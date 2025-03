Dynamo in Essen live: Muss die SGD heute auf Tony Menzel verzichten?

Dynamo Dresden bei Rot-Weiss Essen im Liveticker: Der Einsatz von Tony Menzel wackelt. Der 20-Jährige hat einen Schlag auf den Knöchel abbekommen.

Von Florian Mentele

Essen - Hält die Serie an der Hafenstraße? Am Mittwoch ließ Dynamo Dresden trotz vieler Chancen gegen den BVB II (0:0) zwar Federn, blieb aber im dritten Spiel ungeschlagen - und obenauf im Aufstiegsrennen. Zum Abschluss der Englischen Woche wartet heute ab 14 Uhr mit Rot-Weiss Essen allerdings ein echter Brocken.

Beide Mannschaften kennen sich gut, immerhin wohnte man zum Winter-Trainingslager im türkischen Lara Tür an Tür im selben Hotel. Dort legte RWE wohl auch den Grundstein für eine bislang furiose Rückrunde. Essen ist aktuell das Team der Stunde und holte vor dem 0:1-Rückschlag bei Viktoria Köln unter der Woche überragende sechs Siege aus sieben Partien. In unserem Liveticker zum Duell am 29. Spieltag der 3. Liga bleibt Ihr am Ball!

11.17 Uhr: Volles Haus an der Hafenstraße

Das Stadion an der Hafenstraße ist mit 19.300 Zuschauern das zweite Mal in dieser Saison ausverkauft. Bisher gelang dies nur gegen Alemannia Aachen zum Saisonauftakt. Knapp 2500 Fans reisen aus Dresden mit ins Ruhrgebiet, die Stadiontore öffnen sich um 12.30 Uhr. Eine Tageskasse wird es nicht geben.

Das Stadion an der Hafenstraße ist zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauft. © Fabian Strauch/dpa

10.59 Uhr: Auf diese Spieler muss Thomas Stamm verzichten

Bei Paul Lehmann (Rücken) und Jonas Oehmichen (Schulter) reicht es noch nicht für das Spiel in Essen, sie werden definitiv ausfallen. Außerdem wackelt der Einsatz von Tony Menzel. Der 20-Jährige hat unter der Woche gegen den BVB II einen Schlag auf den Knöchel abbekommen. Am Donnerstag wurde ein MRT gemacht, wie Stamm auf der abschließenden PK am Freitag erklärte. "Das Ergebnis kommt heute noch, danach entscheiden wir. Er ist aber wirklich sehr fraglich." Vinko Sapina feierte zwar gegen Dortmund sein Startelf-Comeback, hat aber eben erst eine zweimonatige Verletzungspause hinter sich und könnte daher zum Abschluss der Englischen Woche erst einmal wieder auf die Bank rücken. "Es ist möglich, dass er auch am Samstag spielt", erklärte Stamm. "Wenn ich das Gefühl habe, er gehört zu den Richtigen, die starten, dann wird er starten."

Tony Menzel (l.) hat eine Blessur am Knöchel aus dem BVB-Spiel mitgenommen. © Lutz Hentschel

10.43 Uhr: Personalsituation bei Rot-Weiss Essen

Tobias Kraulich ist nicht der einzige Ausfall bei den heutigen Hausherren. Daneben muss Coach Uwe Koschinat auch noch auf die Langzeitverletzten Ekin Celebi (Sehnenverletzung), Gianluca Swajkowski (Außenbandriss), Manuel Wintzheimer (Syndesmoseanriss) und Nils Kaiser (Knie-OP) verzichten. Dafür hat Mittelfeldspieler Tom Moustier seine Gelbsperre abgesessen und kehrt zurück.

10.32 Uhr: Tobias Kraulich verpasst Wiedersehen mit Dynamo Dresden

Mit Tobias Kraulich kickt aktuell noch ein weiterer Ex-Dynamo an der Hafenstraße, der Innenverteidiger fehlt den Essenern aber im heutigen Duell mit seinem früheren Verein. Der 25-Jährige holte sich unter der Woche bei Viktoria Köln nämlich die Ampelkarte ab und muss daher gesperrt pausieren. Sonst gehört der gebürtige Erfurter allerdings zum absoluten Stammpersonal der Rot-Weissen und absolvierte in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits 25 Einsätze, in denen ihm drei Treffer gelangen. Vergangene Saison kam er in Dresden auch verletzungsbedingt nicht über 14 Partien hinaus und verließ die Sachsen nach einem Jahr bereits wieder.

Mit Tobias Kraulich (r.) muss RWE heute auf eine Stammkraft verzichten. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.16 Uhr: Ahmet Arslan dreht bei Rot-Weiss Essen auf

Sinnbildlich für den Essener Aufstieg steht wiederum eine Person, die in Dresden immer noch ein hohes Ansehen genießt: Ahmet Arslan. Der Drittliga-Torschützenkönig von 2022/23 verließ Dynamo bekanntlich nach dem verpassten Aufstieg in Richtung Magdeburg, wo er jedoch nie glücklich wurde. Auch eine Leih-Rückkehr zur SGD brachte anschließend nicht den gewünschten Erfolg zurück, aber an der Hafenstraße ist er mittlerweile angekommen. In den vergangenen sieben Partien steuerte der 30-Jährige vier Treffer und eine Vorlage bei, mit insgesamt acht Toren und fünf Assists ist er bester Knipser und Scorer bei RWE. Auch in der dürftigen Hinrunde stach der gebürtige Memminger bereits heraus, trotzdem wurde immer wieder Kritik an ihm als Führungsspieler laut. Mit dem aktuellen Lauf legte aber auch Arslan noch eine Schippe drauf: Gegen Wiesbaden brillierte er mit Tor und Vorlage, zuletzt sorgte er mit einem wunderschönen Freistoß-Treffer für den 1:0-Sieg gegen Mannheim.

Ahmet Arslan traf im Wintertrainingslager seine alten Kollegen wieder. Inzwischen ist er aber auch in Essen angekommen. © Lutz Hentschel

9.55 Uhr: Vinko Sapina zurück an alter Wirkungsstätte

An der Hafenstraße kommt es heute zu zahlreichen Wiedersehen, so auch für Vinko Sapina (29). Der Dynamo-Riese spielte vergangene Saison noch bei RWE, avancierte dort blitzschnell zum Kapitän - und wechselte im Sommer dann nicht gerade geräuschlos nach Dresden. TAG24 hat im Vorfeld des Spiels mit dem Kroaten gesprochen, das Interview findet Ihr unter: "Besondere Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Dynamos Sapina genau rechtzeitig wieder fit".

9.41 Uhr: Läuft das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen im Free TV?

Wer es heute nicht ins Stadion schafft, der kann das Duell auch im Free-TV verfolgen: Die öffentlich-rechtlichen Sender MDR und WDR zeigen das Spiel. Die Übertragung beginnt pünktlich zum Anstoß um 14 Uhr. Dazu läuft die Partie wie immer auch beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport, dort geht es schon 13.45 Uhr in der Einzel-Option und 13.30 Uhr in der Konferenz los. Natürlich bleibt Ihr aber auch in unserem Liveticker stets bestens informiert.

Magenta Sport zeigt das Match zwischen Dynamo und Essen. Dazu übertragen auch der MDR und der WDR die Partie. © PICTURE POINT / S. Sonntag

9.24 Uhr: Ausgeglichene Bilanz zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen

Die vergangenen Duelle stehen sinnbildlich für die bisherige Bilanz der beiden Klubs: 13 Mal trafen die Teams schon in Pflichtspielen aufeinander, drei Siege konnten sie dabei jeweils einfahren, zudem gab es sieben Unentschieden. Der letzte SGD-Erfolg stammt aus dem April 2023, damals trafen Dennis Borkowski und Ahmet Arslan zum 2:1-Erfolg vor heimischer Kulisse. Letzterer spielt heute allerdings beim Gegner. An der Hafenstraße konnten die Schwarz-Gelben allerdings noch nie gegen RWE gewinnen. Das soll sich ab 14 Uhr ändern.

9.02 Uhr: Thomas Stamm weiß, was die Spieler von Rot-Weiss Essen zum Frühstück essen

Dynamo und Essen kennen sich aber nicht nur vom Hinspiel: Zum Wintertrainingslager im Januar teilten sich beide Mannschaften ein Hotel im türkischen Lara nahe Antalya. Dort trafen sich Profis und Mitarbeiter jeden Morgen beim Frühstück und trainierten fast zeitgleich. "Ich weiß, was alle Spieler von Essen frühstücken", witzelte SGD-Coach Thomas Stamm auf der abschließenden Pressekonferenz am Freitag. Gegenseitig bespitzelt habe man sich allerdings nicht, dafür gab es ja ohnehin das Mammut-Testspiel über 2x60 Minuten. Wieder endete das Duell mit einem Remis, erneut glich Dresden spät zum 1:1-Endstand aus, dieses Mal traf Andi Hoti per Kopf. Stamm weiß aber, dass sich RWE seitdem weiterentwickelt hat. "Essen hat sich extrem stabilisiert und clevere Wintertransfers gemacht", so der Schweizer. "Sie haben defensiv zuletzt häufig mit einer Fünferkette agiert und haben sich offensiv dem Gegner angepasst. Dabei verändern sie ihr Anlaufverhalten auch Woche für Woche. Dadurch ist das Wintertrainingslager für uns weniger entscheidend als die zurückliegenden Partien von RWE."

Thomas Stamm (v.) kennt die Essener aus dem Wintertrainingslager bestens, aber fußballerisch hat das Team seitdem einen Sprung gemacht. © Lutz Hentschel

8.45 Uhr: Verrücktes Hinspiel im RHS - Dynamo Dresden gleicht dreimal aus

In Essen hat sich seit der Hinrunde also vieles verändert, doch trotzdem ging es schon im ersten Aufeinandertreffen der Saison ordentlich zur Sache. Beim 3:3-Unentschieden am 20. Oktober 2024 im Rudolf-Harbig-Stadion übernahm RWE in der 37. Minute durch Manuel Wintzheimer die Führung - und hatte fortan stets eine Antwort für die insgesamt überlegene Sportgemeinschaft parat. So glich Hauptmann in der 47. Minute aus, doch keine 60 Sekunden später führte Essen bereits wieder, weil Julian Eitschberger der schwarz-gelben Abwehr davonrannte. Auch der erneute Ausgleich von Jonas Sterner (78.) hielt nicht lang, Owusu Meisel traf zwei Minuten danach. Aber Dynamo steckte nicht auf und erzwang den späten Ausgleich von Stefan Kutschke tief in der Nachspielzeit mit einer tollen Moralleistung.

Stefan Kutschke (M.) jubelt über seinen späten 3:3-Ausgleichstreffer im Hinspiel. © Lutz Hentschel

8.24 Uhr: Deswegen ist Rot-Weiss Essen das Team der Stunde

In höchster Abstiegsnot nach einer 0:3-Heimpleite gegen 1860 und soeben auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht zog RWE im Dezember die Reißleine: Coach Christoph Dabrowski musste seinen Hut nehmen. Der Trainerwechsel sollte Wirkung zeigen. Zwar startete Nachfolger Uwe Koschinat zunächst noch holprig in seine Amtszeit, aber die Winterpause nutzte er anschließend optimal. Zudem verstärkte sich Essen clever, holte mit Klaus Gjasula (35) und Dominik Martinovic (27) reichlich Erfahrung sowie mit Kaito Mizuta (24) und Fürth-Leihe Matti Wagner (19) frischen Wind an Bord. Daneben stellte der neue Übungsleiter auf eine Dreierkette um - und plötzlich lief es an der Hafenstraße rund: Sechs Siege und ein Unentschieden haben das Abstiegsgespenst erst einmal vertrieben, der Rückschlag unter der Woche gegen die Viktoria ist dabei zu verkraften - und soll nur ein Ausrutscher bleiben. Denn trotz Tabellenplatz 11 beträgt der Abstand zu den Abstiegsrängen nur drei Zähler, es geht für RWE also immer noch um einiges.

Uwe Koschinat hat Rot-Weiss Essen wieder in die Erfolgsspur gelenkt. © Picture Point / Gabor Krieg

8.09 Uhr: Die Ausgangslage bei Dynamo Dresden

Für die Schwarz-Gelben geht es in die heiße Phase der Saison. Dabei präsentiert sich die Mannschaft von Thomas Stamm formstark, während die Konkurrenz zum wiederholten Male patzt. Mit zwei Siegen und einem Remis aus den letzten drei Partien ist die SGD an die Tabellenspitze der 3. Liga zurückgekehrt und hat ihren Vorsprung unter der Woche etwas ausbauen können. Denn auch wenn gegen den BVB II nur ein Punkt raussprang - die Verfolger aus Saarbrücken und Cottbus hatten beide gepatzt. Energie wartet mittlerweile sogar seit vier Spielen auf einen Sieg. Nun bietet sich die nächste Chance, einen großen Sprung zu machen. Saarbrücken verlor nämlich bereits am Freitagabend mit 0:2 gegen den Favoriten-Schreck VfB Stuttgart II. Mit einem Dreier würde man die Saarländer bereits auf fünf Zähler distanzieren, der FCE ist aktuell drei Punkte hintendran und spielt am Sonntag (13.30 Uhr) in Sandhausen.

Niklas Hauptmann (r.) und Co. kamen im Hinspiel gegen Essen vor heimischer Kulisse nicht über ein sehr glückliches 3:3-Unentschieden hinaus. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Dynamo Dresden bei Rot-Weiss Essen im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden. Bleibt die SGD heute an der Hafenstraße das vierte Spiel in Folge ungeschlagen?