Handball-EM live: Spektakel gegen Kroatien! DHB-Team will erstes Finale seit 10 Jahren

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Das DHB-Team spielt heute gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren, Deutschland will zum ersten Mal seit dem EM-Triumph vor zehn Jahren wieder eine Medaille holen.

Nach zwei Siegen gegen Portugal und Norwegen kassierte das DHB-Team gegen Top-Favorit Dänemark die erste Niederlage der Hauptrunde. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch gegen Frankreich mit 38:34 (19:15) durch und sicherte sich damit den Einzug ins Halbfinale.

TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

30. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland nimmt die Auszeit

Nach rund 25 Minuten nimmt Alfred Gislason seine erste Auszeit.

Den Angriff danach muss Deutschland schnell ausführen - mit Erfolg! Zerbe stellt auf 15:13, es ist die erste Zwei-Tore-Führung für das DHB-Team in diesem Spiel.

30. Januar, 18.10 Uhr: Enges Spiel zwischen Deutschland und Kroatien

Der Tempohandball beider Teams kann sich sehen lassen! Immer wieder schalten die Mannschaften schnell um, was bei Deutschland auch an den immer stärker werdenden Paraden von Wolff liegt.

Es steht 12:12, es bleibt ein enorm enges Spiel.

30. Januar, 18.05 Uhr: Lukas Zerbe trifft ins leere Tor

Kroatien setzt aktuell viel auf den von Andi Wolff viel zitierten "Anti-Handball": sieben Feldspieler im Angriff, dafür kein Keeper im Tor.

Das nutzt Deutschland prompt aus, nach einem abgefangenen Ball in der Defensive trifft Zerbe ins noch verwaiste Tor der Kroaten zum 10:9.

30. Januar, 18 Uhr: Erste Führung für das deutsche Team

Jetzt aber! Uscins fängt den Ball im kroatischen Angriff ab, aus dem Gegenstoß heraus trifft Köster zum 7:6.

Dann ist Wolff zur Stelle und pariert den ersten Siebenmeter der Partie! In der Folge können aber weder Deutschland noch Kroatien ihre Chancen nutzen, sodass es rund vier Minuten lang beim 7:6 für das DHB-Team bleibt.

30. Januar, 17.55 Uhr: Tor-Spektakel von Deutschland und Kroatien

Es geht furios weiter, nach rund neun Minuten sind hier schon zwölf Treffer gefallen: Es steht 6:6.

Inzwischen konnte sich Wolff zwar zum ersten Mal auszeichnen, dafür verwarf Knorr kurz zuvor, weshalb Deutschland den Vorteil nicht auf seiner Seite hat und stets einer kroatischen Führung hinterher läuft.

30. Januar, 17.50 Uhr: Wahnsinns-Beginn zwischen Deutschland und Kroatien

Spektakulärer Beginn in Herning, beide Teams sind von vornherein voll da!

Jeder Angriff beider Mannschaften sitzt, sodass Kroatien nach rund viereinhalb Minuten mit 4:3 gegen Deutschland führt.

30. Januar, 17.45 Uhr: Showtime! Anwurf in Herning

Vorhang auf!

Das Spiel läuft, Kroatien hat Anwurf. Fürs DHB-Team beginnt Andreas Wolff im Tor, davor spielen Marko Grgic, Julian Köster, Renars Uscins, Lukas Mertens, Johannes Golla und Lukas Zerbe.

Fürs DHB-Team geht es jetzt ums erste EM-Finale seit 2016.
30. Januar, 17.41 Uhr: Anwurf steht bevor

Gleich geht's los.

Doch bevor der Anwurf erfolgt, ertönen zunächst die Hymnen beider Nationen.

30. Januar, 17.36 Uhr: Spieler laufen ein

Noch wenige Minuten bis zum Spielbeginn.

Die Kroaten warten bereits auf dem Parkett, jetzt laufen die DHB-Akteure unter dem Jubel der Fans nacheinander ein.

30. Januar, 17 Uhr: Auf diese Stars verzichtet Alfred Gislason

Wenn es im Halbfinale gegen Kroatien geht, werden wie üblich zwei DHB-Stars nicht im Spieltagskader stehen. Bild zufolge trifft es heute Tom Kiesler und Mathis Häseler.

Abwehrchef Kiesler hatte in den vergangenen Tagen an einem Magen-Darm-Infekt gelitten, ist schlicht nicht rechtzeitig fit geworden. Neben dem Gummersbacher muss auch sein Vereinkollege Häseler aussetzen. Für den Rechtsaußen ist es bereits das dritte Mal im Turnierverlauf, dass er aus dem Spieltagskader gestrichen wurde.

Für Tom Kiesler (M.) kommt ein Einsatz noch zu früh.
30. Januar, 11.55 Uhr: Heute geht's für Deutschland ums Finale!

Zur ungewöhnlichen Anwurfzeit um 17.45 Uhr geht es für Deutschland im EM-Halbfinale heute um alles! Gegen WM-Silbermedaillengewinner Kroatien kämpft die Mannschaft von Alfred Gislason um den Final-Einzug.

Betreut wird das kroatische Team ausgerechnet von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson, der beim deutschen EM-Titel 2016 an der Seitenlinie steht.

Im Gegensatz zu den letzten Partien ist heute keine Rechnerei angesagt: Gewinnt Deutschland, geht es am Sonntag ins Endspiel gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Dänemark und Island, bei einer Niederlage kämpft das DHB-Team immerhin noch um Bronze.

Gegen Frankreich machte Deutschland das Halbfinale klar, heute soll der Sprung ins Finale folgen.
29. Januar, 14.10 Uhr: Tom Kiesler geht es besser, doch Einsatz ist fraglich

Leichte Entwarnung bei Tom Kiesler: Beim deutsche Abwehrchef, der wegen eines Magen-Darm-Infekts das Spiel gegen Frankreich am Mittwochabend verpasst hatte, zeigt der Trend nach oben.

"Es geht ihm besser", sagte Teammanager Benjamin Chatton am Donnerstag, das ist allerdings auch nicht schwer. Als die Mannschaft zum Frankreich-Kracher ihr Hotel verlassen hatte, habe Kiesler "im Viertelstundentakt gekotzt", wie Bundestrainer Alfred Gislason unverblümt verkündete.

Eine Einsatzgarantie gibt es bei dem 24-Jährigen aber noch lange nicht. Die Erkrankung habe Kiesler "sehr mitgenommen. Wir müssen die nächsten 24 Stunden abwarten", so Chatton. Ein Ausfall gegen Kroatien am Freitag würde das DHB-Team sehr schmerzen - doch Gesundheit geht selbstverständlich vor.

