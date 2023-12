"Wer 1:0 führt, der stets verliert!" - Dynamo widersetzt sich Fußball-Weisheit

Augen zu und rein damit: Paul Will (24, 2.v.l.) köpfte am Sonntag Dynamo mit 1:0 in Duisburg in Führung. Immer, wenn Dresden in dieser Saison das erste Tor der Partie schoss, gewann es auch. © imago/Beautiful Sports

Die letzten, denen das passierte, waren die Franzosen 2006 beim 3:5 n.E. gegen Italien. Dynamo widersetzt sich dieser angeblichen Fußball-Weisheit in der laufenden Spielzeit.

Als Paul Will (24) am Sonntag in Duisburg nach fünf Minuten per Kopf den Ball im gegnerischen Kasten unterbrachte, war es das elfte Mal in dieser Saison, dass Dynamo mit 1:0 in Führung ging - und alle Partien hat Dynamo auch gewonnen.

Heißt: Nach einem 1:0 hat Dynamo noch keinen Punkt verloren - als Vergleich der negativste Wert der Liga: Aue hat da 14 Zähler verspielt. Kein Zufall bei Dresden, oder?

"Elf ist grundsätzlich gut. Die Elf ist die jecke Zahl", lacht der gebürtige Kölner Markus Anfang (49). "Das habe ich nicht gewusst. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in jedem Spiel in Führung gehen. Das ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn du das 1:0 schießt."

"Es ist ein Zahlenspiel am Ende des Tages, du kannst viel daraus ziehen, kannst viel versuchen, Gutes aus den Statistiken herausfiltern. Aber nur aufgrund von Statistiken steigst du nicht auf. Du musst gucken, dass du sie positiv bedienst", betont der Dynamo-Coach.