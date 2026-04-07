Skandal-Szenen in Dresden wecken unschöne Erinnerungen bei Reiner Calmund: "Hab die Schnauze voll"

Dresden - Die Skandal-Szenen während der Partie zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC hallen nach. Bei Reiner Calmund (77), einst Berater der SGD, lösten die Bilder unschöne Erinnerungen aus.

Bei Reiner Calmund (77) lösen die Bilder aus Dresden Erinnerungen an sein eigenes unschönes Ende bei Dynamo aus. © Henning Kaiser/dpa

Als im Doppelpass über die Eskalation rund um das Samstagabendspiel in Dresden gesprochen wurde, bei dem sowohl Dynamo- als auch Hertha-Ultras über Zäune und Mauern kletterten, eine Gruppe SGD-Fans über den Platz in Richtung Gästeblock stürmte, wo sie mit Pyrotechnik beschossen wurde, diese in den Hertha-Block zurückfeuerte und schließlich eine Zaunfahne der Berliner im K-Block verbrannt wurde, erinnerte sich der langjährige Funktionär an seine eigene Zeit in der sächsischen Landeshauptstadt.

2010 heuerte Calmund als ehrenamtlicher Berater bei Dynamo Dresden an. "Ich habe das ein Jahr mit Spaß umsonst gemacht", berichtete der 77-Jährige.

Im April 2011 kündigte Calmund seinen Rückzug zum Saisonende an, doch anstatt seinen Abschied beim Aufstiegsspiel in Osnabrück zu feiern, endete sein Engagement mit einem Knall: "Dann kam das letzte Spiel. Ich krieg' jetzt eine Gänsehaut."

Im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga hatten sich die SGD und der VfL Osnabrück unentschieden getrennt, das Rückspiel gewannen die Schwarz-Gelben mit 3:1 nach Verlängerung und kehrten so ins Unterhaus zurück. In der Schlussphase der Partie hatten zu Calmunds Unmut allerdings einige Dresdner Fans schon den Platz gestürmt.