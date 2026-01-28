 105.478

Handball-EM live: Für Deutschland geht es heute um den Einzug ins Halbfinale

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Zum Abschluss der Hauptrunde trifft Deutschland an diesem Mittwochabend auf Frankreich.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren, Deutschland will zum ersten Mal seit dem EM-Triumph vor zehn Jahren wieder eine Medaille holen.

Nach zwei Siegen gegen Portugal und Norwegen kassierte das DHB-Team gegen Top-Favorit Dänemark die erste Niederlage der Hauptrunde. Doch gegen Frankreich hat die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch noch eine Chance, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

28. Januar, 17.40 Uhr: Island steht im EM-Halbfinale

In der Parallelgruppe der deutschen Handballer ist das erste Halbfinalticket bereits vergeben.

Mit dem 39:31 setzte sich Island gegen Slowenien durch, steht damit in der Runde der letzten Vier.

28. Januar, 17.30 Uhr: ZDF zeigt Deutschland gegen Frankreich im Free-TV

Das letzte Hauptrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich wird im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Partie live aus der Arena im dänischen Herning.

Ab 17.40 Uhr stimmen Moderator Florian Zschiedrich (39) und Experte Sören Christophersen (40) auf das Duell ein, ehe 20 Minuten später unter Begleitung von Kommentator Martin Schneider (59) dann der Anwurf erfolgt.

Ihr könnt das Match aber auch in unserem Ticker mitverfolgen.

Das DHB-Spiel gegen Frankreich wird live im ZDF gezeigt.  © Soeren Stache/dpa

28. Januar, 17.03 Uhr: Verlieren verboten! Deutschland muss gegen Frankreich ran

Matchball! Zum Abschluss der Hauptrunde trifft Deutschland an diesem Mittwochabend (Anwurf 18 Uhr) auf Frankreich.

Im Nachbarschaftsduell genügt der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) schon ein Unentschieden, um ins EM-Halbfinale einzuziehen. Bei einer Niederlage hingegen wäre der Traum von einer Medaille vorbei, und es bliebe lediglich das Spiel um Platz fünf.

Peilt mit seiner Mannschaft das EM-Halbfinale an: DHB-Chefcoach Alfred Gislason (66).  © Sina Schuldt/dpa

26. Januar, 22.01 Uhr: Halbfinal-Einzug vertagt! Deutschland verliert gegen Dänemark

Dann ist Schluss, Deutschland verliert gegen Dänemark klar mit 26:31 (12:13).

In der ersten Hälfte war das DHB-Team nah an der Sensation, hatte mit dem Halbzeitpfiff sogar den Ausgleich in der Hand. Doch in der zweiten Hälfte fielen die Deutschen zwischenzeitlich auseinander, sodass schnell klar war, dass der erste Matchball für den Halbfinal-Einzug nicht genutzt wird.

Am Mittwoch wartet die nächste Chance auf Deutschland, gegen Frankreich reicht wieder ein Punkt, um zu den besten vier Teams des Turniers zu gehören.

Die Weltauswahl der Dänen war am Ende zu stark für Deutschland.  © Sina Schuldt/dpa

26. Januar, 22 Uhr: Deutschland beendet Spiel in Unterzahl

Tom Kiesler kassiert noch die Zwei-Minuten-Zeitstrafe, dazu stellt Gidsel den Sechs-Tore-Abstand wieder her.

26. Januar, 21.58 Uhr: Vorentscheidung für Dänemark

Das war die Vorentscheidung! Nur noch zweieinhalb Minuten sind zu spielen und Pytlick überwindet Wolff zum 29:24.

26. Januar, 21.51 Uhr: Zwei Tore in Folge für Deutschland

Endlich mal wieder zwei Treffer in Folge für das DHB-Team! Das haben wir in dieser Hälfte noch gar nicht gesehen.

Jacobsen nimmt seinerseits die Auszeit, beim 22:27 sind noch siebeneinhalb Minuten zu gehen.

26. Januar, 21.49 Uhr: DHB-Team kommt nicht wieder ran

Es bleibt bei den sieben Toren Rückstand, jedes Tor der Deutschen kann Dänemark kontern.

Jetzt schickt Gislason Wolff ins Spiel, doch der hat nur noch zehn Minuten, um etwas auszurichten, das dürfte zu wenig sein. Es steht 27:20.

26. Januar, 21.43 Uhr: Deutschland läuft plötzlich komplett hinterher

Noch rund eine Viertelstunde ist zu spielen, gerade hat Deutschland überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel.

Vorne gelingen die Angriffe nicht, hinten setzt sich Dänemark immer wieder gegen Späth durch. So steht es plötzlich 23:16, das wird hier eine ganz schwere Nummer. Gislason nimmt die nächste Auszeit und kann damit nicht mehr eingreifen.

26. Januar, 21.39 Uhr: Dänemark erstmals vier Tore vorn

Langsam setzt sich der Favorit etwas ab, doch wir haben schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass Deutschland schnell zurückkommen kann.

Es steht 20:16 für Dänemark.

