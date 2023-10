Kyu-Hyun Park gewinnt Gold bei den Asian Games! Darum ist der Erfolg auch für Dynamo wichtig

Starke Leistung! Kyu-Hyun Park (22) hat bei seiner Rückkehr an die Elbe eine Goldmedaille im Gepäck. © Lutz Hentschel

Dabei begann das Finale am Samstag im chinesischen Hangzhou für die favorisierten "Taeguk Warriors" gar nicht nach Plan, denn schon in der zweiten Minute brachte Kotaro Uchino (19) den Kontrahenten aus Japan in Front.

Stuttgarts Woo-Yeong Jeong (24) gelang aber noch vor dem Seitenwechsel der 1:1-Ausgleich, bevor Stürmer Young-Wook Cho (24) nach 56 Zeigerumdrehungen den entscheidenden Siegtreffer erzielte.

Wie in drei der sechs vorherigen Partien stand "Parki" in der Startaufstellung und wurde erst in der dritten Minute der Nachspielzeit ausgewechselt. Dazu kam er im Gruppenspiel gegen Thailand kurz vor Schluss rein und musste nur im Achtelfinale gegen Kirgistan sowie im Halbfinale gegen Usbekistan zusehen.

Für Südkorea ist es bereits der dritte Goldgewinn am Stück, was für den 22-Mann-Kader neben Edelmetall und Ehre darüber hinaus einen verkürzten Militärdienst bedeutet.

Der ist in dem asiatischen Land nämlich auch für Profisportler verpflichtend und nimmt eigentlich rund zwei Jahre in Anspruch. Allerdings gilt für Titelträger der bedeutsamen Spiele mit olympischem Charakter eine Ausnahmeregelung, die die Dauer auf einen Monat reduziert.