Handball-EM live: Deutschland schlägt Frankreich und steht im Halbfinale!

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschlands Knorr trifft zum 21:16, bleibt in dieser Partie noch ohne Fehlwurf.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren, Deutschland will zum ersten Mal seit dem EM-Triumph vor zehn Jahren wieder eine Medaille holen.

Nach zwei Siegen gegen Portugal und Norwegen kassierte das DHB-Team gegen Top-Favorit Dänemark die erste Niederlage der Hauptrunde. Doch gegen Frankreich hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch noch eine Chance, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

28. Januar, 19.30 Uhr: Deutschland zieht ins EM-Halbfinale ein

Aus, es ist vollbracht!

Deutschlands Handballer bezwingen Frankreich im letzten Hauptrundenspiel mit 38:34 (19:15) und stehen damit im EM-Halbfinale.

28. Januar, 19.27 Uhr: Köster erhöht DHB-Führung

Das muss es doch sein!

Drei Minuten vor Schluss zeigt Keeper Wolff erneut sein ganzes Können und lenkt Descats Ball an den Querbalken. Im direkten Gegenzug bekommt Köster den Ball, wirft, trifft zum 36:32 - und stößt damit das Tor zum Halbfinale ganz weit auf.

28. Januar, 19.23 Uhr: DHB-Team schnuppert am EM-Halbfinale

Nur noch rund fünf Minuten auf der Uhr, Deutschland liegt mit 33:31 vorn.

Stand jetzt wäre das DHB-Team damit sicher im Halbfinale, doch das Spiel ist noch nicht vorbei.

28. Januar, 19.18 Uhr: Uscins trifft zur Zwei-Tore-Führung

Bärenstarke Parade: Frankreich Tournat hat die Chance auf den Ausgleich zum 31:31, doch DHB-Schlussmann Wolff hält den Ball.

Im direkten Gegenzug stellt Uscins auf 32:30.

28. Januar, 19.13 Uhr: Beide Teams drehen auf

Gut eine Viertelstunde vor dem Abpfiff erhöhen beide Seiten die Schlagzahl.

Tore purzeln nur so ins Netz, sodass es für beide Teams kaum Zeit gibt, mal durchzuatmen.

Deutschland führt weiterhin 30:28.

28. Januar, 19.08 Uhr: Frankreich kommt wieder heran

Deutschland muss nun aufpassen, dass Frankreich nicht noch einmal zurückkommt. Im eigenen Spiel schleichen sich nämlich zunehmend Fehler ein.

Uscins versucht es aus dem Stand mit einem Wurf, der weit über das Tor fliegt. Frankreichs Fabregas nutzt die Gelegenheit auf der Gegenseite und bringt seine Mannschaft mit 26:24 heran.

28. Januar, 19.03 Uhr: Späth brilliert, Zerbe trifft

Ganz stark! Nicht nur Wolff spielt groß auf, auch Späth im Tor der Deutschen überzeugt und pariert sensationell den Versuch von Fabregas.

Im direkten Gegenzug schalten die Deutschen blitzschnell um, Zerbe verwandelt zum 25:21.

28. Januar, 18.56 Uhr: Juri Knorr weiter ohne Fehlwurf

Ihm gelingt bisher einfach alles!

Deutschlands Knorr trifft zum 21:16, bleibt in dieser Partie noch ohne Fehlwurf. Das DHB-Team setzt damit nahtlos die starke Leistung der ersten Hälfte fort und bleibt voll auf Kurs Halbfinale.

Lässt einfach nichts anbrennen: DHB-Akteur Juri Knorr (25, Mitte).
28. Januar, 18.52 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's!

Die Pause ist vorüber, das Spiel läuft wieder.

28. Januar, 18.36 Uhr: Deutschland führt zur Pause gegen Frankreich

Kurz darauf ist Schluss.

Deutschland führt zur Halbzeit mit 19:15 gegen den amtierenden Titelverteidiger und überzeugt bislang mit einer starken Vorstellung.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

