamo bittet seine Fans, vor dem Spiel gegen Elversberg am Samstagabend rechtzeitig anzureisen. Der Grund sind eine Groß-Demo-Lage und der öffentliche Nahverkehr. Insgesamt 14 Demonstrationen sind für den Samstag in Dresden angemeldet, die größten dürften die "Kein Platz für Nazis" gegen rechts sein. Manche sind auf der Homepage der Stadt Dresden bis 0 Uhr eingeplant. Der zweite Grund ist der Hauptbahnhof. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, ist am Samstag ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf den Linien RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) zu erwarten. Insbesondere vor und nach dem Spiel könnten die Züge rammelvoll werden. Dazu kommt die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes wegen Bauarbeiten. Wer zum Hauptbahnhof möchte, muss in einen SEV-Bus umsteigen. "Der gesamte Abschnitt zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Hauptbahnhof wird ausschließlich mit Bussen im Ersatzverkehr bedient", teilt die MRB mit.

In Dresden sorgen heute zahlreiche Demos sowie Änderungen und Sperrungen bei der Deutschen Bahn für ein schwieriges Durchkommen. © Steffen Füssel

14.45 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden heute der erste Sieg gegen die SV Elversberg?

Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen beider Vereine: Zur Premiere in der 3. Liga konnte sich die "Elv" in der Saison 2022/23 in Dresden mit 3:2 durchsetzen, anschließend gab es zwei Punkteteilungen. Am 5. Spieltag der Hinrunde brachten Jakob Lemmer und Christoph Daferner die Stamm-Elf zweimal in Front, Younes Ebnoutalib glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel dabei erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Inzwischen kickt der Goalgetter jedoch bei Eintracht Frankfurt, worüber sich die Profis und Verantwortlichen an der Elbe sicherlich nicht beschweren werden. Mit zwölf Treffern ist der 22-Jährige auch Wochen nach seinem Abgang nämlich immer noch der beste Torschütze der Saarländer.

In der Hinrunde trennten sich beide Klubs mit einem 2:2-Unentschieden. © Uwe Anspach/dpa

