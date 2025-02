Lautstark in die Startelf: Dynamo-Sprachrohr Bünning nutzt seine Chance

Dresden - Das 5:2 gegen 1860 war toll, aber: Mitten in die Siegerfeierlichkeiten am späten Sonntag hinein wiesen die Fans schon einmal die Spieler darauf hin, worum es jetzt am Wochenende geht: Rostock! Hansa! Das nächste giftige Ostduell. Das Motto der Anhänger ist "Alle in Schwarz" an die Küste, das Ziel aller zusammen: die nächsten drei Punkte.