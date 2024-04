Erster Dynamo-Neuzugang fix: Wieder zieht es einen Hallenser an die Elbe!

Der defensive Mittelfeldspieler Aljaz Casar wechselt zur kommenden Saison vom Halleschen FC zu Dynamo Dresden und ist damit der erste Neuzugang bei der SGD.

Von Florian Mentele

Dresden - Die Ligazugehörigkeit steht noch in den Sternen, der Posten des Sportdirektors ist vakant - aber der erste Neuzugang bei Dynamo Dresden für die kommende Saison ist trotzdem bereits in trockenen Tüchern! Aljaz Casar (23) wechselt ablösefrei vom Halleschen FC an die Elbe.

Aljaz Casar (23) mauserte sich in Halle zu einem Leistungsträger und soll sein Können künftig in Dresden unter Beweis stellen. © Picture Point / Gabor Krieg Die Sportgemeinschaft hat die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers zur neuen Saison am Mittwochnachmittag offiziell bekannt gegeben. "Wir sind glücklich, dass wir mit Aljaz einen robusten, athletischen und technisch gut ausgebildeten Spieler für uns gewinnen konnten, der bei vielen Vereinen begehrt war", erklärte Geschäftsführer Kommunikation David Fischer (39) im Statement des Drittligisten. "Im Spiel mit Ball besticht er mit Übersicht und einem hohen Maß an Spielverständnis. Dank seiner Variabilität kann er unsere Mannschaft sowohl im Mittelfeld als auch in der Defensive weiter stärken und so seine Fähigkeiten ins Spiel bringen. Wir blicken mit Vorfreude darauf, ihn ab Sommer im schwarz-gelben Trikot zu sehen", so die Einschätzung des 39-Jährigen. Dynamo Dresden Aus Sicherheitsgründen! Dynamo sagt öffentliche Einheiten ab Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der Transfer des 23-Jährigen angedeutet, sein Arbeitspapier gilt laut übereinstimmenden Meldungen sowohl für die 3. Liga als auch für die 2. Bundesliga. Der ehemalige U21-Nationalspieler wurde in seiner slowenischen Heimat bei NS Mura ausgebildet und landete über den österreichischen Erstligisten SCR Altach schließlich 2021 in Deutschland bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Aljaz Casar wechselt als sechster Hallenser in vier Jahren zu Dynamo Dresden

Aljaz Casar (23, r.) sorgte bei den abstiegsbedrohten Hallensern wenigstens für etwas Stabilität und stand in 28 Drittliga-Partien (zwei Tore, drei Vorlagen) auf dem Rasen. © PICTURE POINT / S. Sonntag Dort überzeugte der 1,90-Meter-Hüne mit starken Leistungen in der Regionalliga Südwest (30 Spiele, ein Tor, fünf Vorlagen) und empfahl sich so für den HFC, der ihn zur Saison 2022/23 an die Saale lockte. In Halle konnte Casar umgehend anschließen und seine steile Entwicklung fortsetzen. In der laufenden Spielzeit gehörte er zu den wenigen Lichtblicken und - insofern fit - zum unangefochtenen Stammpersonal. Sein Kontrakt läuft im Sommer allerdings aus. Mit seinem Wechsel in die sächsische Landeshauptstadt führt er zudem eine Art Tradition fort, denn in den vergangenen Jahren zog es mit Tom Zimmerschied (25), Sven Müller (28), Jan Shcherbakovski (23), Sebastian Mai (30) und Pascal Sohm (32) eine ganze Reihe an Akteuren zum Ost-Konkurrenten. Dynamo Dresden Bei Dynamo Dresden ist ohne Führung nichts los: Kaum Zähler nach Rückstand! Ob und in welcher Liga Casar dabei die nächste Erfolgsgeschichte schreibt, bleibt aber abzuwarten. Erstmeldung von 17.54 Uhr, zuletzt aktualisiert 18.18 Uhr.