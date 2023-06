Nach schwerer Verletzung! HC Elbflorenz verlängert mit diesem Spieler

Max Mohs (23) hat seinen Vertrag beim HC Elbflorenz um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024 verlängert. © Lutz Hentschel

Der Keeper hat seinen Vertrag bei den "Tigern" um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit.

"Ich freue mich sehr darüber, auch in der kommenden Saison ein Teil des Zweitligakaders beim HC Elbflorenz sein zu dürfen und ein weiteres Jahr mit dem Tiger auf der Brust aufzulaufen. Mit der Vertragsverlängerung gehe ich nun bereits in mein fünftes Jahr in Dresden und ich bin natürlich schon jetzt voller Vorfreude auf viele weitere Spiele in der BallsportARENA Dresden", sagte Mohs zu seiner neuerlichen Unterschrift.

Nach einer langen Leidenszeit hatte er am 21. April im Auswärtsspiel bei Bayer Dormagen sein Comeback gegeben. Ausgerechnet in einer Phase, in der es bei seinem Team gar nicht rund lief, die Abstiegszone immer näher rückte.

Mittlerweile ist klar, dass der HCE die Klasse hält und eben auch weiter auf Mohs baut. In der Vorsaison stand er noch 33 Mal zwischen den Pfosten, in dieser Spielzeit aufgrund der Verletzung nur fünfmal bislang.