Hochwasser nimmt auch Dynamo in die Mangel: Kapitän Kutschke eilt zur Rettung!

Dresden - Schwarz-Gelbe Weihnachtsengel in Aktion! Das Hochwässer hält Dresden kurz vor dem Jahreswechsel weiter in Atem, der Pegel der Elbe steigt immer noch an. Auch Trainingsplätze von Dynamo könnten den Wassermassen zum Opfer fallen, weshalb der Kapitän am Dienstag höchstpersönlich mit angepackt hat.