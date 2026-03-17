Vier Dynamo-Spieler in der Elf des Tages, Sky-Experte adelt Niklas Hauptmann

Dresden - Der Gang auf Arbeit dürfte den Fans von Dynamo Dresden am Montagmorgen leicht gefallen sein: Nach dem berauschenden 6:0-Sieg der SGD gegen Preußen Münster herrscht heitere Stimmung im Dynamoland. Bevor das Team von Trainer Thomas Stamm (43) schnell den Fokus aufs nächste Spiel legen muss, bleibt kurz Zeit, den Erfolg auszukosten.

Ben Bobzien (22, l.) und Vincent Vermeij (31, r.) schafften es in die Kicker "Elf des Tages". © Lutz Hentschel

Anerkennung bekamen die Schwarz-Gelben für den beeindruckenden Dreier im Abstiegskampf am Montag: Der Kicker wählte gleich vier Spieler in die "Elf des Tages". Innenverteidiger Julian Pauli, der diese Auszeichnung erstmals in dieser Saison erhielt, der Denker und Lenker des Spiels von Dynamo Dresden, Niklas Hauptmann (dritte Auszeichnung) sowie Ben Bobzien (zweite Auszeichnung) und Stürmer Vincent Vermeij (zweite Auszeichnung) wurden prämiert. Bemerkenswert dabei: Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass an drei Spieltage aneinander der Spieler des Spieltags vom gleichen Verein kommt (erst Vermeij, nun zweimal Hauptmann). Und in dieser Saison ist es das erst Mal, dass zweimal in Serie der gleiche Akteur Spieler des Spieltages ist (Hauptmann).

Dass mit Ex-Dynamo Kevin Ehlers, Torhüter Ron-Thorben Hoffmann sowie Max Marie von Eintracht Braunschweig und Philipp Ziereis sowie Branimir Hrgota von Greuther Fürth zahlreiche Spieler von Konkurrenten im Abstiegskampf den Sprung in die Elf des Tages schafften, zeigt, wie eng es in dieser 2. Bundesliga zugeht.

Grund genug für Dynamos Anführer Hauptmann, direkt nach dem Sieg ordentlich auf die Euphoriebremse zu treten. "Am Ende haben wir nur ein Ziel, den Klassenerhalt. Wer die Liga beobachtet, der weiß, wie verrückt diese Liga ist und dass wir heute ja, ein wichtiges Spiel gewonnen haben, aber es ist nichts erreicht", sagte er und fügte an:

"Und deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt völlig durchzudrehen. Wir bleiben bei uns", betonte der Vizekapitän im Interview bei Sky Sport.