Pokal-Losglück für Dynamo, Aue vor Hammer-Aufgabe gegen Europa-League-Starter

Dresden/Aue - Die einen mussten erst einmal googeln, wo der Gegner beheimatet ist, die anderen wussten auch nicht so recht, was sie mit dem Kontrahenten für die 1. Runde des DFB-Pokals anfangen sollen. Dynamo muss zu Westfalia Rhynern, dem Aufsteiger in die Regionalliga West. Aue empfängt Bundesligist Hoffenheim - kaum machbar und auch nicht das attraktivste Los.

Hier trägt der SV Westfalia Rhynern normalerweise seine Heimspiele aus. © IMAGO/Hans Blossey

Deniz Aytekin (47) als Losfee sorgte bei den Sachsen für Spannung, Aue wurde als zweites Team aus dem Amateurtopf gezogen, Dresden als viertletztes bei den Profis.

Die schönen Ost-Kracher wie Jena, Halle, Aue, Krieschow oder Cottbus waren da alle schon weg. So blieb Westfalia Rhynern. Das ist ein Stadtteil von Hamm, liegt 20 Kilometer vor den Toren von Dortmund, also am Rande des Ruhrpotts.

Heimspielstätte ist der Westfalia-Sportpark. Vom Rudolf-Harbig-Stadion bis dorthin sind es 503 Kilometer, nicht gerade ein Schnapper.

Ob dort aber gespielt werden kann, bleibt abzuwarten. Ins schmucke Rund passen nur 2500 Zuschauer, da wäre gerade einmal Platz für 250 Dynamo-Fans. Aber Dynamo kennt sich damit aus, in der 1. Runde auszuweichen.

Gegen TuS Koblenz (3:2) in der Saison 2017/18 und gegen TuS Dassendorf (3:0) 2019/2020 wurde zum Beispiel in Zwickau gespielt. Diesmal würde sich das 140 Kilometer entfernte Kassel anbieten, würde Sportchef Sören Gonther (39) sicher gefallen.