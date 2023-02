Wahl zum Weltfußballer: Messi vor Mbappe und Benzema - Mauer Abend für Deutschland!

Wer auch sonst? PSG-Stürmer und Weltmeister Lionel Messi (35) wurde zum FIFA-Weltfußballer 2022 gewählt. © FRANCK FIFE/AFP/dpa

In seiner Eröffnungsrede der "The Best FIFA Football Awards 2022" blickte FIFA-Präsident Gianni Infantino (52) auf das Fußball-Jahr 2022 zurück, erklärte die Weltmeisterschaft in Katar zur "besten WM überhaupt" und ehrte den verstorbenen Brasilianer Pelé († 82).

An Pelé ging auch die erste Auszeichnung des Abends. Die Fußball-Legende erhielt einen speziellen Pokal, den seine Witwe und der Brasilianer Ronaldo (46) für ihn entgegennahmen.

Bei der Ehrung der besten weiblichen Torhüterin gewann Mary Earps (29). Die Engländerin sorgte mit ihren Paraden für den Sieg ihrer Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2022 im eigenen Land.

Kurze Randnotiz: Zwischen all den Stars und Legenden im Publikum befand sich kein einziger Spieler von Real Madrid. Sie boykottierten das Event aufgrund der Nichtberücksichtigung ihres Angreifers Vinicius Junior bei der Nominierung für die FIFA-Weltmannschaft "FIFA FIFPRO Men's World11".