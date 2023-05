Zweiter deutscher Sieg in zwei Tagen! Lennard Kämnas Teamkollege Nico Denz völlig aufgelöst

Nico Denz (29) ist nach 185 Kilometern der glückliche und verdiente Sieger. © Luca Bettini/AFP

Endlich mal schöne Nachrichten aus Italien.

Während ein Teil des Landes in schrecklichen Fluten untergeht, die Formel 1 abgesagt wurde und selbst der Giro meist durch coronabedingte Aufgaben von sich reden macht, können Radsportfans in Deutschland nun den zweiten deutschen Etappensieg in Folge feiern!

Nico Denz konnte erfolgreich die Fluchtgruppe besetzen, die mehr als acht Minuten auf das Hauptfeld herausfuhren. Im Zielsprint behielt der 29-Jährige den Überblick und hängte auch die übrigen zwei Konkurrenten ab. Zuvor verlor Denz am letzten Anstieg fast den Anschluss und musste wahnsinnig kämpfen.

Die Emotionen im Ziel waren berührend. Der Radprofi des einzigen deutschen Worldtour-Teams BORA-hansgrohe konnte sein Glück kaum fassen.