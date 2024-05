Zweitliga-Relegation im Liveticker: Konkurrent beschwört den Jahn - "Kommt mit uns in die 2. Liga"

Regensburg - Schafft Jahn Regensburg den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga oder rettet sich der SV Wehen Wiesbaden auf den letzten Drücker? Im Hinspiel der Relegation am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr) wollen beide Klubs die Weichen dafür stellen, um am Ende der Saison doch noch jubeln zu können.

Auf der anderen Seite warten die Hessen seit zehn Partien auf ein Erfolgserlebnis, am letzten Spieltag war Wiesbaden zum Erreichen der Relegation auf Schützenhilfe vom SC Paderborn in Rostock angewiesen - und hatte Glück.

Unterstützung für die Domstädter gab es unmittelbar nach dem verpassten Direkt-Aufstieg am letzten Spieltag der 3. Liga von der Konkurrenz. In einer bewegenden Rede stachelte Münster-Kapitän Marc Lorenz (35) den SSV an, mit in die 2. Bundesliga zu kommen.

"Liebe Regensburger Mannschaft, liebe Mitarbeiter, liebe Fans: Ich ziehe den Hut vor euch, was ihr diese Saison geleistet habt. Mit dem Tod von Agy hattet ihr einen brutalen Schicksalsschlag. Was ihr da sportlich gemacht habt, ihr seid zusammengerückt. Ich wünsche mir nur eins: Haut in den zwei Spielen alles raus und kommt mit uns in die 2. Liga. Ich wünsche euch nur das Beste! Wir möchten euch nächstes Jahr wieder hier in Münster sehen", so der 35-Jährige.