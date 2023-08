Kurios: Drittliga-Profi haut mitten im ARD-Interview einfach ab!

Aber so hatte sich das Dynamo Dresden sicher vorgestellt. "Das war der Plan. Aber wir wissen selbst, Fußball ist nicht planbar", so Kutschke: "Aber schon das Abschlusstraining war sehr fokussiert. Wir haben mit dem Warnschuss beim Test in Halle gezielt darauf hingearbeitet. Wenn du Sachen ansprichst, Ziele klar bekannt gibst, dann wirst du daran gemessen."

Die Moderatorin stand etwas verdutzt da. "So geht das halt, wenn man mit einem Dynamo-Kapitän reden will und der K-Block ruft, da geht der K-Block vor für Stefan Kutschke", nahm es Müller-Spirra mit Humor.

Stefan Kutschke (34) weiß, was die Fans von der Mannschaft diese Saison erwarten. © Matthias Rietschel/dpa

Für Dresden war es gut so, die Arminia gleich zum Auftakt zu haben. "Es war ein gutes Spiel, aber es ist noch Luft. Was wir bemängeln müssen, ist die Chancenverwertung, dass wir die Konter nicht gut ausgespielt haben. Das müssen wir noch abstellen", fand der Kapitän sogar Zeit für (berechtigte) Kritik.

An der Stimmung hatte er logischerweise nichts auszusetzen - was seine Interview-Aktion zeigte. So etwas macht man nicht einfach mal so.

Zu Beginn war schon die grandiose Choreografie, als die Teams einliefen. Da ging einem das Herz auf. Gänsehaut pur!

"Da waren die letzten Worte der vergangenen Saison. Diese Euphorie müssen wir mitnehmen. Man hat es an den Kartenverkäufen gesehen. Wenn zum ersten Spiel knapp 30.000 weg sind, merkt man, wie sehr die Region darauf brennt", machte Kutschke klar.

Er weiß genau, was die Stunde geschlagen hat: "Wir brauchen nicht viel reden, da zählen nur Siege. Das war jetzt der erste wichtige Schritt", sagte der Junge aus seiner Stadt Dresden.