Handball-EM live: Erst Gala, dann Zittern! Deutschland steht im Finale - "Phänomenale Leistung"

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland steht im Finale! Gegen Kroatien siegte das DHB-Team mit 31:28 und hat eine Medaille sicher.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer befindet sich in den letzten Zügen und Deutschland ist noch mittendrin!

Nach dem 31:28-Sieg gegen Kroatien steht das DHB-Team zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2016 im Finale und hat damit zugleich auch schon die erste Medaille seit zehn Jahren sicher.

Am Sonntag (18 Uhr) trifft Deutschland dann auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Dänemark und Island.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

30. Januar, 19.46 Uhr: Gislason begeistert von "phänomenaler Leistung"

"Ich bin extrem stolz auf die Jungs, durch diese Todesgruppe durchgekommen und nun im Finale zu sein. Das ist eine phänomenale Leistung von allen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason in der ARD.

"Wieder eine grandiose Teamleistung", betonte auch Julian Köster. "Es macht richtig Bock mit der Mannschaft." Lukas Zerbe, bester Werfer der Deutschen (6 Tore), freute sich: "Es war über 60 Minuten eine super Mannschaftsleistung. Wir freuen uns jetzt heute, regenerieren gut und freuen uns dann aufs Finale."

30. Januar, 19.18 Uhr: Schluss, aus, Deutschland steht im Finale!

Uscins macht 40 Sekunden vor dem Ende noch das Tor und damit alles klar. Dann ist Schluss, Deutschland schlägt Kroatien mit 31:28 und steht zum ersten Mal seit zehn Jahren in einem EM-Finale!

Dabei reichte den Deutschen brillante zehn Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte, um Kroatien weit genug auf Abstand zu halten. Doch auch wenn es am Ende noch einmal enger wurde, als es den meisten lieb war, brachte das Team von Alfred Gislason die Führung über die Zeit und hat somit Silber schon sicher. Es ist die erste Medaille bei einer EM seit dem Titelgewinn 2016!

Deutschland steht im EM-Finale!
Deutschland steht im EM-Finale!  © Sina Schuldt/dpa

30. Januar, 19.16 Uhr: Kroatien verkürzt auf zwei Tore

Es wird noch einmal knapp! Kroatien kommt tatsächlich noch einmal auf zwei Tore ran, Jelinic netzt zum 28:30 ein.

Gislason nimmt 57 Sekunden vor Schluss die letzte Auszeit.

30. Januar, 19.13 Uhr: Macht Lukas Zerbe den Deckel drauf?

Lukas Zerbe verwandelt einen Siebenmeter zum 30:26.

Es sind nur noch zweieinhalb Minuten auf der Uhr, die Vier-Tore-Führung muss doch reichen!

30. Januar, 19.10 Uhr: Deutschland zittert jetzt ein wenig

Immer wieder pariert Wolff die kroatischen Angriffe, doch gegen einen Siebenmeter von Lucin hat er keine Chance.

Rund vier Minuten vor Schluss verkürzt Kroatien damit auf 26:29 - und Deutschland verliert vorne prompt den Ball! Glück im Unglück, dass Mandic den Gegenstoß neben das Tor setzt.

30. Januar, 19.06 Uhr: Deutschland hält Kroatien auf Abstand

Zwar wirkt es aktuell, als könnte Kroatien noch einmal rankommen, schaut man sich jedoch den Spielstand an, hält Deutschland den Gegner weiter auf Abstand!

Zerbe verwandelt einen Siebenmeter souverän zum 29:24, die Uhr läuft für das DHB-Team: Nur noch sechseinhalb Minuten zu spielen.

30. Januar, 19.01 Uhr: Kroatien verkürzt auf vier Tore

Aktuell schlägt das Pendel leicht in Richtung der Kroaten aus, Sostaric verkürzt auf 23:27 und damit auf nur noch vier Tore Rückstand.

Bei noch zehn zu spielenden Minuten nimmt Gislason seine zweite Auszeit.

30. Januar, 18.57 Uhr: Erste Zwei-Minuten-Strafe des Spiels für Kroatien

Bisher sehen wir ein sehr faires Spiel, denn erst nach knapp 48 Minuten muss der erste Spieler für zwei Minuten vom Feld!

Kroatiens Filip Glavas muss nach einem Foul gegen Dahmke kurzzeitig auf die Bank, den fälligen Siebenmeter kann Lichtlein allerdings nicht verwandeln. Dennoch bleibt die DHB-Führung komfortabel, es steht 26:20.

30. Januar, 18.51 Uhr: Kroatien kommt nicht ran

Deutschland tritt hier enorm dominant auf und lässt Kroatien nicht rankommen.

Im Gegenteil, nach einer weiteren Parade von Wolff trifft Köster zum 24:17, Kroatien läuft nun einem Sieben-Tore-Rückstand hinterher, den das DHB-Team auch halten kann. Nach 42 Minuten steht es 26:19 für Deutschland!

30. Januar, 18.45 Uhr: Deutschland plötzlich sechs Tore vorn

Das DHB-Team hat einen richtigen Lauf! Knorr trifft zum 22:16, es ist der fünfte deutsche Treffer in Folge.

Sigurdsson nimmt nach gerade einmal acht Minuten in der zweiten Hälfte die Auszeit, kann somit nur noch einmal eingreifen.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

