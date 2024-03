Schon wieder ein Pokal-Debüt: Keeper Mesenhöler feiert Premiere im Dynamo-Tor!

Dresden - Sein erstes Pflichtspiel für Dynamo Dresden ist eine Pokalpartie. Die SGD muss am Sonntag im Viertelfinale ins Vogtland zum VFC Plauen. Daniel Mesenhöler (28) wird zwischen den Pfosten stehen. Seine Premiere in einem Cup-Wettbewerb zu feiern, ist für den Winterneuzugang nichts Neues. Das hatte er im Oktober 2016 schon einmal - mit Union Berlin .

So schön fliegt Daniel Mesenhöler (28). Das Foto entstand im DFB-Pokalspiel von Union Berlin bei Borussia Dortmund. Der damalige Zweitligist flog im Oktober 2016 im Elfmeterschießen raus. © imago/eibner

Das war im Tor des damaligen Zweitligisten aus Köpenick aber schon ganz großes Kino im Westfalenstadion vor 80.000 Zuschauern.

"Das war in Dortmund in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Partie ging ins Elfmeterschießen", weiß der 28-Jährige noch. "Die Dortmunder haben dreimal getroffen, wir dreimal verschossen. Aber das war schon eine tolle Erfahrung."

Ins Elfmeterschießen soll es am Sonntag nicht gehen, Dynamo will im ausverkauften Vogtlandstadion vor 4999 Fans in 90 Minuten alles klarmachen.

Mit Mesenhöler im Tor. Das dürfte schon am Donnerstag festgestanden haben. Zum einen, weil Kevin Broll (28) das Training am Vormittag mit einer leichten Verletzung am Finger abgebrochen hatte und zweitens, weil Trainer Markus Anfang (49) im Pokal eh immer die etatmäßige Nummer zwei halten lässt.

Broll kam so in den ersten beiden Runden in Niesky (8:0) und Glauchau (4:0) zum Einsatz, nun also der Neue, der in Engelskirchen in der Nähe geboren wurde.