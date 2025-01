Dynamo gegen Köln live: Kann die SGD das Spiel noch drehen?

Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln im Liveticker: Kann die SGD das Spiel noch drehen?

Von Tina Hofmann

Dresden - Die Winterpause ist endlich vorbei, mit drei Neuzugängen startet Dynamo Dresden am heutigen Sonntag den zweiten Teil der Mission Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Zum Auftakt der Rückrunde in der 3. Liga empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion Viktoria Köln. Als Tabellenführer ging die SGD in die Rückrunde, heute soll die Spitze verteidigt werden. Spielstand: Dynamo Dresden - Viktoria Köln 1:2 0:1 Serhat Güler (20. Minute), 0:2 Said El Mala (25.), 1:2 Jakob Lemmer (40. Minute) TAG24 berichtet für Euch im Liveticker über alles Wichtige vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Schlusspfiff.

67. Minute: David Kubatta muss runter, er scheint Probleme zu haben. Für ihn ist jetzt Lars Bünning im Spiel.

67. Minute: Köln steckt nicht auf, die Partie ist jetzt teilweise etwas zerfahren. Beide Teams bereiten die nächsten Wechsel vor.

62. Minute: Dynamo ist jetzt spielbestimmend, die rechte Seite ist kein Gefahrenherd mehr, nachdem El Mala verletzt runter musste und Claudio Kammerknecht dort dicht macht. Bis jetzt fehlt im gegnerischen Strafraum aber noch die Präzision im Abschluss nach dem letzten Pass.

58. Minute: Der Ball ist im Tor, Kammerknecht hatte getroffen, doch die Fahne fürs Abseits ging zeitig hoch, nachdem Lemmer den Ball in den Sechzehner geschlagen hatte.

57. Minute: Dynamo macht im Gegenzug Druck, Lemmer bringt die Kugel zweimal gefährlich rein, Köln kann zur Ecke klären.

55. Minute: Der Ex-Auer Simon Handle bringt den Ball in den Dynamo-Strafraum, doch Kubatta kann klären.

Der extrem gefährliche Said El Mala muss bei Viktoria Köln verletzt vom Feld

52. Minute: Bitter für Köln! Der extrem gefährliche Said El Mala muss verletzt vom Feld, dafür kommt Neuzugang Tobias Eisenhuth in die Partie.

51. Minute: Dynamo mit Drang zum Tor! Kammerknecht bringt die Flanke in den Strafraum, dort verpasst Hauptmann nur ganz knapp.

49. Minute: Freistoß für Köln, doch Schreiber hält den Ball sicher. Mittlerweile steht er im Schatten, hat seine Cap abgelegt. Die SGD spielt jetzt in der zweiten Hälfte auf den K-Block zu.

48. Minute: Risch probiert es, Dynamo kommt gut aus der Halbzeit, doch Dudu im Kölner Kasten ist wieder am Ball.

14.39 Uhr: Die zweite Hälfte läuft! Schafft Dynamo es noch, das Spiel zu drehen?

Claudio Kammerknecht ersetzt bei Dynamo Dresden Jan Hendrik Marx

14.36 Uhr: Auch die Viktoria wechselt. Donny Bogicevic bleibt in der Kabine, für ihn kommt Niklas May. Kammerknecht kommt bei Dynamo für Jan Hendrik Marx und rückt für ihn in der Viererkette auf die rechte Seite.

14.35 Uhr: Claudio Kammerknecht macht sich mit Athletik-Coach Matthias Grahé warm, er wird ins Spiel kommen.

Dynamo verliert Vinko Sapina und liegt nach der ersten Halbzeit mit 1:2 zurück

14.23 Uhr: Was für eine erste Halbzeit! Dynamo verliert Vinko Sapina gleich in der Anfangsphase mit einer Verletzung an der rechten Oberschenkel-Rückseite. Als er gerade an der Seitenlinie behandelt wird, trifft die Viktoria zur Führung, erhöht dann auf 2:0. Die SGD zeigte sich aber nicht geschockt, kam durch Lemmer zum Ausgleich. Der Mittelfeldmann hätte dann sogar noch auf 2:2 oder 3:2 erhöhen können, hatte bis zur Pause noch weitere Riesenchancen. Mal sehen, wie Dynamo aus der Kabine kommt. Jan Hendrik Marx wirkte auf der rechten Abwehrseite überfordert, er rückte aufgrund einer Verletzung von Jonas Sterner in die Startelf.

Ganz bitter für Dynamo: Vinko Sapina musste schon in der ersten Hälfte raus, verletzte sich in der 18. Minute an der Oberschenkel-Rückseite. © Lutz Hentschel

14.22 Uhr: Jetzt ist Halbzeit!

45.+3: Und der nächste Riese von Lemmer zum möglichen 2:2, doch Dudu packt die nächste Parade aus.

45. Minute: Und wieder schaltet Köln schnell über die rechte Seite der SGD um, Said El Mala geht auf Schreiber zu, der den Ball parieren kann. Der Schütze liegt am Boden und muss behandelt werden.

44. Minute: Lemmer hat die Riesenchance aufs 2:2, doch Dudu packt die Parade aus und klärt den Ball zur Ecke.

43. Minute: Daferner kracht die Kugel auf etwa 18 Metern auf den Kasten, doch da der Ball relativ zentral kommt, kann Dudu das Leder festhalten.

42. Minute: Poepperl geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Casar, es gibt Freistoß, allerdings komischerweise keine Karte für den Kölner.

40. Minute: Christoph Daferner sieht die Gelbe Karte.

Jakob Lemmer verkürzt für Dynamo auf 1:2

40. Minute: Dynamo unter Thomas Stamm - gibt niemals auf! Und das zeigt Jakob Lemmer, der sich auf rechts durchsetzt und mal wieder herrlich einnetzt - nur noch 1:2! Das ist mental ganz wichtig vor der Pause.

40. Minute: Tooooooor für Dynamo Dresden!

37. Minute: Und schon wieder Güler, der im Strafraum an den Ball kommt, Schreiber hat den Ball im Nachfassen. Die SGD dürfte froh sein, wenn die erste Hälfte bald vorbei ist.

36. Minute: Wieder schaltet die Viktoria ganz schnell um, Bogicevic geht alleine in den Sechzehner, hätte dann gern den Elfmeter nach einem Zweikampf mit Risch, doch der löst das souverän und sauber.

36. Minute: Jetzt schnappt sich Menzel mal das Leder und zieht im Strafraum aus zentraler Position ab, doch kein Problem für Dudu.

34. Minute: Dynamo hat zwar mehr Ballbesitz, doch die Zweikampfquote entscheiden die Gäste für sich. Da muss sich die SGD steigern.

32. Minute: Geschockt wirkt die SGD nicht, versucht jetzt mit noch mehr Vehemenz nach vorn zu spielen. Kother bringt den Ball jetzt mal in den Sechzehner, Köln kann aber klären.

30. Minute: Das hatte sich Dynamo ganz, ganz anders zum Auftakt der Rückrunde vorgestellt. Köln agiert spritzig, nutzt die Gelegenheiten gnadenlos, so beim 1:0, als Vinko Sapina gerade verletzt behandelt werden musste. Immer wieder ist es die rechte Seite der SGD, über die der Gast die Angriffe einleitet. Mal schauen, ob Trainer Thomas Stamm reagieren wird. Durch die Verletzung von Sapina musste er bereits einmal wechseln.

Jan Hendrik Marx auf der rechten Seite überfordert, Köln macht das 2:0

25. Minute: Jan Hendrik Marx ist für den verletzten Jonas Sterner ins Team gerückt, ist aber auf seiner rechten Abwehrseite mit El Mala überfordert, der jetzt selbst zum 2:0 einnetzt. Bis jetzt ein ganz bitterer Nachmittag für Dyanmo.

25. Minute: Da ist mal wieder eine gute Chance für Dynamo. Sascha Risch zieht ab, doch Dudu im Tor hält.

Vinko Sapina muss verletzt raus, für ihn kommt Neuzugang Dominik Kother

23. Minute: Bitter! Bei Vinko Sapina geht es mit einer Verletzung an der rechten Oberschenkel-Rückseite nicht weiter. Für ihn ist jetzt Neuzugang Dominik Kother im Spiel.

Bitter! Dynamo kassiert das 0:1 während Vinko Sapina behandelt wird

20. Minute: Das ist ganz bitter! Während Sapina an der Seitenlinie immer noch behandelt wird, fällt das 1:0 für Köln. Erst kann Schreiber noch parieren, dann trudelt der Ball an den Pfosten, die Abwehr will retten, doch dann kommt Güler an den Ball.

Güler (2.v.r.) feiert seinen Treffer zum 1:0. © Lutz Hentschel

20. Minute: Sapina wird an der Seite immer noch behandelt, er bekommt einen Tapeverband am rechten Oberschenkel angelegt.

18. Minute: Oh, nein! Das darf nicht wahr sein! Nach einem Zweikampf geht Vinko Sapina zu Boden, hält sich die Rückseite des rechten Oberschenkels. Er muss behandelt werden.

17. Minute: Casar wird nach einem Pass von Lemmer im Strafraum von Peopperl gelegt, hätte gern den Elfmeter, doch Schiedsrichter Assad Nouhoum stand genau richtig und entscheidet auf keinen Strafstoß.

15. Minute: Dynamos Keeper Tim Schreiber hat sich übrigens eine Cap reichen lassen, da der Schlussmann der SGD vor dem K-Block in der prallen Sonne steht.

14. Minute: Wieder kommt Casar an den Ball, doch die Kugel wird noch abgefälscht. Aus der daraus entstehenden Ecke kann die SGD nichts machen.

14. Minute: Die Fans singen sich schon für den Ostkracher gegen Cottbus warm. "Sc**** Energie" schallt es aus dem K-Block.

13. Minute: Es geht hier munter hin und her, jetzt gab es die nächste Ecke für Köln, doch Dynamo kann klären.

Aljaz Casar hat die erste gute Chance für Dynamo Dresden

11. Minute: Im direkten Gegenzug die beste Chance für Dynamo. Nachdem Risch den Ball behauptet hat, kommt Casar an die Kugel, er schießt nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Die erste gute Gelegenheit für die Hausherren.

Abseitsglück für Dynamo Dresden

10. Minute: Glück für Dynamo! Köln kommt gefährlich an den Ball, El Mala trifft auch, doch die Abseitsfahne geht hoch. Der Pass von Sticker könnte aber auch rechtzeitig gekommen sein, es sah fast nach gleicher Höhe aus.

7. Minute: Das wäre die erste gute Chance gewesen! Jakob Lemmer flankt von rechts in den Strafraum, doch Hauptmann kommt nicht mehr an den Ball.

6. Minute: Nervosität beim Kölner Keeper Duda? Ihm misslingt ein Abstoß, der direkt im Aus landet, doch Dynamo kann kein Kapital daraus schlagen.

5. Minute: Anlässlich des 3. Todestages von Legende Dixie Dörner halten die Fans im K-Block ein Banner für ihn hoch, gedenken ihm mit Sprechchören. Auf dem Rasen gibt es die erste Ecke für Dynamo. Kubatta kam zwar an den Ball von Risch, doch der köpft ins Toraus.

4. Minute: Der erste offensive Vorstoß von Dynamo über Marx, Hauptmann und Daferner, der am Ende die Kugel aber nicht ganz fest machen kann. Sapina wählt die sichere Variante und spielt noch einmal hintenrum.

2. Minute: Schon in der zweiten Minute geht Trainer Thoms Stamm in den Dialog mit dem Vierten Offiziellen. Eine Entscheidung hatte er anders gesehen.

1. Minute: Die Fans sind nach der Winterpause stimmgewaltig zurück und legen gleich eine brachiale Lautstärke an den Tag.

13.31 Uhr: Der Ball im Duell Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln rollt