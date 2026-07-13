Neues Grün fürs RHS: Helene Fischer und Co. bezahlen Dynamo Dresden den Rasen

Dresden - "Der geht noch in der Hinrunde", lacht Ronald Tscherning und zeigt von der Haupttribüne auf den Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion. Von sattem Grün ist nicht mehr viel zu sehen. Alles, was nach Konzert aussah, ist inzwischen abgebaut. Es dominiert ein braunes Geläuf. Doch bis zum Test gegen Union ist alles wieder grün.

So sieht es derzeit im Rudolf-Harbig-Stadion aus. Nach all den Konzerten ist der Rasen braun. © Norbert Neumann

Die vier großen Konzerte haben ihre Spuren hinterlassen. Und noch ist nicht Schluss: "Wir haben am 25. Juli noch The Grand Jam im Stadion, danach wird der Rasen ausgetauscht", sagt der Chef der Stadionprojektgesellschaft.

Eine Woche ist dann bis zum Testspiel gegen den Bundesligisten aus Köpenick Zeit. "Das ist kein Problem. Das sind wir ja schon gewohnt, das alles in so kurzer Zeit über die Bühne zu bekommen. Zudem haben wir Sommer, das Wetter spielt also im Gegensatz zum Winter keine Rolle", so Tscherning.

Eine Firma aus Alt Zachun bei Schwerin wird die 8000 Quadratmeter Rasenfläche in Angriff nehmen und zwischen Dienstag und Donnerstag den neuen Rollrasen auslegen. Am Freitag wird der Platz noch eingemessen und vorbereitet.

"Die Kosten von 140.000 Euro übernehmen die Konzertveranstalter. Das heißt, Helene Fischer, Kraftklub, Nina Chuba, die Broilers und die Verantwortlichen der REWE-Teamchallenge teilen sich in die Kosten", sagt der Stadionchef.