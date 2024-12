Er spielte neun Jahre in Dresden: Doping-Verdacht um Handballer Nils Kretschmer

Großwallstadt/Dresden - Die 2. Handball -Bundesliga wird von einem möglichen Doping-Fall erschüttert. Neun Jahre lang spielte Nils Kretschmer (31) in Dresden beim HC Elbflorenz , verließ den Klub im Sommer zum Liga-Konkurrenten TV Großwallstadt.

Erst am vergangenen Freitag kehrte Nils Kretschmer (31, l.) erstmals mit seinem neuen Team Großwallstadt nach Dresden zurück. © IMAGO/Matthias Rietschel

Erst am vergangenen Freitag gab es das große Wiedersehen mit dem Profi und Influencer, der bei Instagram 416.000 Follower hat, bei seinem Auswärtsauftritt in der sächsischen Landeshauptstadt. Wenige Tage später nun die Schock-Nachricht.

Wie Bild berichtet, soll Kretschmer bereits am 29. September nach dem Heimspiel Großwallstadts gegen die Eulen Ludwigshafen positiv getestet worden sein.

Auf welche Substanz, das ist nicht bekannt. Wie in jedem Fall gilt zunächst die Unschuldsvermutung. Da weder die Liga noch der Verein sich bislang zu dem Doping-Verdacht geäußert haben, ist vieles noch Spekulation.

So schreibt das Main-Echo davon, dass Beamte der Kriminalpolizei in Zivil nach dem Training am Montag im Sportpark Großwallstadt erschienen seien. Dort wurde Kretschmer vernommen. Er soll gegen das Antidopinggesetz und das Arzneimittelgesetz verstoßen haben. Das bestätigte der Zeitung eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München.