Leipzig hofft auf Befreiungsschlag gegen Göppingen: "Werden 200 Prozent geben!"
Leipzig - Bereits zweimal trafen der SC DHfK Leipzig und Frisch Auf Göppingen in dieser Saison aufeinander. Im Liga-Hinspiel trennte man sich mit einem 24:24-Unentschieden, in der zweiten Runde des DHB-Pokals konnten die Sachsen hingegen im Oktober einen knappen Sieg (28:26) feiern. Nun steht am Donnerstag (19 Uhr) die dritte Begegnung an und der Druck auf die Leipziger könnte nach der krachenden Niederlage gegen die Berliner am Sonntag kaum größer sein.
Dabei hatte sich Göppingen zuletzt in starker Form präsentiert, im März alle Spiele gewonnen und vergangenen Sonntag in einer hitzigen Begegnung sogar beinahe dem SC Magdeburg einen Sieg abbringen können!
"Der März ist vorbei, im April haben sie noch nicht gewonnen", scherzte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) am Mittwoch, warnte jedoch zugleich vor den Stärken des kommenden Gegners, wie etwa dessen 1-gegen-1-Verhalten in der Offensive.
Von seinen eigenen Jungs erhofft sich der 54-Jährige unterdessen ein engagiertes Zweikampfverhalten in der Abwehr, um darüber schnell ins Konterspiel zu kommen.
"Um Lücken in ihrer Deckung zu finden, wird es außerdem wichtig sein, den Ball gut laufen zu lassen und natürlich eine deutlich bessere Abschlussqualität auf die Platte zu bringen als im letzten Spiel in Berlin", so der Cheftrainer.
DHfK-Kreisläufer Luka Rogan (22) versprach: "Wir werden 200 Prozent geben, und jeder von uns glaubt daran, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen werden!"
Einsatz von Nationalspieler Franz Semper unklar
Bezüglich eines Einsatzes von Nationalspieler Franz Semper (28), der am Sonntag kurzfristig wegen Adduktorenproblemen ausgefallen war, hielt sich Carstens bedeckt.
Mit Sicherheit dem Kader angehören wird dafür William Bogojevic, während eine Rückkehr von Matej Klima weiter auf sich warten lässt.
Zu etwaigen Rechenspielen bei einem möglichen Sieg gegen Göppingen wollte Carstens sich derweil nicht äußern. Dabei könnte Leipzig die Abstiegszone durch den Punktgewinn aufgrund der besseren Tordifferenz zumindest bis Freitag kurzzeitig verlassen.
"Mein Thema war das bis jetzt nicht", so der Leipziger Coach. "Mich interessiert nur die Tabelle am 8. Juni morgens. Alles andere bis dahin ist nur der Weg, sind die Aufgaben, die wir lösen müssen."
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg