Handball-EM live: Los geht's! Deutschland spielt gegen Dänemark um Gold

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Das Finale läuft. Dänemark hat Anwurf, spielt von links nach rechts.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf für das 65. und letzte Spiel der Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.

Deutschland trifft ab 18 Uhr im Finale auf Dänemark, will gegen die Mannschaft um Weltstar Mathias Gidsel (26) den dritten EM-Triumph nach 2004 und 2016 einfahren.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

1. Februar, 18.06 Uhr: Erste Wolff-Parade des Spiels

Besser kannst du nicht in ein Spiel starten!

Gleich bei der ersten Aktion zeigt DHB-Keeper Wolff seine Klasse, pariert den ersten dänischen Ball.

1. Februar, 18.04 Uhr: Anwurf in Herning

Es geht los!

Dänemark hat Anwurf, spielt von links nach rechts.

1. Februar, 18.01 Uhr: Sie pfeifen das EM-Finale

Kurz vor dem Anwurf wollen wir zur Vollständigkeit noch die Schiedsrichter vorstellen.

Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro leiten das Duell.

1. Februar, 17.59 Uhr: Hymnen ertönen

Die Teams stehen bereit, zunächst läuft die Nationalhymne Dänemarks.

1. Februar, 17.50 Uhr: Profis betreten das Parkett

Ab auf die Bühne!

Vor den Augen von Bundeslkanzler Friedrich Merz, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, Königin Mary Elizabeth von Dänemark und rund 15.000 weiteren Zuschauern laufen die Spieler beider Teams nun nacheinander ein.

1. Februar, 17.28 Uhr: DHB-Rückschlag vor Finale gegen Dänemark

Ist das bitter!

Ausgerechnet zum EM-Endspiel gegen Dänemark muss das DHB-Team auf Kreisläufer Justus Fischer (22) verzichten. Der 22-Jährige fällt kurzfristig wegen eines Infekts aus.

Bundestrainer Alfred Gislason (66) nahm zudem Rechtsaußen Mathis Häseler (23) aus dem Aufgebot für das Endspiel.

DHB-Kreisläufer Justus Fischer (22) fehlt im Finale gegen Dänemark.  © Sina Schuldt/dpa

1. Februar, 17.15 Uhr: Kracher-Finale steht an - Deutschland gegen Dänemark

Die Bronzemedaille für Kroatien ist vergeben, richten wir nun alle gemeinsam unseren Blick voll und ganz auf das 65. und damit letzte Spiel dieses Turniers.

In weniger als einer Stunde stehen sich Deutschland und Dänemark gegenüber, spielen ab 18 Uhr um die Handball-Krone Europas. Die Spannung steigt!

Siegerpose einnehmen! Kroatiens Handballer bejubeln Bronze.  © Foto von JONATHAN NACKSTRAND / AFP

1. Februar, 16.57 Uhr: Bronze für Kroatien

Kroatien hat das Duell um Platz drei gegen Island mit 34:33 gewonnen und sich damit die Bronzemedaille gesichert.

Die Kroaten führten lange souverän, ließen gegen Ende jedoch die Isländer noch einmal auf ein Comeback hoffen. Am Ende behielten sie aber die Nerven und dürfen sich nach dem Silbergewinn bei der WM im Vorjahr nun über das nächste Edelmetall freuen.

Hat jeden Grund zum Jubeln: Kroatiens Mario Sostaric (33).  © Sina Schuldt/dpa

1. Februar, 16.41 Uhr: Auf diese Spieler muss das DHB-Team besonders aufpassen

Eine Schwachstelle ist im Team der Dänen kaum auszumachen. Nahezu jede Position ist bei der Auswahl von Trainer Nikolaj Jacobsen (54) hochkarätig besetzt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Rückraum mit Welthandballer Mathias Gidsel (26) von den Füchsen Berlin und Simon Pytlick (25) aus Flensburg.

"Sie sind für über 50 Prozent der Tore direkt verantwortlich. Die beiden komplett auszuschalten, braucht man gar nicht erst zu versuchen", gestand DHB-Keeper Andreas Wolff (34) mit Blick auf den Final-Knaller.

Ist der Superstar im dänischen Team: Welthandballer Mathias Gidsel (26).  © Sina Schuldt/dpa

1. Februar, 16.15 Uhr: Zweite Hälfte zwischen Kroatien und Island läuft

Weiter geht's!

Die zweite Hälfte im Spiel um Platz drei läuft wieder.

