Überraschende Personalie bei Dynamo Dresden: Er soll neuer Kaderplaner der SGD werden!
Dresden - Nur drei Monate nach seinem Start hat Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) offenbar eine wichtige Personalie eingetütet: Demnach bekommt die SGD einen neuen Kaderplaner!
Wie Bild berichtet, soll Stephan Engels (35) den Posten zeitnah, womöglich sogar schon ab Anfang April antreten. Überraschend kommt das vor allem, weil Dynamo Dresden mit Paul Wagner (27) eigentlich auf dieser Position besetzt ist.
Erst vor einem Jahr hatte die SGD Wagner am 11. April zum Leiter Scouting und Kaderplanung ernannt. Bereits seit 2020 ist er für die Schwarz-Gelben tätig. Mit der Beförderung Wagners, der zuvor schon im Scouting aktiv war, schloss Dynamo damals nach einem Jahr die Lücke, die durch das Aus von Ex-Kaderplaner Kristian Walter (39) im April 2023 entstanden war.
Nun soll mit Engels ein neuer Mann kommen, der aktuell bei 1860 München in der 3. Liga tätig ist. Erfahrungen in der 2. Bundesliga oder gar der Bundesliga besitzt Engels nicht, soll aber in Nordrhein-Westfalen und in Belgien sowie den Niederlanden bestens vernetzt sein.
Engels, der gebürtig aus Essen stammt, startete seine Karriere im Fußball zunächst als Co-Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen, bei Schwarz-Weiß Essen und in Ratingen. Zwei Jahre lang war er zudem am DFB-Stützpunkt (2018-2020) tätig, ehe er den Sportdirektor-Posten beim 1. FC Bocholt übernahm.
Dynamo Dresden: Neuer Kaderplaner soll Angebote anderer Klubs aus dem In- und Ausland gehabt haben
Nach zwei kurzen Amtszeiten bei Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Verl, wo Stephan Engels jeweils als Chefscout agierte, wechselte er am 14. Februar als Kaderplaner zu 1860 München.
Schon im Dezember 2025 soll er laut "Reviersport" als Kaderplaner bei Rot-Weiss Essen im Gespräch gewesen sein, sich mehrfach mit dem Klub zu Gesprächen getroffen haben. Auch ausländische Vereine sollen an ihm interessiert gewesen sein. Ein Wechsel kam nicht zustande.
Der soll nun aber zu Dynamo Dresden vollzogen werden und das schon im nächsten Monat, wobei der 35-Jährige noch bis zum 30. Juni einen Vertrag bei den Münchner Löwen besitzt.
Engels verfügt auch über die DFB-Elite-Jugend-Lizenz, die mittlerweile "B+-Lizenz" genannt wird und die Absolventen auf die "leistungsbezogene Förderung junger Talente in den Leistungszentren und DFB-Stützpunkten vorbereiten" soll, wie die DFB-Akademie selbst auf ihrer Seite beschreibt.
Er soll Dynamo also nicht nur neue Netzwerke erschließen, sondern mit Sicherheit auch sein Auge auf den Nachwuchs und die weitere Stärkung der internen Zusammenarbeit werfen.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, IMAGO / Ulrich Wagner