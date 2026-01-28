Handball-EM live: DHB-Team bangt um Kiesler-Einsatz! "Im Viertelstundentakt gekotzt"

Fortsetzung des Artikels laden

22. Januar, 16.08 Uhr: Unentschieden zur Pause zwischen Deutschland und Portugal

Kaum ist der Kapitän wieder auf dem Feld, muss Deutschland auch schon das nächste Mal in Unterzahl auskommen, Kiesler bekommt die nächsten zwei Minuten. Die Überzahl nutzt Portugal aus, um auf 11:11 zu stellen, mit diesem Spielstand geht es auch in die Pause.

22. Januar, 16.02 Uhr: Johannes Golla kassiert erste Zwei-Minuten-Strafe für Deutschland

Der Kapitän im Mittelpunkt! Erst erhöht Golla auf 10:8 für Deutschland, dann schreitet er in der Defensive rabiat zur Sache und muss für zwei Minuten runter.

Johannes Golla ist vorne und hinten mit vollem Einsatz dabei. © Sina Schuldt/dpa

22. Januar, 15.58 Uhr: Deutschland geht gegen Portugal in Führung

Da ist die Führung für die deutsche Nationalmannschaft!

Neves blockt Zerbe und wird dafür für zwei Minuten vom Feld gestellt, den fälligen Siebenmeter verwandelt Lichtlein zum 8:8. Weil Wolff sich hinten wieder auszeichnen kann, ist Deutschland wieder im Angriff und stellt nach 24 Minuten durch Uscins auf 9:8.

22. Januar, 15.55 Uhr: Beide Keeper zeichnen sich aus

Viele Fehlwürfe jetzt, nacheinander können Wolff und sein Gegenpart Capdeville je zwei Angriffe parieren. Da hilft Portugal auch die Auszeit nicht, die Trainer Pereira nimmt.

22. Januar,15.52 Uhr: Lichtlein muss nach Check vom Feld

Kurze Pause für Nils Lichtlein, der von Salvador hart umgecheckt wurde. Auch der Portugiese muss für das Foul für zwei Minuten von der Platte, entschuldigt sich vorher noch fair beim Deutschen. Direkt im Anschluss macht Grgic das siebte Tor für die Deutschen, nach 19 Minuten steht es 7:8 aus deutscher Sicht.

22. Januar, 15.44 Uhr: Portugal macht Deutschland das Leben schwer, Gislason nimmt die Auszeit

Die deutsche Mannschaft kann Portugal bisher noch nicht richtig unter Druck setzen, zeigt besonders in der Offensive noch nicht, was sie kann. Entsprechend stehen nach rund 13 gespielten Minuten gerade einmal vier Tore zu Buche, von denen zwei per Siebenmeter erzielt wurden. Portugal hingegen konnte Wolff bereits sechsmal überwinden, Gislason nimmt die frühe Auszeit.

22. Januar, 15.38 Uhr: Deutschland gleicht nach Wolff-Parade aus

Nachdem Portugal bereits auf 3:1 gestellt hatte, bekommt Deutschland einen Siebenmeter, den Lichtlein souverän verwandelt. Dann zeigt Wolff seine ganze Klasse und pariert, aus dem schnellen Gegenstoß gleicht Deutschland zum 3:3 aus.

22. Januar, 15.35 Uhr: Portugal geht erstmals in Führung

Das erste Tor der Partie gehört Deutschlands Kapitän Johannes Golla! Danach muss das DHB-Team aber eine Weile auf einen weiteren Treffer warten, stattdessen ist Portugal am Zug. Nach etwas mehr als vier Minuten trifft Francisco Costa zum 2:1, Portugal übernimmt die Führung.



22. Januar, 15.30 Uhr: Los geht's! Deutschland will Revanche für WM-Aus vor einem Jahr

Das Spiel läuft, Deutschland beginnt mit Andreas Wolff, Juri Knorr, Julian Köster, Renars Uscins, Johannes Golla, Lukas Mertens und Lukas Zerbe. Für das DHB-Team geht es heute nicht nur um einen perfekten Start in die Hauptrunde, sondern auch um die Revanche für das bittere Aus im WM-Viertelfinale vor einem Jahr: Damals drehten die Portugiesen das Spiel und schickten Deutschland mit einem 31:30-Sieg nach Verlängerung nach Hause.

22. Januar, 15.25 Uhr: Die Teams kommen in die Halle

Rund zehn Minuten vor Anwurf betreten die Teams die Halle und singen die Nationalhymnen. Alfred Gislason warnt in der Sportschau noch einmal vor dem heutigen Gegner, schließlich hatte Portugal vor zwei Tagen völlig unerwartet Topfavorit Dänemark vor dessen heimischem Publikum geschlagen.

Die deutsche Mannschaft ist bereit für das Spiel gegen Portugal. © Sina Schuldt/dpa

22. Januar, 15.15 Uhr: Auf diese Spieler verzichtet Alfred Gislason

Wie vor jedem Spiel muss Bundestrainer Alfred Gislason auch gegen Portugal wieder zwei Spieler aus seinem 18er-Kader streichen. Heute trifft es Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rechtsaußen Mathis Häseler. Beide waren bisher immer Teil des Spieltagskaders gewesen, hatten jedoch noch nicht allzu viele Spielminuten gesammelt. Rune Dahmke, Nils Lichtlein, Franz Semper und Matthes Langhoff, die alle schon ein- bis zweimal gestrichen worden waren, sind hingegen dabei.



Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet gegen Portugal auf Jannik Kohlbacher und Mathis Häseler. © Sina Schuldt/dpa

22. Januar, 11.20 Uhr: Deutschland startet heute in die Hauptrunde

Es geht wieder los! Nach der für Handball-Verhältnisse langen Turnier-Pause von drei Tagen startet das DHB-Team heute in die Hauptrunde. Los geht es in der sogenannten "Todesgruppe" gegen Portugal - und das zur ungewöhnlichen Anwurfzeit um 15.30 Uhr. Bisher spielte Deutschland bei diesem Turnier immer um 20.30 Uhr, heute heißt es schon nachmittags Fernseher einschalten für alle, die es mit dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason halten.

Andreas Wolff will gegen Portugal seinen Kasten wieder so sauber wie möglich halten. © Sina Schuldt/dpa

21. Januar, 15.30 Uhr: Deutschland-Schreck für Duell gegen DHB gesperrt

Gute Nachricht für das DHB-Team vor dem Duell gegen Portugal am Donnerstag! Der europäische Handballverband EHF hat den portugiesischen Kreisläufer Victor Iturriza (35) für eine Partie gesperrt, er kann somit nicht gegen Deutschland auf die Platte gehen. Iturriza hatte vor einem Jahr mit sieben Treffern entscheidend dazu beigetragen, dass Portugal Deutschland im WM-Viertelfinale mit einem 31:30-Sieg nach Verlängerung nach Hause geschickt hatte. Beim Sensationssieg der Portugiesen gegen Dänemark am Dienstagabend hatte der 35-Jährige für ein Foul an Dänemarks Superstar Mathias Gidsel kurz vor Schluss seine dritte Zwei-Minuten-Zeitstrafe und damit die Rote Karte gesehen. Anders als im Fußball zieht das allerdings nicht automatisch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich. Doch weil die Disziplinarkommission der EHF die Aktion prüfte und dabei zu dem Schluss kam, sie sei "grob fahrlässig und gefährlich" gewesen, wurde Iturriza wegen "schwerwiegenden unsportlichen Verhaltens" für das Deutschland-Spiel ausgeschlossen.

Victor Iturriza (35, l.) war vor einem Jahr bei der WM Teil der Mannschaft, die Deutschland im Viertelfinale aus dem Turnier gekegelt hatten. © Soeren Stache/dpa

21. Januar, 7.15 Uhr: Dänemark verliert, deshalb spielt Deutschland jetzt gegen Portugal

Am Montagabend hat Top-Favorit Dänemark überraschend das letzte Vorrunden-Spiel gegen Portugal mit 29:31 (11:12) verloren, deshalb trifft die DHB-Auswahl in der Hauptrunde nun als Erstes auf Portugal. Am Donnertag steigt das Spiel bereits um 15.30 Uhr: Auch die weiteren Termine stehen nun fest: Am Samstag gegen Norwegen ist Anwurf um 20.30 Uhr, am Montag gegen Dänemark um 20.30 Uhr und am Mittwoch (28. Januar) gegen Frankreich um 18 Uhr. Angesichts der Gegner sprach Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton von einer absoluten "Todesgruppe". "Das verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus", erklärte er. Deutschland, Portugal und Frankreich nehmen als Sieger ihrer Vorrunden-Gruppen jeweils zwei Punkte mit in die Hauptrunde. Die zwei bestplatzierten Teams stehen im Halbfinale, die Drittplatzierten spielen Platz fünf aus. In der anderen Hauptrunden-Gruppe kämpfen Schweden, Kroatien, Slowenien, Schweiz, Island und Ungarn ums Halbfinale.

Mit den Portugiesen haben die Deutschen noch eine Rechnung offen. Vor einem Jahr schieden sie bei der WM gegen das Team aus. © Soeren Stache/dpa

20. Januar, 7.47 Uhr: So geht es für die DHB-Auswahl jetzt in der Hauptrunde weiter

Nach dem Sieg gegen Spanien geht es für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) schon am Donnerstag in der Hauptrunde weiter. Wer in zwei Tagen der Gegner sein wird, wird erst am Dienstagabend ermittelt. Fest steht, dass Deutschland am Samstag (24. Januar) gegen Norwegen spielt und am kommenden Montag (26. Januar) auf Frankreich trifft. Auch der Gegner für das letzte Hauptrundenspiel am Mittwoch nächste Woche (28. Januar) steht noch nicht fest. In der Gruppe B entscheiden sich die Platzierungen und damit die deutschen Gegner. Dänemark, Portugal und Nordmazedonien kommen infrage. Die genauen Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Noch steht nicht fest, gegen wen das deutsche Team am Donnerstag im ersten Hauptrundenspiel ran muss. © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 22.06 Uhr: Abpfiff! Deutschland steht in der nächsten Runde

Schluss, das Spiel ist vorbei. Deutschland bezwingt den zweifachen Europameister mit 34:32 und zieht damit als Gruppensieger in die EM-Hauptrunde ein.

Aufatmen! Deutschlands Renars Uscins (23, M.) & Co. haben die EM-Hauptrunde erreicht. © Sina Schuldt/dpa

19. Januar, 22.01 Uhr: Deutsche Handballer vor Einzug in EM-Hauptrunde

Das muss es doch jetzt aber gewesen sein! Kurz vor dem Schluss erhöht Uscins auf 33:29. War das die Vorentscheidung?