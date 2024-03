Gislason atmet nach Österreich-Krimi auf: Deutsche Handballer lösen Olympia-Ticket!

DHB-Trainer Alfred Gislason schaute am Sonntag ganz genau hin. Mit der Olympia-Quali verlängerte sich sein Vertrag automatisch. © David Inderlied/dpa

Die Gäste aus dem Nachbarland kamen mit zwei Toren gut ins Spiel, ehe Julian Köster den ersten deutschen Treffer beisteuerte und den Bann damit umgehend brach. Wenig später übernahm das DHB-Team die Führung - 3:2.

Abschütteln ließen sich die Österreicher in der Folge aber nicht so leicht. Zwar behielt die Gislason-Truppe in der Anfangsviertelstunde die Oberhand, unangenehm wurde es aber vor allem im Zuge von zwei Zeitstrafen hintereinander für Steinert und Köster.

Da auf der Gegenseite auch Božović auf der Bank Platz nehmen musste, überstand die deutsche Führung die Schwächungen - 11:9.

Weitere zwei Minuten für den Österreicher Lukas Herburger gaben den Gastgebern noch mehr Auftrieb, die DHB-Mannschaft nahm jetzt Fahrt auf und zog auf drei Tore weg.

Zwischenzeitlich waren es sogar mal fünf, doch mit einer 18:15-Führung ging es schließlich in die Pause.