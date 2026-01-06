Dynamo im Trainingslager: Nach Wechsel-Gerüchten - SGD-Spieler muss Extraschicht einlegen

Dynamo Dresden im Trainingslager: Das Training am Dienstagmorgen dauerte nur eine halbe Stunde. Für drei Spieler ging es danach aber noch nicht ins Hotel.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt. In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Zwei Testspiele sind angesetzt: Am 6. Januar (13.30 MEZ) gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau und am 10. Januar (12 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen. In unserem großen Liveticker zum Dynamo-Trainingslager in der Türkei versorgen wir Euch mit allen Neuigkeiten, Storys und Highlights aus Lara.

6. Januar, 9.25 Uhr: Kurzes Training am Dienstagmorgen

Das war mal richtig kurz! Das angekündigte Standardsituationen-Training gab's nicht, vielleicht auch weil das Testspiel am Nachmittag um eine halbe Stunde vorverlegt wurde. Eine halbe Stunde lang hieß es in Gruppen Fünf-gegen-zwei oder Fußballtennis. Und während es kurz nach 11 Uhr Ortszeit für fast alle wieder ins Hotel ging, mussten Tony Menzel, Sascha Risch und Dominik Kother auf kleinem Feld noch Extraschichten einlegen. Die zwei Erstgenannten waren länger verletzt. Bei Dominik Kother könnte es auch ein kleines Indiz sein, dass er vielleicht am Nachmittag nicht so viel Einsatzzeit bekommt. Österreichische Klubs sollen an einer Verpflichtung des in dieser Saison glücklosen Außenbahnspielers interessiert sein.

Am Dienstagvormittag durften die SGD-Profis Fußballtennis spielen. © TAG24/Jens Maßlich

Eine halbe Stunde lang hieß es unter anderem Fünf-gegen-zwei. © TAG24/Jens Maßlich

Dominik Kother (2.v.l.), Tony Menzel (2.v.r.) und Sascha Risch (r.) durften noch nicht mit dem Rest des Teams ins Hotel. © TAG24/Jens Maßlich

6. Januar, 8.50 Uhr: Trainingseinheit vor dem Testspiel muss ebenfalls umgeplant werden

Die Verlegung des Testspiels sorgt für eine weitere kleine Planänderung. Denn Dynamos Morgeneinheit findet dieses Mal nicht wie gewohnt auf Platz eins im Never Give Up Football Center statt. Trainiert wird auf Platz drei, während der andere für das Testspiel am Nachmittag (15.30 Uhr Ortszeit/13.30 Uhr MEZ) gegen den FC Aarau vorbereitet und geschont wird. In direkter Nachbarschaft wie immer: Drittligist SV Waldhof Mannheim.

Ausnahmsweise findet das Training auf Platz drei anstatt dem angestammten Platz eins statt. © TAG24/Jens Maßlich

Direkt nebenan trainiert Drittligist Waldhof Mannheim. © TAG24/Jens Maßlich

Das Motto des Trainingslagers spiegelt sich auch in der Eckfahne wider. © TAG24/Jens Maßlich

6. Januar, 6.40 Uhr: Testspiel gegen den FC Aarau leicht vorverlegt

Achtung, liebe Fans! Wer seine Dynamos heute live bei Dynamo-TV im Test gegen den FC Aarau begutachten will, der muss das schon eine halbe Stunde früher. Denn der Test findet bereits 13.30 Uhr (MEZ) statt. Wer vor Ort in der Türkei ist, sollte auch nicht zur Anlage des Nirvana Cosmopolitan fahren, wo der FC Aarau sein Trainingslager abhält. Denn gespielt wird jetzt auf Dynamos Anlage im Never Give Up Football Center.

Das Testspiel gegen den FC Aarau wird jetzt auf dem Dynamo-Trainingsplatz stattfinden. © Lutz Hentschel

5. Januar, 15.31 Uhr: SGD-Standardtraining ohne Kameras

Achtung, bitte nicht filmen! Wenn Dynamo Dresden Standardsituationen trainiert, soll es kein Bewegtbild geben. So auch in der Nachmittagseinheit, die kurz vor 17 Uhr Ortszeit auch schon wieder vorbei war. Tore hätte man eh keine auf Band gehabt, die gab es da nämlich in der abschließenden Elf-gegen-elf-Session nicht. Die einen sagen gute Defensiv-Arbeit, die anderen wohl eher schlechte Standards. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Am morgigen Dienstag steht 16 Uhr Ortszeit das Testspiel gegen den FC Aarau (14 Uhr MESZ/live auf Dynamo-TV) an. Am Morgen soll aber noch einmal trainiert werden.

Das Training ist vorüber! Dynamos Akteure dürfen vom Platz. © TAG24/Jens Maßlich

5. Januar, 14.21 Uhr: Zweites Dynamo-Training des Tages

Nach einer kurzen Mittagsruhe wurden die Fußballschuhe wieder geschnürt. Dynamos zweite Einheit startete Ortszeit 15.30 Uhr. Nach der üblichen Erwärmung auf dem Nebenplatz werden auf den zwei Toren Defensiv- und Offensivstandards trainiert. Nur Jan-Hendrik Marx (30) ist nicht dabei. Der Außenverteidiger hatte auch am Vormittag nach seinen Sprunggelenksproblem größtenteils individuell trainiert.

Die zweite Trainingseinheit des Tages läuft. © TAG24/Jens Maßlich

Dynamos Jan-Hendrik Marx (30) trainiert nicht mit der Mannschaft. © Lutz Hentschel

5. Januar, 12.45 Uhr: Medienzeit mit Keeper Daniel Mesenhöler und Neuzugang Jason Ceka

Auch heute hieß es in Dynamos Trainingscamp natürlich wieder: Mittagszeit ist Medienzeit. Jeweils 15 Minuten stehen pro Spieler zur Verfügung. Dieses Mal zu Gast Dynamos Keeper Daniel Mesenhöler, der über seine aktuelle Rolle und die (noch zu verpflichtende) neue Konkurrenz sprach. Außerdem sprach Neuzugang Jason Ceka über seine zunächst erfolgreiche Zeit in Magdeburg und die Schattenseiten zuletzt.

Daniel Mesenhöler (l.) und Jason Ceka stellten sich heute den Medien. © Bildmontage: TAG24/Jens Maßlich (2)

5. Januar, 12.15 Uhr: Dynamo Dresden macht obligatorisches Fan-Foto

Darf natürlich in keinem Trainingscamp fehlen: der bildlich festgehaltene Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans. Schon am Montag versammelten sich alle Dynamos zum obligatorischen Gruppenfoto auf der neu gebauten Tribüne, die im letzten Jahr noch fehlte. Das Wetter passt, noch sind alle da. Foto frei …

Die Mannschaft machte das obligatorische Fan-Foto dieses Mal schon zu Beginn des Trainingslagers. © Lutz Hentschel

5. Januar, 9.55 Uhr: Erstes Training schon wieder beendet

Und dann ist auch schon wieder Schluss! Nur 75 Minuten ging Dynamos erste von zwei Einheiten auf dem satten Grün. Im Elf-gegen-elf ging es darum, sich spielerisch aus Pressingsituationen zu lösen und bestenfalls Chancen zu kreieren. Ein paar Tore sind auch gefallen, viele waren es aber nicht. Vielleicht klingelt es am Nachmittag ein paar Mal mehr …

Schuhe aus: Alexander Rossipal und Co sind schon wieder fertig für den Vormittag. © TAG24/Jens Maßlich

5. Januar, 9.25 Uhr: Dynamo Dresden setzt zweites Testspiel an

Das zweite Testspiel der SGD für das Trainingslager ist angesetzt! Wie schon im Vorjahr testet Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen, das Spiel findet am Samstag, dem 10. Januar, um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr dt. Zeit) statt. Zuvor testen die Schwarz-Gelben bereits gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, das Spiel findet bereits am morgigen Dienstag statt.

Wiederholung des Testspiels aus dem Vorjahr: Fast auf den Tag genau ein Jahr später trifft die SGD in Lara wieder auf Rot-Weiss Essen. © Lutz Hentschel

5. Januar, 9.10 Uhr: Erste Einheit des Tages läuft!

An die Arbeit! Seit 10.30 Uhr Ortszeit wird im Never Give Up Football Center wieder trainiert. Chancenerarbeitung steht auf dem Programm. Mit dabei neben allen 29 Mann auch wieder jede Menge Dynamo-Fans, die unter anderem in Bussen zum Trainingsplatz kommen. Das Logo stimmt dieses Jahr, die Aufschrift wohl irgendwie auch. Trainingslager soll schließlich Spaß machen!

Um 10.30 Ortszeit startete die erste Einheit des Tages auf dem Platz. © TAG24/Jens Maßlich

Zahlreiche schwarz-gelbe Fans haben den Weg in die Türkei gefunden. © TAG24/Jens Maßlich

Drin ist, was draufsteht: Die Dynamo-Fans reisten im "Funbus" zum Trainingsplatz. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 15.14 Uhr: Das erste Training auf dem Rasen ist vorbei

Und da ist sie auch schon wieder vorbei, die erste Einheit auf dem Rasen des Never Give Up Football Centers vor rund 100 Fans. Genau anderthalb Stunden machten sich die Dynamos mit dem satten Grün vertraut. Alle 29 mitgereisten Spieler standen zunächst auch auf dem Feld, als es darum ging, sich in diversen Spielformen aus Pressing-Situationen zu lösen und Torraum-Szenen zu kreieren. Erst in zwei Gruppen, dann im Großen. Da aber 25 Feldspieler einer zu viel waren, trainierte Jan-Hendrik Marx anschließend abseits des Geschehens individuell. Morgen Vormittag steht die nächste Einheit auf dem Plan. Dann wird es sicherlich auch darum gehen, Abschlüsse zu suchen und das Netz ordentlich wackeln zu lassen.

Thomas Stamm und seine Mannen waren am Sonntag das erste Mal auf dem Trainingsplatz in Lara. © Lutz Hentschel

Am Sonntag standen gleich diverse Spielformen auf dem Programm. © Lutz Hentschel

4. Januar, 12.52 Uhr: Medienzeit mit Lukas Boeder und Neuzugang Thomas Keller

Trainingslager heißt auch immer Medienzeit! In der ersten Runde des achttägigen Trainingscamps an der türkischen Mittelmeerküste waren Lukas Boeder (28) und Neuzugang Thomas Keller (26) zu Gast. Die beiden sind durchaus Konkurrenten in Sachen Innenverteidigung, freuen sich aber genau auf diese Situation. Konkurrenzkampf belebt bekanntlich das Geschäft. Am Nachmittag geht es dann erstmals auf den Trainingsplatz.

Lukas Boeder (28) beantwortete am Sonntag die Fragen der Presse. © TAG24/Jens Maßlich

Auch Dynamo-Neuling Thomas Keller (26) musste sich gleich den Medien stellen. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 9.48 Uhr: Dynamo Dresden absolviert erste Kraft-Einheit in der Türkei

Ab heute wird gearbeitet! Gemeint sind nicht nur die zahlreichen Bauarbeiter auf der benachbarten Hotel-Baustelle, die auch sonntags keine Ruhepause kennen. Auch die Dynamo-Profis haben erstmals seit der Ankunft am Samstag die Trainingssachen an. Der Tag begann um 9.45 Uhr Ortszeit mit einer Einheit im Fitnessraum. Dort wurde in mehreren Gruppen unter Anleitung von José Portela und Matthias Grahé an Muskulatur und Athletik gearbeitet. Erst am Nachmittag geht es dann auch auf den Trainingsplatz.

Dominik Kother (25) stemmte am Morgen schon Gewichte. © Lutz Hentschel

Auch Neuzugang Jason Ceka (26) startete fleißig in den Tag. © Lutz Hentschel

Robert Wagner (22, r.) balancierte gekonnt mit Gewichten, Sascha Risch (25) schaute aufmerksam zu. © Lutz Hentschel

3. Januar, 15.10 Uhr: Erste Trainingseinheit in der Türkei erst am Sonntag

Zwei Stunden sind die Dynamos aufgrund der Zeitverschiebung der Mitteleuropäischen Zeit voraus. Gegen 17 Uhr Ortszeit sollten alle Spieler, Trainer und Betreuer ihre Zimmer bezogen haben - also eigentlich noch ein wenig Zeit für ein bisschen Sport. Gibt's aber heute nicht mehr. Schwarz-Gelb startet ganz langsam in das Trainingslager - mit einem Spaziergang auf dem Hotelgelände. Mehr passiert an diesem Samstag nicht mehr. "Wir haben eine Besprechung, so als Kick-Off, wie wir es eigentlich fast immer haben. Die ist heute, nicht morgen, sodass wir morgen dann auch in die Kraftfenster reinstarten können", erklärt Coach Thomas Stamm. "Der Spaziergang dient einfach ein bisschen, nach der Reise sich zu bewegen, eine halbe Stunde. Das tut gut, mit dem einen oder anderen Spieler, wo man gestern vielleicht noch nicht ins Gespräch gekommen ist, noch mal zu quatschen." Erst morgen gibt es dann die ersten zwei Einheiten.