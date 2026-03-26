Keine Socken-Frage beim HC Elbflorenz: Mit welchem Personal geht es in die kommende Saison?

Beim HC Elbflorenz sind die Kaderplanungen für die kommende Saison schon voll im Gange: Zwei Abgänge stehen bisher vier Neuzugängen gegenüber.

Von Tim Schölzel

Dresden - "Zu meiner Zeit, als ich noch gespielt habe, war das alles viel später", kommentiert Rico Göde (43), Sportlicher Leiter des HC Elbflorenz, die bereits veröffentlichten Zu- und Abgänge für die kommende Spielzeit, die jetzt in der Länderspielpause bei den Dresdnern wieder Thema war.

Rico Göde muss noch einige knifflige Entscheidungen treffen - und meint damit nicht die Wahl seiner Socken-Farbe.
Rico Göde muss noch einige knifflige Entscheidungen treffen - und meint damit nicht die Wahl seiner Socken-Farbe.  © Matthias Rietschel

Eines unterstreicht der 43-Jährige: "Das sind keine Entscheidungen, die vergleichbar damit sind, ob ich heute grüne oder schwarze Socken anziehe. Das ist schon etwas, das reifen muss."

Vergangene Woche gab der Verein bekannt, dass nach Lukas Wucherpfennig (30) auch Doruk Pehlivan (27) den HC im Sommer verlassen muss. Jetzt sei die "Hauptzeit" dafür, um das zu veröffentlichen, so der Sportliche Leiter.

Mit Dominik Skopar (19), Daniel Blaha (20), Nils Fuhrmann (22) und Julius Meyer-Siebert (25) präsentierten die Dresdner allerdings bereits vier Neue, die allesamt langfristig an die Elbestädter gebunden sind.

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HC Elbflorenz Dank Kraken-Duo im Tor: HCE schlägt Coburg

Ob und wer auf beiden Seiten noch dazukommt, da wollte sich der ehemalige Kreisläufer nicht in die Karten schauen lassen.

Zumindest die Vertragssituation bei drei Akteuren der Sachsen gibt Raum für Spekulationen: Die Arbeitspapiere von Vincent Klepp (24), Jannik Dutschke (24) und Timo Stoyke (24) laufen im Sommer aus. Göde dazu: "Alles zu seiner Zeit."

Titelfoto: Matthias Rietschel

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