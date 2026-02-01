 129.202

Handball-EM live: Eine Parade nach der anderen! Wolff hält Deutschland im Spiel

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Die ersten 30 Minuten sind vorbei und Deutschland liegt mit 16:18 zurück.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf für das 65. und letzte Spiel der Handball-Europameisterschaft 2026.

Deutschland trifft ab 18 Uhr im Finale auf Dänemark, will gegen die Mannschaft um Weltstar Mathias Gidsel (26) den dritten EM-Triumph nach 2004 und 2016 einfahren.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

1. Februar, 19.36 Uhr: Kohlbacher sieht Rote Karte

Nach Kiesler sieht nun auch Kohlbacher die Rote Karte.

Der Kreisläufer fährt den Ellenbogen aus, offenbar um sich im Zweikampf Raum zu verschaffen. Dafür muss er jedoch vorzeitig runter. Ist das bitter!

1. Februar, 19.33 Uhr: Lichtlein vergibt Siebenmeter

Lichtlein scheitert vom Punkt!

Nielsen lässt sich nicht überwinden, hält damit die souveräne Führung der Dänen fest.

1. Februar, 19.28 Uhr: Dänen halten DHB-Team weiter auf Abstand

Die Uhr zeigt nur noch fünf Minuten an, Dänemark liegt weiter mit drei Treffern vorn.

Die Deutschen können den Rückstand zwar verkürzen, doch die Dänen schlagen im schnellen Gegenstoß immer wieder zu und stellen den alten Abstand wieder her.

1. Februar, 19.24 Uhr: Grgic trifft für Deutschland

Was geht hier noch für das DHB-Team?

Grgic zieht jetzt mal an und hämmert den Ball souverän ins dänische Tor.

Deutschland kämpft sich auf 24:26 heran und bleibt somit weiter voll im Spiel.

1. Februar, 19.17 Uhr: Auszeit für die Deutschen

Bundestrainer Gislason sieht sich zu einer Auszeit gezwungen.

Die DHB-Mannschaft liegt unverändert mit vier Toren hinten.

1. Februar, 19.12 Uhr: Vier-Tore-Rückstand für Deutschland

Deutschland muss in dieser Phase aufpassen, den Anschluss nicht zu verlieren.

Dänemarks Torhüter Nielsen und Moller präsentieren sich immer stärker auf der Linie, während Gidsel vorne wie angekündigt den Unterschied macht.

1. Februar, 19.07 Uhr: Durststrecke beider Mannschaften

Beiden Teams fehlt zu Beginn der zweiten Hälfte die Durchschlagskraft in der Offensive.

Seit mehr als fünf Minuten hat kein Ball den Weg ins Tor gefunden, was zugleich aber auch für die Stärke der Abwehrreihen spricht.

1. Februar, 19.03 Uhr: DHB-Keeper Wolff glänzt erneut

Und wieder ist es Wolff!

Auch diesmal entscheidet die DHB-"Krake" das Duell mit Gidsel für sich, pariert damit Ball Nummer acht. Weltklasse.

1. Februar, 19 Uhr: Wolff ist zur Stelle

Bärenstarke Parade: Wolff startet perfekt in den zweiten Durchgang und pariert den Ball von Gidsel.

Im direkten Gegenstoß verkürzt Uscins auf 17:18.

Deutschlands Torhüter Andreas Wolff (34) zeigt sein ganzes Können.
1. Februar, 18.57 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Weiter geht's!

Der zweite Durchgang läuft.

