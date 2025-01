Dynamo gegen Köln live: Heute vor drei Jahren verstarb Legende Dixie Dörner

Dresden - Die Winterpause ist endlich vorbei, mit drei Neuzugängen startet Dynamo Dresden am heutigen Sonntag den zweiten Teil der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga .

Zum Auftakt der Rückrunde in der 3. Liga empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion Viktoria Köln. Als Tabellenführer ging die SGD in die Rückrunde, heute soll die Spitze verteidigt werden.

Bei aller Freude über den Auftakt in die Rückrunde ist heute auch ein extrem trauriger Tag. Am 19. Januar 2022, nur wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag, verstarb Dynamo Dresdens Legende Dixie Dörner (†70) .

Drei Neuzugänge hat sich Viktoria Köln in der Winterpause an Land gezogen. Tobias Eisenhuth wurde vom SSV Jahn Regensburg fest verpflichtet.

Der Defensiv-Allrounder wurde in der Jugend bei Energie Cottbus ausgebildet, kam in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga in Regensburg kein einziges Mal zum Einsatz, spielte achtmal in der Bayernliga Nord.

Vom FC Schalke 04 lieh Köln den offensiven Mittelfeldspieler Paul Pöpperl aus. Er lief im vergangenen halben Jahr für den VVV Venlo in der zweiten niederländischen Liga auf. Von Bayer 04 Leverkusen kam Torhüter Oleksandr Petrenko für den verletzten Oskar Hill.