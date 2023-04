Vor dem Heimspiel gegen Essen: Dynamo bangt um Niklas Hauptmann

Im Sachsenpokal-Spiel gegen den FSV Zwickau bekam Niklas Hauptmann (26, l.) einen Schlag im Bereich der Wade. © Lutz Hentschel

Und auch vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen ist Dynamo Dresdens Coach nicht komplett ohne Sorgenfalten geblieben. Das lag natürlich nicht an der starken Partie in Osnabrück oder an der hervorragenden Ausgangssituation, die sein Team mit Tabellenplatz vier innehat.



Anfang plagen mal wieder Ausfallsorgen. Die hat er eigentlich fast jede Woche und dieses Mal betrifft es Niklas Hauptmann (26). Dynamos Mittelfeldspieler hatte "diese Woche Schwierigkeiten", erklärt der Coach. "Er hatte schon in Osnabrück etwas gehandicapt gespielt. Das hat er mit in die Woche reingenommen."

Schuld war ein Schlag, den "Haupe" im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau im Bereich der Wade bekommen haben soll, wodurch aber auch das Sprunggelenk beeinträchtigt werde.

"Der Schlag ist nicht direkt zum Problem geworden. Zwei Tage später hatte er aber dann Schmerzen und war beim Gehen beeinträchtigt", so Anfang.