Holt Dynamo diesen Zweitliga-Verteidiger aus Braunschweig?

Dresden - Während es bei anderen Vereinen in Sachen Transfers rund geht, ist es bei Dynamo Dresden noch recht ruhig. Bis jetzt stehen mit Torhüter Tim Schreiber (22), Mittelfeldspieler Aljaz Casar (23) und Innenverteidiger Dennis Duah (20) drei Neuzugänge fest.

Jan-Hendrik Marx (29) könnte der vierte Neuzugang bei Dynamo Dresden werden. © Daniel Reinhardt/dpa

Haben die Schwarz-Gelben nun Nummer vier an der Angel?

Wie die Bild berichtet, sollen sich die Verantwortlichen mit einem Rechtsverteidiger aus der 2. Bundesliga einig sein. So könnte Jan-Hendrik Marx (29) von Eintracht Braunschweig zu Dynamo wechseln.

Er soll in den kommenden Tagen zum Medizincheck in Dresden weilen. Auf der rechten Seite hat Dynamo Bedarf, denn zuletzt stand neben Kyrylo Melichenko (24), der mit Kreuzbandriss ausfiel, kein etatmäßiger Verteidiger für die rechte Seite im Kader.

So musste dort oft Claudio Kammerknecht (24) aushelfen. Gut möglich, dass er unter seinem ehemaligen Freiburg-Coach Thomas Stamm (41) wieder in die Innenverteidigung rückt.

Mit Paul Lehmann (19) kehrt für die rechte Seite ein gebürtiger Dresdner zurück, er war zuletzt an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. Die Meinungen zu Marx gehen derweil etwas auseinander. In der vergangenen Saison stand er in der Liga und dem DFB-Pokal insgesamt nur achtmal auf dem Rasen.