Handball-EM live: Erst Gala, dann Zittern! Deutschland steht im Finale - "Phänomenale Leistung"

15. Janaur, 20.52 Uhr: Deutschland trifft ins Empty Goal

Das taktische Mittel der Österreicher rächt sich! Deutschland gewinnt dem Ball im österreichischen Angriff, Golla schaltet schnell und wirft den Ball flach ins leere Tor auf der anderen Feldhälfte. Nach 20 gespielten Minuten steht es damit 8:6 für Deutschland.

15. Januar, 20.50 Uhr: Österreich gleicht aus

Jetzt ist Österreich im Spiel, ein Tempogegenstoß beschert dem Underdog in der 18. Minute den Ausgleich. Es steht 6:6.

15. Januar, 20.46 Uhr: Österreich nimmt zum ersten Mal den Torhüter raus

Jetzt ist es so weit: Als Deutschland in der 13. Minute zur 5:2-Führung trifft, nimmt Österreich den Torhüter raus, um einen siebten Feldspieler auf die Platte zu bringen, und erzielt prompt den 3:5-Anschluss. Das Risiko ist aber hoch: Weil der Kasten hinten leer ist, probiert Wolff es mit einem Wurf quer über das ganze Feld, scheitert aber an der Latte. Schade!

Julian Köster trifft zum 3:1 für Deutschland. © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 20.38 Uhr: Deutschland führt knapp gegen Österreich

Torarmer Start in die Partie! Nach sieben Minuten steht es gerade einmal 2:1 für das DHB-Team, den ersten Turnier-Treffer für Deutschland erzielte Lukas Zerbe per Siebenmeter. Danach verteidigen beide Teams gut, Andreas Wolff konnte sich schon mehrfach auszeichnen. Übrigens: Der "Anti-Handball", den der deutsche Torhüter beim Gegner befürchtet hat, also sieben Feldspieler im Angriff bei leerem Tor, ist bisher bei Österreich nicht zu sehen.

15. Januar, 20.30 Uhr: Das Spiel läuft, Deutschland will den ersten Sieg der EM!

Die Partie läuft! Das Schiedsrichter-Gespann aus Montenegro gibt das Spiel frei, den erste Angriff hat Deutschland. Für den DHB starten Keeper Andreas Wolff, Marko Grgic, Julian Köster, Renars Uscins, Lukas Mertens, Kapitän Johannes Golla und Lukas Zerbe. Parallel dazu trifft in Gruppe C Norwegen auf die Ukraine.

15. Januar, 20.25 Uhr: Deutschlands Handballer schmettern die Hymne

Alles ist angerichtet für das erste EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft! Die Hymnen laufen, erst schmettern die deutschen Nationalspieler mit, dann die Österreicher.

Die deutschen Handballer laufen auf die Platte. © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 19.45 Uhr: Alfred Gislason streicht Rune Dahmke aus 16er-Kader

Vor jedem Spiel muss der 18er-Kader des DHB auf 16 Spieler reduziert werden. Nils Lichtlein fällt ohnehin angeschlagen aus, als zweiten Spieler lässt Bundestrainer Alfred Gislason Routinier Rune Dahmke außen vor, wie Bild und Sportschau übereinstimmend berichteten. Dahmke, der vor zehn Jahren mit Deutschland Europameister geworden war, war ohnehin eher überraschend in den EM-Kader berufen worden, verpasste zudem das Vorbereitungsspiel gegen Kroatien wegen Problemen mit seinem Gepäck.

Alfred Gislason hat Rune Dahmke aus dem Spieltagskader gestrichen. © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 19.37 Uhr: Spanien schlägt Serbien zum EM-Auftakt

Das erste Spiel in Deutschlands Vorrundengruppe ist vorbei! Mitfavorit Spanien schlägt Serbien knapp mit 29:27 und setzt sich damit vorläufig an die Spitze der Tabelle. Im Parallelspiel siegte Frankreich deutlich mit 42:28 gegen Tschechien.

15. Januar, 18 Uhr: Vorhang auf, die Handball-EM beginnt

Los geht's! Pünktlich um 18 Uhr eröffnen die ersten vier Mannschaften die Handball-EM. In der deutschen Gruppe A treffen Spanien und Serbien aufeinander, in Gruppe C muss Frankreich gegen Tschechien ran.

15. Januar, 14.20 Uhr: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt

Andreas Wolff (34) erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein Auftaktsieg der Deutschen zum EM-Auftakt wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung. Im Duell mit Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) geht das Gislason-Team als großer Favorit auf die Platte. Dabei besitzt das ÖHB-Teamum Lukas Hutecek (25) und Nikola Bilyk (29) durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen.

Warnte vor der "Hässlichkeit" des ÖHB-Spiels: Deutschland-Keeper Andreas Wolff (34). © Soeren Stache/dpa

15. Januar, 13.19 Uhr: Bundeskanzler Merz drückt deutschen Handballern die Daumen

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den deutschen Handballern unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben. "Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) wünscht der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM viel Erfolg. © Tom Nicholson/PA Wire/dpa

15. Januar, 12.28 Uhr: DHB-Team geht mit Ziel "Halbfinale" ins EM-Turnier

Diese Spiele haben es in sich! Mit Österreich, Serbien und Zweifach-Europameister Spanien stehen Deutschland schon in der Gruppenphase unangenehme Aufgaben bevor. Sollte das Team von DHB-Cheftrainer Alfred Gislason (66) wie zu erwarten weiterkommen, droht ein mögliches Kracher-Duell mit Handball-Supermacht Dänemark. Für den 66-jährigen Bundestrainer ist es "mit dieser Gegner-Konstellation wahrscheinlich das schwierigste Turnier bisher". Dennoch hat der Isländer als EM-Ziel das Halbfinale ausgegeben. "An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen", bekräftigte Gislason.

Hat ein eindeutiges EM-Ziel vorgegeben: Bundestrainer Alfred Gislason (66). © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 11.47 Uhr: DHB-Team winkt bei Titel eine Prämie von 600.000 Euro

Der erste EM-Titel seit 2016 würde sich für Deutschlands Handballer auch finanziell mächtig lohnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) erhält bei einer Goldmedaille insgesamt 575.000 Euro, wie der DHB mitteilte. "Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro", hieß es. Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (49) mit Kapitän Johannes Golla (28) und den Führungsspielern Julian Köster (25) und Andreas Wolff (34).

Neben dem sportlichen ist für das DHB-Team auch der finanzielle Anreiz hoch, erstmals seit 2016 Gold zu holen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

15. Januar, 11.26 Uhr: DHB-Keeper Wolff geht auf ersten EM-Gegner Österreich los

Verbal-Attacke! Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff (34) hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner Knallhart-Kritik mal so richtig angeheizt. Einen Tag vor dem Auftakt-Duell an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im dänischen Herning reagierten die Ösis mit Unverständnis auf die Aussagen des DHB-Keepers. Mehr dazu hier: "Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner"