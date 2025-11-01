 44.046

Hertha gegen Dynamo live: Cuisance zaubert Alte Dame in Führung!

Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Michael Cuisance bringt die Alte Dame früh in Führung.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Berlin - Tradition, Brisanz, Traum-Kulisse! Schon vor dem Zweitliga-Kracher zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden vor fast 75.000 Fans im Berliner Olympiastadion ist am Samstag ordentlich Zunder drin. Die Hausherren haben den angereisten SGD-Fans eine große Choreografie mit 12.000 Ponchos kurzfristig untersagt. Zudem krachte es im Oberrang bereits, die Polizei musste bei einer Schlägerei der beiden Fanlager eingreifen.

11. Spieltag, 2. Bundesliga:

Hertha BSC - Dynamo Dresden 1:0

Torschütze: 1:0 Michael Cuisance (13.)

In unserem großen TAG24-Liveticker zum Zweitliga-Kracher bleibt Ihr am Ball!

26. Minute: Die wohl bislang beste Dresdner Chance! Amoako nimmt Rossipal auf links mit, der bedient Daferner in der Mitte, doch dessen Abschluss wird noch gerade so geblockt.

25. Minute: Daferner kommt nach einer Flanke von links mal mit dem Kopf ran, Dardai kann aber klären.

24. Minute: Die Bemühungen der Sportgemeinschaft strahlen bislang wirklich noch gar keine Gefahr aus, da hat die eh stabile Hertha-Defensive zumeist leichtes Spiel. Auf der Gegenseite schieben Reese und Co. immer wieder an.

19. Minute: Der Tiefschlag hat offenbar gesessen, Dynamo findet kaum richtig in die Zweikämpfe, die Hauptstädter dominieren das Geschehen auf dem Rasen aktuell. Noch liegt den Schwarz-Gelben der Rückstand nicht besser als die zuletzt so häufig verspielte Führung.

16. Minute: Wie reagiert Dynamo auf den Schock? Erstmal rennt weiter die Alte Dame an, Kammerknecht blockt eine Reese-Hereingabe.

Michael Cuisance (2.v.r.) schlenzt das Leder ins Tor, die SGD-Profis können nur zuschauen.  © Robert Michael/dpa

Michael Cuisance trifft für Hertha BSC und Dynamo Dresden ins Herz

13. Minute: TOOOOR für Hertha, Cuisance trifft wunderschön zum 1:0!

Eine Reese-Flanke von links rutscht bis zu Krattenmacher durch, der den Franzosen im Strafraum in Szene setzt. Der wackelt dann gleich mehrere Dresdner aus, die dabei gar keinen guten Eindruck machen, und versenkt das Leder links in den Maschen.

10. Minute: Die Gäste aus Sachsen haben die frühe Riesenchance aber schnell verdaut und bemühen sich nun ihrerseits um die ersten Vorstöße. Hertha steht aber mal wieder massiv.

Lennart Grill verhindert frühen Rückstand von Dynamo Dresden

7. Minute: Riesentat von Lennart Grill! Schuler ist nach einem langen Pass schneller als Bünning und plötzlich frei vor dem SGD-Keeper, der den frühen Dresdner Rückstand mit einem bärenstarken Reflex verhindert.

3. Minute: Die Hausherren versuchen vom Anpfiff weg, das Spiel an sich zu reißen, die Genauigkeit fehlt aber noch.

Die Hertha-Fans zündeten mit Spielbeginn Pyrotechnik.  © privat

1. Minute: Mit Anpfiff zünden die Hertha-Fans eine große Pyro-Choreografie, was mit der Durchsage vom Stadionsprecher bestraft wird - und später sicher noch vom DFB.

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Dynamo Dresden läuft!

Anpfiff: Die Partie zwischen Hertha und Dynamo ist unterwegs! Bleibt die Alte Dame auf der Erfolgswelle oder gelingt Schwarz-Gelb der Befreiungsschlag?

12.54 Uhr: Thomas Stamm will vor der Traum-Kulisse den Dreier

Auch SGD-Trainer Thomas Stamm stand bei Sky schon vor dem Duell Rede und Antwort:

"Es liegt an uns, wie wir die Fans anzünden können mit der Art und Weise, wie wir hier spielen wollen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Die Anzahl, die kann Spaß machen, aber Du bist auch immer in der Verantwortung auf dem Platz, sie entsprechend mitzunehmen. Im Heimspiel gelingt es uns immer wieder, hier kann es auch schwierige Phasen geben, da müssen wir durch. Wenn uns das gelingt, kann uns die Kulisse über 90 Minuten gesehen, zwei, drei Prozente nochmal was Zusätzliches geben, um hier vielleicht mal wieder einen Dreier einzufahren."

12.51 Uhr: Hertha-Fans und Dynamo-Dresden-Anhänger duellieren sich

Während sich die Dynamo-Spieler schon vor dem Anpfiff bei ihrem angereisten Anhang bedanken, stimmen die SGD-Fans ihren berüchtigten "DY-NA-MO"-Gesang an.

Kurz darauf imitieren die Herthaner diesen, das Olympiastadion bebt dabei schon seit Minuten.

Die SGD-Spieler bedanken sich bei den zahlreich mitgereisten Fans.  © privat

12.48 Uhr: Toni Leistner spricht vor dem Anpfiff von "große Emotionen"

Der Dresdner Junge Toni Leistner hat am Sky-Mikrofon noch einmal betont, welche Bedeutung die Partie heute hat:

"Natürlich extrem große Emotionen. Habe extrem viele Familienmitglieder hier, habe glaube über 50 Tickets bestellt. Es ist ein extrem schönes Spiel für mich, ich habe schon ab und zu gegen Dresden gespielt, aber vor so einer Kulisse ist es natürlich noch einmal atemberaubend."

"Die Vorfreude ist extrem groß. Gerade im Vorfeld hat man gemerkt, wie das mit dem Ticketverkauf alles ablief. Dafür ist man Fußballer geworden, um vor so einer Kulisse Fußball zu spielen. Deswegen hoffe ich, dass wir es positiv für uns ummünzen können mit unseren Fans im Rücken."

"Einfach genauso weiter verteidigen, wie wir es die anderen Spiele zuvor gemacht haben, dass sich jeder in jeden Ball reinwirft. Dass wir als Kollektiv gut und kompakt stehen. Vorn haben wir immer die Qualität ein Tor zu machen und deswegen ist es der Schlüssel: hinten zu null und vorn ein Tor mehr schießen."

Für Toni Leistner ist es eine besondere Partie.  © Andreas Gora/dpa

12.43 Uhr: Polizei postiert sich vor der Ostkurve

Soeben marschieren die Einsatzkräfte vor die Herthaner Heimkurve, dabei werden sie von gellenden Pfiffen begleitet.

Heute sind sogar Beamte aus Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt zur Unterstützung mit dabei, neben ihren Kollegen aus Sachsen und Berlin.

Die Spieler machen sich warm, der Kracher steht in den Startlöchern.  © TAG24

12.36 Uhr: Hertha BSC und Dynamo Dresden stellen Zuschauerrekord auf

Mit knapp 75.000 erwarteten Zuschauern im Olympiastadion stellen die beiden Traditionsklubs heute übrigens den Saisonrekord in der 2. Bundesliga auf.

Dieser wird bis Ende der Spielzeit höchstwahrscheinlich auch nicht mehr gebrochen werden, die Allzeit-Bestmarke liegt aber tatsächlich noch höher. 1977 kickten 1860 München und der VfB Stuttgart im Unterhaus mal vor 77.573 Menschen. 2011 ließ die Hertha zudem 77.116 Zuschauer gegen den FC Augsburg in ihr Wohnzimmer. Berlin machte damals den Wiederaufstieg in die Bundesliga klar.

12.20 Uhr: Spieler von Hertha BSC und Dynamo Dresden betreten den Rasen zum Warmmachen

Jetzt wurde es erstmals richtig laut in der Schüssel: Beide Mannschaften kamen gleichzeitig auf den Rasen zum Warmmachen.

Beide Teams sind da zum Warmmachen.  © privat

12.12 Uhr: Schlägerei zwischen Dynamo-und Hertha-Fans vor dem Spiel

Schon kurz nach dem Einlass hat es auf dem Oberrang eine Schlägerei zwischen Anhängern von Hertha BSC und Dynamo Dresden gegeben. Die Polizei ging dazwischen und konnte die Situation auflösen.

Aktuell ist alles friedlich im Rund.

Schlägerei zwischen Fans von Dynamo Dresden und Hertha BSC kurz nach dem Einlass.  © Robert Michael/dpa
Kurz nach dem Einlass kam es zu der Auseinandersetzung im Oberrang.  © Robert Michael/dpa

12.09 Uhr: Athletik-Coach von Dynamo Dresden heizt die Fans an

Dynamo Dresdens Athletik-Coach Matthias Grahé war als Erster auf dem Rasen und heizte den Fans in der Kurve ein. Von der Ostkurve gab es natürlich Pfiffe.

