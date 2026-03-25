Überraschende Personalie bei Dynamo Dresden: Er soll neuer Kaderplaner der SGD werden!

Dresden - Nur drei Monate nach seinem Start hat Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) offenbar eine wichtige Personalie eingetütet: Demnach bekommt die SGD einen neuen Kaderplaner!

Stephan Engels (35) soll neuer Kaderplaner bei Dynamo Dresden werden. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, IMAGO / Ulrich Wagner

Wie Bild berichtet, soll Stephan Engels (35) den Posten zeitnah, womöglich sogar schon ab Anfang April antreten. Überraschend kommt das vor allem, weil Dynamo Dresden mit Paul Wagner (27) eigentlich auf dieser Position besetzt ist.

Erst vor einem Jahr hatte die SGD Wagner am 11. April zum Leiter Scouting und Kaderplanung ernannt. Bereits seit 2020 ist er für die Schwarz-Gelben tätig. Mit der Beförderung Wagners, der zuvor schon im Scouting aktiv war, schloss Dynamo damals nach einem Jahr die Lücke, die durch das Aus von Ex-Kaderplaner Kristian Walter (39) im April 2023 entstanden war.

Nun soll mit Engels ein neuer Mann kommen, der aktuell bei 1860 München in der 3. Liga tätig ist. Erfahrungen in der 2. Bundesliga oder gar der Bundesliga besitzt Engels nicht, soll aber in Nordrhein-Westfalen und in Belgien sowie den Niederlanden bestens vernetzt sein.

Engels, der gebürtig aus Essen stammt, startete seine Karriere im Fußball zunächst als Co-Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen, bei Schwarz-Weiß Essen und in Ratingen. Zwei Jahre lang war er zudem am DFB-Stützpunkt (2018-2020) tätig, ehe er den Sportdirektor-Posten beim 1. FC Bocholt übernahm.