Leipzig hofft auf Befreiungsschlag gegen Göppingen: "Werden 200 Prozent geben!"

Leipzig - Bereits zweimal trafen der SC DHfK Leipzig und Frisch Auf Göppingen in dieser Saison aufeinander. Im Liga-Hinspiel trennte man sich mit einem 24:24-Unentschieden , in der zweiten Runde des DHB-Pokals konnten die Sachsen hingegen im Oktober einen knappen Sieg (28:26) feiern . Nun steht am Donnerstag (19 Uhr) die dritte Begegnung an und der Druck auf die Leipziger könnte nach der krachenden Niederlage gegen die Berliner am Sonntag kaum größer sein.

DHfK-Kreisläufer Luka Rogan (22) versprach vollen Einsatz in der Partie gegen Frisch Auf Göppingen am Donnerstag. © Picture Point / Gabor Krieg

Dabei hatte sich Göppingen zuletzt in starker Form präsentiert, im März alle Spiele gewonnen und vergangenen Sonntag in einer hitzigen Begegnung sogar beinahe dem SC Magdeburg einen Sieg abbringen können!

"Der März ist vorbei, im April haben sie noch nicht gewonnen", scherzte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) am Mittwoch, warnte jedoch zugleich vor den Stärken des kommenden Gegners, wie etwa dessen 1-gegen-1-Verhalten in der Offensive.

Von seinen eigenen Jungs erhofft sich der 54-Jährige unterdessen ein engagiertes Zweikampfverhalten in der Abwehr, um darüber schnell ins Konterspiel zu kommen.

"Um Lücken in ihrer Deckung zu finden, wird es außerdem wichtig sein, den Ball gut laufen zu lassen und natürlich eine deutlich bessere Abschlussqualität auf die Platte zu bringen als im letzten Spiel in Berlin", so der Cheftrainer.

DHfK-Kreisläufer Luka Rogan (22) versprach: "Wir werden 200 Prozent geben, und jeder von uns glaubt daran, dass wir am Ende den Klassenerhalt schaffen werden!"