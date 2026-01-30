Handball-EM live: Ungewöhnliche Anwurfzeit! Für Deutschland geht es heute ums Finale

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Das DHB-Team spielt heute gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dänemark, Schweden und Norwegen - Die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer läuft auf Hochtouren, Deutschland will zum ersten Mal seit dem EM-Triumph vor zehn Jahren wieder eine Medaille holen.

Nach zwei Siegen gegen Portugal und Norwegen kassierte das DHB-Team gegen Top-Favorit Dänemark die erste Niederlage der Hauptrunde. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch gegen Frankreich mit 38:34 (19:15) durch und sicherte sich damit den Einzug ins Halbfinale. TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Ticker und hält Euch mit allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

30. Januar, 11.55 Uhr: Heute geht's für Deutschland ums Finale!

Zur ungewöhnlichen Anwurfzeit um 17.45 Uhr geht es für Deutschland im EM-Halbfinale heute um alles! Gegen WM-Silbermedaillengewinner Kroatien kämpft die Mannschaft von Alfred Gislason um den Final-Einzug. Betreut wird das kroatische Team ausgerechnet von Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdson, der beim deutschen EM-Titel 2016 an der Seitenlinie steht. Im Gegensatz zu den letzten Partien ist heute keine Rechnerei angesagt: Gewinnt Deutschland, geht es am Sonntag ins Endspiel gegen den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Dänemark und Island, bei einer Niederlage kämpft das DHB-Team immerhin noch um Bronze.

Gegen Frankreich machte Deutschland das Halbfinale klar, heute soll der Sprung ins Finale folgen. © Sina Schuldt/dpa

29. Januar, 14.10 Uhr: Tom Kiesler geht es besser, doch Einsatz ist fraglich

Leichte Entwarnung bei Tom Kiesler: Beim deutsche Abwehrchef, der wegen eines Magen-Darm-Infekts das Spiel gegen Frankreich am Mittwochabend verpasst hatte, zeigt der Trend nach oben. "Es geht ihm besser", sagte Teammanager Benjamin Chatton am Donnerstag, das ist allerdings auch nicht schwer. Als die Mannschaft zum Frankreich-Kracher ihr Hotel verlassen hatte, habe Kiesler "im Viertelstundentakt gekotzt", wie Bundestrainer Alfred Gislason unverblümt verkündete. Eine Einsatzgarantie gibt es bei dem 24-Jährigen aber noch lange nicht. Die Erkrankung habe Kiesler "sehr mitgenommen. Wir müssen die nächsten 24 Stunden abwarten", so Chatton. Ein Ausfall gegen Kroatien am Freitag würde das DHB-Team sehr schmerzen - doch Gesundheit geht selbstverständlich vor.

28. Januar, 22.01 Uhr: Knaller-Duell! DHB-Team muss gegen Vize-Weltmeister Kroatien ran

Die Entscheidung ist gefallen! Dänemark hat sich im Abendspiel erwartungsgemäß gegen Norwegen durchgesetzt und Deutschland damit von Platz eins verdrängt. Die DHB-Auswahl rutscht auf Rang zwei ab und trifft im Halbfinale am Freitag auf Vize-Weltmeister Kroatien, den Gewinner der Parallelgruppe. Die Dänen müssen derweil gegen Island ran.

28. Januar, 21.45 Uhr: DHB-Team droht Ausfall von Tom Kiesler

Vor dem EM-Halbfinale am kommenden Freitag bangt das deutsche Team um Tom Kiesler (24). Der Abwehrspieler kämpft nämlich mit einem Infekt und droht auszufallen: "Als wir das Hotel verlassen haben, hat er im Viertelstundentakt gekotzt. Er hat Magen-Darm. Ich hoffe natürlich, dass wir es hinkriegen, dass er in zwei Tagen spielen kann und keinen angesteckt hat", sagte Bundestrainer Alfred Gislason (66) nach dem Halbfinal-Einzug. Doch nicht nur der Kiesler steht unter Beobachtung, denn: "Er ist Zimmerkollege gewesen mit Miro Schluroff (25). Also werden wir erstmal auf Schluroff schauen", erklärte der 66-Jährige weiter.

Könnte dem DHB-Team im EM-Halbfinale fehlen: Tom Kiesler (24, rechts). © Sina Schuldt/dpa

28. Januar, 19.55 Uhr: Wer wird Deutschlands Halbfinal-Gegner?

Auf wen die DHB-Auswahl im Halbfinale am kommenden Freitag trifft, ist noch offen. Am wahrscheinlichsten gilt Kroatien als Gegner, das sich in der Parallelgruppe mit 27:25 gegen Ungarn durchsetzte und als Gruppensieger feststeht. Entscheidend ist allerdings das heutige Abendspiel (Anwurf 20.30 Uhr) zwischen Dänemark und Norwegen: Gewinnen die Dänen, rücken die Deutschen auf Platz zwei und würden auf Kroatien treffen. Bei einer Niederlage stünde Island als Gegner bereit.

28. Januar, 19.36 Uhr: Auszeichnung für DHB-Star Knorr

Nach Abpfiff der Partie wird Knorr zum besten Spieler dieses Nachbarschaftsduells gekürt. Mit zehn Treffern ließ er nichts anbrennen, trug als bester deutscher Werfer maßgeblich zum Halbfinal-Einzug bei.

Juri Knorr (25, Mitte) wird nach dem Spiel als "Player of the Match" ausgezeichnet. © Sina Schuldt/dpa

28. Januar, 19.30 Uhr: Deutschland zieht ins EM-Halbfinale ein

Aus, es ist vollbracht! Deutschlands Handballer bezwingen Frankreich im letzten Hauptrundenspiel mit 38:34 (19:15) und stehen damit im EM-Halbfinale.

28. Januar, 19.27 Uhr: Köster erhöht DHB-Führung

Das muss es doch sein! Drei Minuten vor Schluss zeigt Keeper Wolff erneut sein ganzes Können und lenkt Descats Ball an den Querbalken. Im direkten Gegenzug bekommt Köster den Ball, wirft, trifft zum 36:32 - und stößt damit das Tor zum Halbfinale ganz weit auf.

28. Januar, 19.23 Uhr: DHB-Team schnuppert am EM-Halbfinale

Nur noch rund fünf Minuten auf der Uhr, Deutschland liegt mit 33:31 vorn. Stand jetzt wäre das DHB-Team damit sicher im Halbfinale, doch das Spiel ist noch nicht vorbei.

28. Januar, 19.18 Uhr: Uscins trifft zur Zwei-Tore-Führung

Bärenstarke Parade: Frankreich Tournat hat die Chance auf den Ausgleich zum 31:31, doch DHB-Schlussmann Wolff hält den Ball. Im direkten Gegenzug stellt Uscins auf 32:30.