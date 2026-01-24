Dynamo in Magdeburg live: Premiere! Diese TV-Moderatorin erlebt heute ihr erstes Ost-Duell live

Dynamo Dresden in Magdeburg im Liveticker: Moderatorin Anna Kraft erlebt heute ihr erstes Ost-Derby live.

Von Tina Hofmann

Magdeburg - Ganz Fußball-Deutschland schaut am Samstagabend nach Magdeburg, wenn der 1. FCM unter Flutlicht Dynamo Dresden zum Top-Spiel der 2. Bundesliga empfängt. Angepfiffen wird der Ost-Kracher um 20.30 Uhr. Die Ausgangslage ist brisant.

Bei einem Sieg kann die SGD auf einen Punkt an das Team aus Sachsen-Anhalt heranrücken, im Falle einer Niederlage aber auch den Anschluss an die Teams davor verlieren. Wir berichten für Euch im Liveticker vor dem Spiel, während der Partie und auch nach der Begegnung.

15.30 Uhr: So lief das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Magdeburg

Das Hinspiel in Dresden am 10. August 2025 entschied der 1. FC Magdeburg mit 2:1 für sich. Alle drei Tore fielen noch in der ersten Halbzeit. Nachdem Jean Hugonet die Gäste in der 28. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, glich Christoph Daferner in der 44. Minute zum 1:1 aus, doch nur eine Minute später erzielte schon Martijn Kaars den 2:1-Siegtreffer. Die Voraussetzungen heute dürften aber andere sein: Kaars wurde noch vor Ablauf der Sommer-Transferperiode an den FC St. Pauli verkauft, Hugonet und Daferner stehen in ihren Teams aktuell nicht in der Startelf.

Hier traf Martijn Kaars (Nummer 9) zum 2:1 im Hinspiel. Mittlerweile läuft der Stürmer in der Bundesliga für den FC St. Pauli auf. © Picture Point / Petzsche

15.10 Uhr: Premiere für TV-Moderatorin! Anna Kraft erlebt heute ihr erstes Ost-Duell live

Die Partie 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden wird heute nicht nur im Pay-TV bei Sky gezeigt, sondern auch bei RTL Nitro. Für den Sender ist Anna Kraft (40) am Start. Die in München lebende Moderatorin berichtete am Freitag in ihrer Instagram-Story, dass sie erstmals bei einem Ost-Duell live dabei sein wird. Sie ist die Lebensgefährtin vom bekannten Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49). Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Als Experte fungiert der Ex-Star des 1. FC Köln, Patrick Helmes (41). Kommentiert wird die Begegnung von Robby Hunke (42). Neben RTL Nitro zigt der Sender die Partie auch im Streamingdienst RTL Plus. Bei Sky steht das das Duo aus Moderator Stefan Hempel (51) und Experte Torsten Mattuschka (45) bereit. Vor allem für Hempel, der mit seiner schwangeren Frau Corinna (38) bis vor Kurzem noch in Australien weilte, dürfte es einen Temperaturschock bei Minus zwei Grad geben. Kommentiert wird das Spiel auf Sky von Hansi Küpper (64).

Moderatorin Anna Kraft (40) erlebt heute ihr erstes Ost-Derby live. Ihr steht Experte Patrick Helmes (41) zur Seite. © IMAGO / Werner Schmitt

14.50 Uhr: So ist die personelle Lage vom 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden vor dem Spiel

Beide Teams hatten zuletzt mit Ausfällen zu kämpfen. Beim 1. FCM werden wohl gleich fünf Akteure ausfallen: Das sind Stürmer Alexander Ahl-Holmström (26, Trainingsrückstand), Rechtsverteidiger Edin Dzogovic (22, Knieverletzung), der defensive Mittelfeldspieler Luka Hyryläinen (21, Pferdekuss) sowie der offensive Mittelfeldspieler Connor Krempicki (31) und Linksverteidiger Samuel Loric (25), die beide an einer Fußverletzung laborieren. Bei Dynamo Dresden wird definitiv Torwart Lennart Grill (26) nach seiner schweren Knieverletzung fehlen. Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) hatte zuletzt Trainingsrückstand nach einer Fußverletzung. Auch hinter Rechtsverteidiger Konrad Faber (28) steht ein Fragezeichen, da ihn die Grippe erwischt hatte. Hingegen konnten die Offensiven Nils Fröling (25) und Jonas Oehmichen (21) sowie Jakob Zickler (19) nach überstandener Grippe wieder trainieren. Ob es für sie allerdings schon für den Kader oder die Startelf reicht, wird sich zeigen. Auch ist fraglich, ob Torhüter Elias Bethke (22) nach seiner festen Verpflichtung von Energie Cottbus erstmals im Kader stehen wird, oder nicht. Kurz vor dem Derby hatte Dynamo am Freitag auch nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Ben Bobzien (22) einen neuen Mann für die linke Offensivseite verpflichtet. Er trägt die Rückennummer 20 bei der SGD. Ob er heute schon dabei ist, wird sich zeigen.

Der 1. FC Magdeburg muss wohl auch weiter auf Stürmer Alexander Ahl-Holmström (26, r.) verzichten. © Andreas Gora/dpa

Bei der SGD steht ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber (28, l.). © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Ost-Kracher an der Elbe! Polizei und Verein raten Dynamo-Fans von Besuch der Stadt ab

Es ist der Ost-Kracher, das Aufeinandertreffen der beiden Elb-Städte in der 2. Bundesliga: Wenn der 1. FC Magdeburg am Abend Dynamo Dresden empfängt, wird es sportlich brisant. Doch auch die Polizei hat sich intensiv auf die Partie vorbereitet. Mehr als 27.000 Zuschauer werden in der Avnet-Arena erwartet, davon 2900 aus Dresden. In einem Fanbrief haben die Beamten schon exakte Hinweise an die Fans geliefert, was bei der Anreise und im Stadtgebiet zu beachten ist. Dabei empfahl die Polizei den Dynamo-Fans, den Weg zum Stadion nicht durch die Innenstadt zu nehmen und wenn doch, dann auf sichtbare Fankleidung zu verzichten. Auch die SGD selbst empfahl den Fans, die mit dem ÖPNV anreisen, die Begleitung durch die Bundespolizei ab dem Hauptbahnhof Magdeburg zum Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug in Anspruch zu nehmen. Von dort gibt es dann Shuttle-Busse zum Gästeparkplatz. Alle wichtigen Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Hochrisikospiel! Das müssen die Fans vor dem Ost-Kracher Magdeburg gegen Dynamo wissen".

Polizei an der Avnet-Arena in Magdeburg (Archivbild). © IMAGO / Depositphotos

14 Uhr: Liveticker zum Ost-Kracher der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für den Ost-Kracher, das Top-Spiel der 2. Bundesliga, am Samstagabend (20.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden. Wir versorgen Euch hier mit allen spanenden Informationen vor dem Spiel, während der Partie und nach dem Abpfiff.