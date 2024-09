Weil er ständig auf Achse ist: Verlobte von DFB-Star verzweifelt an Nagelsmann!

Maximilian Mittelstädt (27, r.) schwebt spätestens seit seiner Verlobung mit Partnerin Lea Prinz (26, M.) auf Wolke sieben. © Christian Charisius/dpa

Was treiben verliebte Paare am allerliebsten? Genau, sie verbringen so viel Zeit miteinander wie nur irgendwie möglich.

Im Hause Mittelstädt ist es mit der Freizeit so eine Sache, denn genau daran mangelt es dem aufstrebenden Bundesliga-Star, der im vergangenen Sommer von Hertha BSC an den Neckar wechselte, am allermeisten.

"Ich bin immer on the run. Gerade auch jetzt, mit den ganzen Spielen, bin ich voll eingeschränkt. Deswegen nutze ich jede freie Möglichkeit, die ich habe, um Papierkram und Zeug zu erledigen", teilte die 26-jährige Influencerin und Mittelstädt-Verlobte ihren Fans laut "Bild" auf Instagram mit.

Der Grund für die nicht gerade hocherfreuten Aussagen der Spielerfrau ist sportlicher Natur, denn für die anstehenden Länderspiele der DFB-Elf gegen Ungarn (7. September) und die Niederlande (10. September) sicherte sich Nationaltrainer Julian Nagelsmann (37) bereits die Dienste des Stuttgart-Profis.