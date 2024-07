KSV-Sportchef Gonther wollte Dynamos Oehmichen holen

Heilbad Heiligenstadt - Der schwere Stützschuh am rechten Bein nervt, trotzdem sah Sören Gonther (37) nach dem Testspiel seines KSV Hessen Kassel gegen Dynamo Dresden ziemlich zufrieden aus.

Sören Gonther (37, r.) schätzt Dynamo Dresdens Jugendarbeit. © Dennis Hetzschold

Konnte der Sportchef nach dem 2:1-Sieg seines Regionalligisten im 120-Minuten-Mammut-Test auch.

"In den ersten 30 Minuten hatten wir Probleme. Da war Dynamo besser, und sie müssen in Führung gehen. Wir haben aber auch Qualität", so Gonther.

"Zwölf Jungs waren zuletzt nacheinander krank. Da hast du gesehen, dass wir körperlich unterlegen waren. Aber den Schweinehund haben sie bekämpft. Zwei Innenverteidiger haben sogar über 100 Minuten gespielt."



Trotzdem wirkten die Dynamos deutlich müder in den Beinen. Chancen gab's gerade in den ersten 60 Minuten dennoch massenhaft, es dauerte jedoch bis zur 87. Minute, bis Christoph Daferner (26) Dynamo in Führung brachte.

Der Torschütze und auch Jonas Oehmichen (20) hätten direkt danach erhöhen können. Nach dem Spiel gab Gonther zu, dass er Oehmichen vergangene Halbserie gern in Kassel gesehen hätte.