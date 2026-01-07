 81.733

Dynamo im Trainingslager: SGD muss Platz für Drittligist machen

Dynamo Dresden im Trainingslager: Am Mittwoch trainiert die SGD wieder auf dem hinteren Platz, denn Rot-Weiss Essen braucht für seine Fans die große Tribüne.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt.

In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Dieses Motto beherzigten die SGD-Kicker und siegten im ersten Test gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 3:2 nach Rückstand. Am 10. Januar (12 Uhr MEZ) ist ein zweiter Test gegen Rot-Weiss Essen angesetzt

7. Januar, 10 Uhr: Feierabend für (fast) alle Dynamo-Profis

Und nach 75 Minuten heißt es für Schwarz-Gelb auch schon wieder Feierabend - im wahrsten Sinne.

Nur Neuzugang Robert Wagner und Vinko Sapina haben heute noch die Medienzeit am Mittag als Pflichttermin stehen. Am Nachmittag ist Freizeit angesagt. Die kann jeder verbringen, wie er will.

Schon vor dem Mittagessen ist Feierabend für die Dynamo-Profis.
7. Januar, 9.55 Uhr: Dynamo Dresden muss auf hinteren Platz ausweichen

Trainiert wird übrigens wieder auf dem hinteren Platz mit den kleinen Tribünen. Denn Rot-Weiß Essen, das seit Montag hier ist, hat noch zahlreiche Fans mehr mit.

Bedeutet, der Drittligist hat bei der Platzbelegung Vorrang bekommen. Heißt aber auch, das Testspiel am Samstag (12 Uhr MEZ) wird ein richtig stimmungsvolles.

Rot-Weiss Essen brachte mehr Fans mit, erhielt daher Trainingsplatz 1 mit der großen Tribüne.
Dynamo Dresden musste auf den hinteren Trainingsplatz ausweichen.
Auch Ex-Dynamo Ahmet Arslan ist natürlich bei Rot-Weiss Essen mit von der Partie.
7. Januar, 9.19 Uhr: Dynamo Dresden seit heute mit einem Mann mehr im Trainingslager

Viel passiert heute nicht! Um 10.30 Uhr Ortszeit ging es für die Dynamos in die nicht ganz so schweißtreibende Regenerationseinheit.

Seit heute aber mit einem Mann mehr. Nein, es gibt noch immer keine neuen Keeper. Aber Jakob Zickler, der erst krank fehlte, ist angereist und trainiert mit.

Jakob Zickler (M.) ist nach überstandener Krankheit angereist und trainiert nun bei Dynamo mit.
Abpfiff: Dynamo beweist im Aarau-Test Moral und siegt mit 3:2

Schluss, Aus und vorbei. Die SGD hat den ersten Sieg des Jahres eingefahren, zeigte in den zwei Halbzeiten mit zwei verschiedenen Teams aber auch einige Leistungsunterschiede.

Allzu hoch sollte man den 3:2–Sieg gegen den FC Aarau aber nicht hängen. Die Beine im Trainingslager sind schwer. Auch müssen vier neue Spieler integriert werden.

Und kurz darauf ist Schluss: Die SGD hat im ersten Test Moral bewiesen.
Zwischenstand nach 79 Minuten: Plötzlich führt Dynamo wieder!

Und direkt das 3:2! Herrmann dreht die Partie wieder zu Gunsten von Schwarz-Gelb.

Der Dynamo-Anhang frohlockt, Aarau bedient.

Jetzt guckt Aarau dumm aus der Wäsche, Dynamo hat das Spiel gedreht.
Zwischenstand nach 77 Minuten: SGD kommt durch Pressing zurück

Der Ausgleich! Jakob Lemmer (77.) schob frei ein, weil das Dresdner Pressing griff.

Luca Herrmann eroberte zuvor das Leder und legte dann per Hacke auf.

Jakob Lemmer vollendet nach gutem Pressing zum Ausgleich.
Zwischenstand nach 72 Minuten: Dynamo kassiert das zweite Gegentor

Und da ist natürlich auch wieder das zweite Gegentor.

Berdan Senyurt (72.) durfte zu unbedrängt - aber auch technisch fein - abschließen.

Aarau klatscht ab und geht in Führung, die SGD guckt bedröppelt drein.
Zwischenstand nach 63 Minuten: Dynamo muss Ausgleich schlucken

Und da ist es mal wieder passiert. Zu null geht es nicht für die SGD. Auch im Test gegen den FC Aarau klingelt es.

Daniel Afriyie verwertet eine Flanke von rechts. Keeper Daniel Mesenhöler ohne Chance.

Dynamo kassiert Mitte der zweiten Hälfte mit neuer Besetzung den Ausgleich.
Anpfiff zur zweiten Halbzeit: Dynamo tauscht komplett durch

Runderneut startet die SGD in den zweiten Durchgang. Keiner der zwölf Spieler, die in den ersten 45 Minuten auf dem Feld standen, sind noch dabei.

Aber es geht gleich munter offensiv weiter …

Der zweite Durchgang läuft, Dynamo hat komplett durchgewechselt.
Halbzeit: Dynamo dreht vor der Pause auf und führt

Pause im Never Give Up Football Center beim ersten Testkick des Jahres.

Die SGD führt mit 1:0, weil Vincent Vermeij Sekunden vor der Pause auf Pass von Jason Ceka einnetzte. Mehr wäre möglich gewesen, aber auch Kofi Amoako (21.) beispielsweise brachte den Ball nicht im Tor unter.

Aarau nicht chancenlos, aber bisher steht die Null.

Abklatschen vor dem Gang in die Halbzeit: Dynamo führt.
Zwischenstand nach 22 Minuten: Erste Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

22 Minuten sind gespielt, ein paar wenige Chancen gab‘s auf beiden Seiten.Henri Koide (12.) hatte die größte für den Schweizer Zweitligisten, als er eine Schuss per Kopf knapp über das Tor abfälschte.

Für die SGD hätte Niklas Hauptmann (15.) treffen können, wurde aber abgeblockt.

Der Vizekapitän macht aber bereits für den Kapitän Stefan Kutschke Platz - Belastungssteuerung und jeder soll spielen. Auch Alexander Rossipal (16.) und Kofi Amoako (21.) hätten das 1:0 machen können. Vielleicht macht‘s jetzt die Doppelspitze…

