Zweitliga-Relegation im Liveticker: Jahn bestraft Abwehr-Ausrutscher eiskalt!

Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden kämpfen in der Relegation um die 2. Bundesliga. Beide Klubs suchen allerdings seit Wochen nach ihrer Form.

Von Florian Mentele

Regensburg - Schafft Jahn Regensburg den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga oder rettet sich der SV Wehen Wiesbaden auf den letzten Drücker? Im Hinspiel der Relegation wollen beide Klubs die Weichen stellen.

SSV-Coach Joe Enochs (52) hat schwere Wochen hinter sich. Mit seinen Regensburgern kann er das große Ziel aber trotzdem noch erreichen. © Armin Weigel/dpa Zweimal haben die Oberpfälzer den Aufstieg ins Unterhaus bereits über den Umweg Relegation klargemacht, der dritte Streich soll gegen den SVWW folgen. Allerdings suchen beide Klubs seit Wochen nach ihrer Form und müssen das Ruder ausgerechnet im wichtigen Showdown um die Zweitklassigkeit herumreißen. In unserem Liveticker zum Relegations-Hinspiel bleibt Ihr auf dem Laufenden!

Halbzeit: Die Hausherren im Jahnstadion haben sich sukzessive in die Partie gearbeitet, nachdem die Wiesbadener in der Anfangsphase noch etwas griffiger wirkten. Noch dazu konnte der Drittligist den ersten dicken Bock von Angha gleich eiskalt zur Führung ausnutzen, seitdem ist die Brust der Oberpfälzer breit. Auf der anderen Seite hat die Elf des gesperrten SVWW-Trainers Döring gerade vorn viel zu wenig Ideen, um die Regensburger mal an der eigenen Überlegenheit zweifeln zu lassen.

Jahn Regensburg führt zur Halbzeit gegen Wehen Wiesbaden

Halbzeit: Wenig später pfeift Reichel zur Pause, der Jahn geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine. 44. Minute: Kother setzt sich gut durch, Vukotic kann aber zur Ecke klären. Die bleibt ungefährlich. 40. Minute: Derweil ist die Döring-Elf bemüht, es fehlt allerdings bislang an den Mitteln. Die Domspatzen erzeugen da mit Kontern regelmäßig deutlich mehr Gefahr. Einer wird mal wieder per Foul gestoppt, der anschließende Geipl-Freistoß bringt jedoch nichts ein.

Fans von Jahn Regensburg erinnern an Agyemang Diawusie

37. Minute: Noch dazu beweisen die heimischen Anhänger viel Klasse und Herz: aus dem Block hängt das Trikot des verstorbenen Agyemang Diawusie, der auch bei der Mannschaftsaufstellung als 12. Mann verlesen wurde.

35. Minute: Die Oberpfälzer haben dafür jetzt Oberwasser. Bulic klärt im Zweikampf zu einer Ecke - und feiert das schon wie den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dem Publikum gefällt's, die Jahn-Fans lassen sich gern anpeitschen. 32. Minute: Wie reagieren die Hessen? Bislang lief offensiv nicht viel zusammen, ein unglücklicher Patzer bedeutet dann auch noch gleich den Rückstand.

Noah Ganaus freut sich mit den Kollegen über den Treffer zum 1:0 für den Jahn. © Daniel Löb/dpa

Noah Ganaus knipst Jahn Regensburg in Führung

27. Minute: TOOOOOOR für den Jahn, Ganaus bringt die Hausherren mit 1:0 in Front! Nach dem nächsten langen Pass rutscht SVWW-Verteidiger Angha unglücklich weg, mit dem daraus resultierenden Platz bedient Kother seinen Stürmer, der eiskalt durch die Beine von Stritzel einnetzt. 26. Minute: Die beste Chance des Spiels! Nach einem langen Ball von Keeper Gebhardt wuselt sich Kother auf links durch, Stritzel entschärft seinen flachen Abschluss aber. 26. Minute: Der SVWW hat die erste Druckphase der Enochs-Truppe erst einmal überstanden und ist nun selbst wieder um mehr Engagement bemüht.

Beide Mannschaften schenken sich in der Anfangsphase nichts - bis auf zahlreiche Fouls. © Daniel Löb/dpa

Jahn Regensburg kommt über Standardsituationen

19. Minute: Vukotic langt unmittelbar vor der eigenen Gefahrenzone hin, wieder erhält Geipl die Chance mit einem ruhigen Ball. Der fliegt dann aber an allen vorbei. Noch macht der SSV-Spezialist aus den zahlreichen Standard-Möglichkeiten etwas zu wenig. 17. Minute: Der immer wieder eingeblendete SVWW-Coach sitzt übrigens ganz ruhig auf seinem Tribünen-Platz, flüstert in kein Mikrofon - und hält somit augenscheinlich Wort. Offenbar waren ihm die Regeln auf der gestrigen Pressekonferenz einfach noch nicht vollends bewusst. 14. Minute: Der nächste Geipl-Freistoß fliegt in den Sechzehner, wieder ist die Wiesbadener Hintermannschaft zur Stelle. Allzu viele Standards dieser Qualität sollte die Döring-Truppe aber nicht mehr zulassen. 13. Minute: In den ersten zehn Minuten wirkten die Gäste etwas griffiger in den Duellen, inzwischen haben sich die Hausherren aus der Domstadt allerdings ins Spiel gearbeitet. 10. Minute: Bei einem Jahn-Freistoß aus dem linken Halbfeld wird es fast gefährlich, doch mit vereinten Kräften bereinigen die Hessen die Situation. 6. Minute: SVWW-Stürmer Prtajin hat die erste Gelegenheit, sein Abschluss geht links vorbei. 6. Minute: Es ist direkt Tempo drin, vors Tor kommen aber beide Mannschaften noch nicht. Dafür geht es zwischen den Strafräumen ordentlich zur Sache.

Das Relegations-Hinspiel zwischen Jahn Regensburg und Wehen Wiesbaden beginnt

1. Minute: Der Ball rollt im Jahnstadion, das Duell um die 2. Bundesliga läuft!

20.28 Uhr: Tobias Reichel pfeift das Relegations-Hinspiel

Ob Döring in irgendeiner Form mit dem Team kommuniziert, wird Tobias Reichel nicht auf den ersten Blick erkennen können, dafür soll sich der 38-Jährige um die Ordnung auf dem Feld kümmern. Erfahrung bringt der Stuttgarter genug mit, denn er leitete schon über 150 Spiele in den höchsten drei Ligen.

20.18 Uhr: Plant Nils Döring einen Regelbruch?

Mit der Rotsperre darf Nils Döring eine halbe Stunde vor Anpfiff und während des Spiels eigentlich keinen Kontakt zur Mannschaft haben. Auf der Pressekonferenz ließ der Übungsleiter jedoch durchblicken, den Analysten vielleicht ein paar Infos zuflüstern zu wollen. Am Freitag relativierte der Wiesbaden-Trainer seine Aussage jedoch wenige Minuten vor Spielbeginn am Sky-Mikrofon, vielmehr sei im Vorfeld alles bis ins kleinste Detail durchgesprochen worden. An die Regeln werde er sich selbstverständlich halten.

19.38 Uhr: Diese Startelf schickt Wehen Wiesbaden ins Rennen

Bei den Hessen fehlt nicht nur der Trainer, sondern auch vier Akteure. Nassim El Ouarti (Sprunggelenksverletzung), Amin Farouk (Magen-Darm-Infektionen), Bjarke Jacobsen (Muskelverletzung) und Nico Rieble (Rückschlag im Aufbautraining) fallen aus.

19.36 Uhr: So startet Jahn Regensburg in das Relegations-Hinspiel

Im Showdown um die 2. Bundesliga muss der SSV auf vier Akteure verzichten. Benedikt Saller sah im finalen Drittligaspiel gegen Saarbrücken die fünfte Gelbe Karte und ist damit gesperrt, Elias Huth zog sich eine Außenband- und Syndesmose-Verletzung im Sprunggelenk zu und wird für die beiden Relegationsspiele ausfallen. Dazu fehlen die Langzeitverletzten Erik Tallig und Eric Hottmann.

18.41 Uhr: Wehen Wiesbaden muss auf Trainer Nils Döring verzichten

Vier Spieler fehlen dem SV Wehen Wiesbaden vor dem ersten Relegations-Duell, doch das ist nicht alles. Auch Chefcoach Nils Döring (44) hat Innenraum-Verbot. Der Übungsleiter sah im letzten Saisonspiel gegen St. Pauli die Rote Karte, nachdem er mit einer Entscheidung von Schiedsrichter Deniz Aytekin (45) nicht einverstanden war. "Der Tritt gegen die Wasserflasche war ein großer Fehler. In der Situation mit dem Gegentor, dem nicht gegebenen Elfmeter und dem Zwischenstand in Rostock sind die Emotionen in mir hochgekocht. Ich habe mich entschuldigt, die Strafe akzeptiert und auch einen Beitrag in die Mannschaftskasse gezahlt", erklärte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Jahn.

Nils Döring (44, r.) wurde gegen St. Pauli auf die Tribüne geschickt. © Heiko Becker/dpa

17.50 Uhr: Jahn Regensburg spielt auch für Agyemang Diawusie

Mit dem "brutalen Schicksalsschlag" meint Lorenz dabei den völlig unerwarteten und schrecklichen Verlust von Agyemang Diawusie. Der Flügelspieler starb im vergangenen November am plötzlichem Herztod. Die Nachricht traf den ganzen Klub schwer, kurz darauf stand die Mannschaft trotzdem wieder auf dem Rasen. Die Fans gedachten Diawusie mit einer emotionalen Choreo und zahlreichen Bannern, stellten vor dem Stadion Kerzen auf. Die Spieler trugen zudem seine Nummer unter dem Trikot. Auch am Freitag wird der Jahn den viel zu früh von uns gegangenen Teamkameraden im Herzen tragen.

Agyemang Diawusie (l.) starb im vergangenen November im Alter von nur 25 Jahren. © Sven Hoppe/dpa

14.40 Uhr: Preußen-Kapitän Marc Lorenz beschwört Jahn Regensburg