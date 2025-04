Dritte Dynamo-Verlängerung: Auch er bleibt der SGD treu!

Dresden - Auch, wenn Dynamo Dresden für den angepeilten Aufstieg noch Siege sammeln muss, laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison schon seit Monaten auf Hochtouren. Am Dienstag hat die SGD die dritte Vertragsverlängerung bekannt gegeben.

Beim 2:0-Heimsieg am 31. August 2024 gegen den VfB Stuttgart II durfte er unter Trainer Thomas Stamm (42) auf den Rasen, seit November bremsen ihn die Beschwerden im Rücken aus. Trotzdem sehen die Verantwortlichen Potenzial bei ihm und stehen hinter dem 20-Jährigen.

Zuletzt war Lehmann extrem vom Verletzungspech verfolgt. Er laboriert seit Monaten an hartnäckigen Rückenproblemen. Deshalb kam er in der aktuellen Saison auf nur eine einzige Minute Spielzeit in der 3. Liga.

"Jeder weiß, was es mir bedeutet bei Dynamo zu spielen. Dresden ist meine Heimatstadt und die SGD seit Kindheitstagen mein Verein. Ich möchte mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken, die mich auch in der schweren Zeit der letzten Monate unterstützen und weiter fördern", sagte der gebürtige Dresdner zu seiner Verlängerung.

Der Verteidiger hat eine schwere Zeit hinter sich, kam diese Saison nur einmal in der 3. Liga und hier beim Ausscheiden im Sachsenpokal beim CFC zum Einsatz. © Picture Point / Gabor Krieg

"Diese Rückendeckung möchte ich zurückzahlen und hoffe, dass ich jetzt die nötigen Schritte gehen kann, um in den kommenden Jahren regelmäßig für Dynamo auf dem Platz stehen zu können", so Lehmann.

In der vergangenen Saison stand er unter Ex-Trainer Markus Anfang in der 3. Liga zweimal im Kader der Profis. Gegen Arminia Bielefeld im August 2023 und im September 2023 gegen Ingolstadt saß er auf der Bank. Dazwischen wurde er von einem Nasenbeinbruch und einer Knie-Operation ausgebremst.

Im Winter lieh die SGD Lehmann dann in die Regionalliga Nordost zu Rot-Weiß Erfurt aus, wo er regelmäßig Spielpraxis sammelte, variabel in der Viererkette eingesetzt wurde. Im Sommer 2024 kehrte er nach Dresden zurück.

"Paul hatte bislang eine sehr schwierige Saison, die immer wieder von Verletzungen geprägt war, die ihn somit zu Pausen gezwungen haben. Trotzdem sind wir von seiner Qualität absolut überzeugt. Wir wollen ihn jetzt zunächst weiter dabei unterstützen, die körperliche Grundlage zu legen, um in den kommenden Monaten wieder voll einsatzfähig auf dem Platz zu stehen. Dann kann er mit seiner Technik und Geschwindigkeit den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, um anschließend ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft zu werden", ist Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) weiterhin von ihm überzeugt.

Wenn Lehmann wieder fit ist, will er beweisen, was in ihm steckt.