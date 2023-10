Der nächste Trainer fliegt: Braunschweig schmeißt Jens Härtel raus

Der bisherige Co-Trainer und Ex-Profi Marc Pfitzner (39) wird für die kommenden beiden Partien am Freitagabend zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr, live bei Sky) und am 5. November zum Derby bei Hannover 96 (13.30 Uhr, live bei Sky) auf der Bank sitzen.

Peter Vollmann (65) hat jetzt zwei Wochen Zeit, einen neuen Trainer für die Eintracht zu finden. © Swen Pförtner/dpa

Erst im Sommer hatte Härtel bei der Eintracht angeheuert. Der Verein hatte sich zuvor trotz des erreichen Klassenerhalts überraschend von Trainer Michael Schiele (45) getrennt.

Der gebürtige Rochlitzer Härtel unterschrieb damals einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2025. Nach nur zehn Spieltagen trennen sich die Wege wieder. Die Niederlage in Elversberg war bereits die siebte Pleite im zehnten Spiel. Braunschweig steht mit fünf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sieben Zähler.

"Nach der deutlichen Niederlage in Elversberg – vor allem auch unter der Berücksichtigung, wie diese zustande kam – waren wir aber nicht mehr der Überzeugung, in dieser Konstellation den Turnaround zu schaffen", sagt der Sportgeschäftsführer Peter Vollmann (65). Er und seine Kollegen in der Sportlichen Leitung müssen in den kommenden zwei Wochen adäquaten Ersatz für Härtel finden.

Härtel ist nach Thomas Reis (49) beim FC Schalke 04 der zweite Trainer der 2. Bundesliga, der in der laufenden Saison seinen Hut nehmen muss. Am Sonntag hatte in der 3. Liga der SV Sandhausen Danny Galm (37) vor die Tür gesetzt.

In der 3. Liga hatte es zuvor bereits Torsten Ziegner (45) beim MSV Duisburg und in der Bundesliga Enrico Maaßen (39) beim FC Augsburg getroffen. Härtel ist also der fünfte Coach im deutschen Profi-Fußball, der seit Saisonbeginn seinen Trainerstuhl räumen muss.