Mit ihm stark, ohne ihn schwach: Dynamo hat ein großes Hauptmann-Problem

Dresden - Es gibt Spieler, die sind wichtig für einen Verein - und es gibt Niklas Hauptmann (29). Er ist überlebenswichtig für Dynamo Dresden . Das ist nicht nur gefühlt so, das belegen auch die nackten Zahlen. Steht er auf dem Feld, spielt Dresden ein ganz anderes Spiel, ein besseres. Fehlt er, sieht es mau aus.

Der Unterschiedsspieler der SG Dynamo Dresden: Hier jubelte Niklas Hauptmann über seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 in Karlsruhe. Als er vom Platz ging, glich der KSC noch zum 3:3 aus. © IMAGO/DeFodi Images

25 von 27 Spielen hat er absolviert. In Kaiserslautern und daheim gegen Bielefeld fehlte er. Nun kommt eine Statistik, die außergewöhnlich ist. Dreimal wurde "Haupe" eingewechselt und 20-mal (!) aus. Kein Zweitligaspieler wurde in dieser Saison öfter ausgewechselt.

Am häufigsten passierte das zwischen der 68. und 74. Minute. Das letzte Mal, dass er An- und Abpfiff auf dem Platz erlebt hat, war am 1. November beim 0:2 in Berlin. Zuvor passierte das beim 3:3 gegen den KSC daheim.

Man kann im Grunde die Uhr danach stellen, wann er den Platz verlässt. Selten tut das dem Dynamo-Spiel gut. Bis dahin sprintet er, grätscht, reißt das Geschehen an sich, bereitet vor und trifft.

70 Minuten Vollgas und dann raus? Schon nach dem 6:0 zuletzt daheim gegen Münster nahm der Kapitän dazu Stellung.

"Natürlich spiele ich am liebsten 90 Minuten. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wie der Trainer sagt: Es ist eine Vollgasveranstaltung", erklärte er: "Aufsparen an Energie gibt es nicht, sondern Vollgas. Das dann aber auch gegen den Ball, was vielleicht nicht immer so betrachtet wird. Wie läuft man an, wie coacht man seine Mitspieler um sich herum? Und das ist der mitentscheidende Part."