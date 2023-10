Paul Will ärgert sich über Dynamos vergebene Chancen: "Hoffe, wir lernen draus"

Dresden - Paul Will (24) stand mit hochrotem Kopf in der Mixed-Zone und schüttete sein Herz aus. Da waren die Fehlentscheidungen des Schiri-Trios beim 1:3 in Essen, aber auch die Wut auf die erneut so vielen vergebenen Chancen. Macht Dresden die, muss keiner über Tobias Reichel sprechen.