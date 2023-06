Mit Jugend-Power in die neue Saison: Zwei weitere Neuzugänge für den HC Elbflorenz

Neuzugang Nummer fünf für den HC Elbflorenz: Justin Döbler (22) kommt von der Zweitvertretung des frischgebackenen Champions-League-Siegers SC Magdeburg. © imago images/Jan Huebner

Denn mit Justin Döbler (22) kommt ein talentierter Rückraumspieler aus der zweiten Mannschaft des frischgebackenen Champions-League-Siegers SC Magdeburg (SCM Youngsters) in die sächsische Landeshauptstadt.



"Justin spielt offensiv auf Rückraum Links und deckt defensiv im Innenblock. Er hat sich bei uns im Probetraining sehr gut präsentiert und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen wird", erklärt Neu-Sportchef Rico Göde (41) über den Youngster.

Döbler begann im Mecklenburgischen Stavenhagen mit dem Handballspielen und kam über die Zwischenstation Neubrandenburg noch im B-Jugend-Alter in die Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg.

Vergangene Saison machte er 22 Drittliga-Spiele für die zweite Mannschaft des SCM. In Dresden unterschrieb Döbler für zwei Jahre, in denen er "den nächsten Schritt in meiner Handball-Karriere gehen" möchte.